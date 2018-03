Letošní chřipková epidemie má dosud 98 obětí. Většinu z nich tvoří lidé starší 60 let. Právě senioři jsou jednou z rizikových skupin, u nichž Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje každoroční očkování proti chřipce. V tom zatím máme za jinými evropskými zeměmi skluz.

Doporučení očkování platí také pro těhotné ženy, děti ve věku šesti měsíců až pěti let, chronické pacienty a zdravotnický personál. V Česku je ale proočkovanost ve srovnání s Evropou nízká. "V rizikových skupinách osob je proočkovanost proti chřipce každoročně kolem 20 procent," uvedla hlavní hygienička Eva Gottvaldová a dodala, že v celé populaci jde dokonce jen o pět procent.

Lékař a ekonom Tomáš Doležal ze společnosti Value Outcomes spočítal míru proočkovanosti podle spotřeby vakcín a došel k trochu jiným číslům. Seniorů je podle něj očkováno 28 procent. K odborníky doporučovaným třem čtvrtinám to má ale stále daleko.

98 obětí

si podle posledních pátečních dat vyžádala letošní chřipková epidemie.

K 75procentní hranici se přibližují třeba britští nebo nizozemští důchodci. V Británii zatím letos na chřipku zemřelo přes 300 lidí. Británie má šestkrát více obyvatel než Česko, takže tamní úmrtnost je výrazně nižší, zatím zhruba poloviční.

Všeobecná zdravotní pojišťovna, jejímiž klienty je zhruba 60 procent Čechů, v roce 2016 vydala na léčbu chřipky skoro 80 milionů korun. "Kdyby se nám podařilo dosáhnout 75procentní proočkovanosti, přineslo by to celkem 100milionovou úsporu všem zdravotním pojišťovnám," spočítal Doležal.

Důvodů nízké proočkovanosti je více, myslí si Martina Havlíčková, vedoucí Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění Státního zdravotního ústavu. "Je to komplexní problém, jehož součástí je to, že se chřipka stále zlehčuje," myslí si Havlíčková. Podíl na nízké proočkovanosti má podle ní i to, že vakcínu proti chřipce je na rozdíl od řady jiných očkování nutno podávat každý rok. Hlavní hygienička připomněla, že ministerstvo sice každý rok na podzim očkování proti chřipce doporučuje, žádná soustavná kampaň ale neběží.

Jedna dávka stojí zhruba 150 korun. Rizikové skupiny mají vakcínu zdarma, běžné populaci na ni přispívají pojišťovny, často v plné výši. Od loňského podzimu je k dispozici také nová takzvaná čtyřvalentní vakcína, která je podle výrobců účinnější, protože chrání proti oběma kmenům typu B. Stojí kolem čtyř set.

"Problém není v ceně, ale v tom, že neexistuje osvětový program. Stát a pojišťovny neinvestují do toho, aby motivovaly lidi a lékaře," myslí si Doležal. Podle Havlíčkové hrají praktičtí lékaři klíčovou roli. Sama se ale setkává s tím, že někteří z nich nepovažují očkování proti chřipce za nezbytné.

Data o proočkovanosti českých lékařů a sester dostupná nejsou. I na ně by se podle Doležala měl stát zaměřit více. "Když je chřipková sezona, tak jsou viru vystaveni jako první," podotýká. "Povinnost očkování proti chřipce u zdravotnických pracovníků v nemocnicích není stanovena, ačkoliv tomu tak i historicky bylo. S ohledem na odmítavý postoj zdravotníků byla pro obtížnou vymahatelnost zrušena," uvedla mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.