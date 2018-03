Francouzský prezident Emmanuel Macron se netají svými velkými plány na další evropskou integraci. Jde mu hlavně o eurozónu. A v řadě oblastí má podporu Německa. Francouzsko-německá snaha o další integraci má ale také své odpůrce. Ti přicházejí zejména ze severu.

"Chceme v úzkém partnerství s Francií posílit eurozónu, aby euro dokázalo lépe čelit globálním krizím," domluvily se strany nově vznikající velké koalice v Německu.

Země jako Nizozemsko, Švédsko nebo Lotyšsko s tím souhlasí, ale posílení eurozóny si představují jinak. Odmítly plány na vytváření různých společných fondů v rámci evropského rozpočtu, ze kterých by mohly státy s eurem v případě potřeby čerpat podporu. Takové plány přitom podporuje Paříž i Berlín. "Silnější eurozóna vyžaduje především rozhodné úsilí na národní úrovni a plné dodržování našich společných pravidel," shodli se ve společném prohlášení ministři financí celkem osmi zemí ze severu EU.

Co zmůže Berlín a Paříž Německo a Francie chtějí společně předložit návrhy na to, v jakých oblastech by měly země EU víc spolupracovat. Samy ale neprosadí nic, musí získat podporu dalších států. Německo často zastupuje pohled opatrnějších severských zemí, Francie zase států z jihu EU. V rámci EU je zcela běžné, že při debatě o nějakých návrzích jsou pohledy jednotlivých zemí zpočátku velmi rozdílné. Postupem času se ale spory obrušují, až většinou dojde na kompromis.

Chtějí tedy, aby se státy eurozóny soustředily hlavně na to, co už dřív slíbily, tedy snižování zadlužení. "Země eurozóny by měly dát do pořádku své rozpočty a státní dluh," představil svůj návrh řešení v projevu v Berlíně nizozemský premiér Mark Rutte. Upozorňuje tak na fakt, že řada států s eurem dlouhodobě nedodržuje pravidla týkající se zdravých veřejných financí.

Francie a Německo s tím souhlasí, ale zároveň chtějí jít dál. Chystají se navrhnout vytvoření společného fondu, ze kterého by mohly dostat pomoc ty státy s eurem, které by zasáhl náhlý pokles ekonomiky. Zároveň by pomoc mohly čerpat i země, které provedou důležité, ale nákladné reformy, jako jsou třeba změny pravidel na trhu práce. Tato pomoc by se netýkala zemí ohrožených bankrotem, jako bylo v minulosti Řecko nebo Irsko. Cílem je stabilizovat eurozónu, aby se problémy v jedné zemi nevyhrotily a tím neohrozily celou měnovou unii, potažmo i EU.

Severské státy jsou ale proti. Sice souhlasí s tím, že eurozóna další integraci potřebuje. Mají ale jiné priority než Francie. Nizozemci či Finové například podpořili návrh Evropské komise na dotvoření bankovní unie. Chtějí tedy, aby měly země eurozóny společný fond pro pojištění vkladů v bankách. To podporuje i Paříž nebo třeba Řím, sever Evropy ale prosazuje, aby se banky nejprve zbavily špatných úvěrů.

Severské státy také prosazují, aby soukromí investoři přišli o část peněz, které půjčili zemi eurozóny, jež by následně spadla do dluhové krize. Pokud by takový stát dostal záchranné půjčky od zbytku eurozóny, musel by nejdřív provést takzvanou restrukturalizaci svého státního dluhu − tedy především prodloužit jeho splatnost. Investoři by tak dostali zaplaceno později.

To je nepřijatelné pro Itálii nebo Francii. "Garantuji vám, že by to byl dárek pro extrémní politiky," prohlásil francouzský ministr financí Bruno Le Maire. Tvrdí, že pokud by se restrukturalizace dluhu stala automatickou podmínkou pomoci, investoři by se raději předem zbavili dluhopisů slabších zemí a tím by vyvolali paniku, které by přitom jinak bylo možné předejít.

Lidé, kteří dění v EU sledují, ale očekávají, že další integrace eurozóny se v nějaké podobě uskuteční. "Země eurozóny vědí, že euro potřebuje dobudovat, jinak s ním zase zahýbe nějaká příští krize," říká vysoce postavený bruselský diplomat.

Bude to ale nejspíš trvat víc času, než členské země původně předpokládaly. Plán na to, aby byla dohoda na stole už na summitu lídrů států unie v červnu, se tak nejspíš nepodaří dodržet.

Česko debaty ohledně budoucnosti eurozóny sleduje spíš zpovzdálí. Víc ho zřejmě bude zajímat postoj severských států k budoucnosti společného evropského rozpočtu.

Osm zemí EU ve společném prohlášení podpořilo to, aby bylo čerpání dotací navázáno na to, nakolik daná země plní doporučení ohledně reforem, které každoročně vydává Evropská komise. Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) přitom chce mít co největší volnost ohledně toho, na co konkrétně Česko evropské dotace použije.