Věnovat se manažerské pozici a mít doma dvě předškolní děti je podle HR ředitelky firmy Unicorn Kateřiny Zahálkové skutečně náročné. Z vlastní zkušenosti ale ví, že se takové pracovní vytížení dá zvládnout, dokonce na zkrácený pracovní úvazek. Díky tomu dokáže pochopit své kolegyně a kolegy, kteří stojí před podobnou rodičovskou výzvou.

HN: Mění se podle vás možnosti matek najít si vyhovující práci?

Aktuální situace na trhu práce a moderní IT technologie nahrávají ženám s malými dětmi, které chtějí pracovat. Vzhledem k nedostatku lidí firmy hledají kvalifikované pracovníky všude. Moderní IT technologie umožňují to, co se dříve zdálo nemožné. Matky mohou pracovat na zkrácený úvazek, firmy jim umožňují flexibilní pracovní dobu, a dokonce mohou pracovat z domova, ať už částečně, nebo úplně. Díky tomu procento pracujících matek rychle roste a brzy se dostane na úroveň zemí, jako je Nizozemsko, Rakousko, Německo nebo Velká Británie, kde je práce maminek na zkrácený úvazek úplně běžná.

HN: Uchazečů o práci je nedostatek. Řada odborníků upozorňuje, že doma přitom s dětmi zůstává hodně kvalifikovaných a pracovitých žen, které mají méně času a potřebují flexibilní pracovní dobu, zkrácený úvazek a podobně.

V ženách na mateřské se skrývá pro firmy velký potenciál. Mnohé donedávna pracovaly na různých kvalifikovaných pozicích, získaly řadu pracovních zkušeností. Je škoda je nevyužít, když jsou doma s dětmi. Některé firmy si tohoto potenciálu už všímají a jiné se to učí. Ty, které se s matkami starajícími se o děti naučí spolupracovat, budou mít svým způsobem konkurenční výhodu.

Kateřina Zahálková V Unicornu pracuje už 18 let. Začínala na pozici koordinátorky PR odpovědné za tvorbu webových stránek a přípravu prezentačních materiálů. Po třech letech postoupila na pozici personální ředitelky. Od roku 2009 má vedle lidských zdrojů na starosti také správu majetku. V roce 2012 nastoupila na mateřskou a následně rodičovskou dovolenou. Poslední tři roky opět působí na pozici ředitelky lidských zdrojů.

HN: Jak je to v Unicornu?

U nás v Unicornu spolupracujeme s maminkami už dlouho a troufnu si říct, že ku prospěchu obou stran. Když žena oznámí, že se začíná chystat na mateřskou dovolenou, absolvuje pohovor u své HR specialistky. Monitorujeme situaci a zjišťujeme, kdy s ní můžeme zase počítat. Ale ten pohled se mění.

HN: Co to znamená?

Často se stává, že mají ženy jinou představu o délce rodičovské dovolené před tím, než dítě přijde na svět. Pokud má maminka chuť pracovat při mateřské a rodičovské, dohodnou se spolu na časovém rozsahu a možnostech práce z domu a docházení do kanceláře. A podle předchozích pracovních zkušeností pak domluví konkrétní náplň práce. Stejně tak maminka a HR specialistka řeší, co a jak po rodičovské dovolené. Obvykle se tak rodiče plynule vrátí do standardního pracovního poměru, případně do zkráceného úvazku.

HN: Jak to řešíte?

Díky moderním IT technologiím je komunikace mezi matkou a týmem, jehož je součástí, velmi pružná a umožňuje maminkám plnit domluvené pracovní úkoly v zásadě kdykoliv, tedy například když zrovna potomek spí nebo když hlídá babička nebo tatínek. Díky tomu umíme pro každou matku najít pracovní uplatnění. A vzhledem k tomu, že nám na mateřskou dovolenou odchází čím dál tím víc žen, tak je tento způsob spolupráce zcela běžný.

HN: Kolik zkrácených úvazků nabízíte?

Zkrácené úvazky v Unicornu nabízíme již více než dvacet let. A to nejen ženám, které se starají o děti. Matky díky své pečlivosti úspěšně pracují jako testerky či analytičky, působí také ve financích a HR. My se v podstatě u každé vypsané pozice zamýšlíme nad tím, jestli si ji umíme představit i se zkráceným úvazkem. Existují místa, kde to vhodné není. Třeba osobní asistent manažera, u kterého je lepší, aby byl k dispozici plně. Ale na druhou stranu, jsou manažeři, kterým stačí asistent na zkrácený úvazek. Takže u každé pozice o tom přemýšlíme a omezení zjišťujeme. Zaměstnance na zkrácený úvazek najdete v Unicornu na téměř všech pozicích.

HN: Máte nějaké ženy, které se vrátily už po šesti měsících?

Ano, máme i maminky, které se vrátily velmi brzy. Vybavuji si jednu kolegyni, která pracovala v IT. Působila už na seniorní pozici a byla to velmi zkušená a schopná žena. Poměrně rychle nastoupila do práce a střídala se na rodičovské s manželem. Jeden rok pracovala ona a jeden rok on. Společně péči skloubili. Podle mě ale obecně ženy s návratem do práce nespěchají.

HN: Jaká je tedy obvyklá doba návratu žen do práce?

V Česku jsme unikátní tím, že mateřská a následně rodičovská může být velmi dlouhá a většina z rodičů toho ráda využije. Není sice neobvyklé, že se vracejí po dvou letech. Nejčastěji přicházejí asi po třech a někdo rád zůstane s dětmi i celou čtyřletou lhůtu. Rychlé návraty bývají méně obvyklé. Ale když přijde zajímavá příležitost, ženy na ni zareagují a nebrání se jí.

HN: Využívají rodičovské dovolené i muži?

Ano, v Unicornu máme i otce, kteří této možnosti využili, ale není to tak rozšířené. Jsou to spíš jednotlivci, kteří se na tom s partnerkou domluví. Myslím ale, že čím dál častěji si muži zkracují úvazek, i když doma pečuje o děti žena. To je teď takový trend. Tatínkové mají čím dál větší zájem o děti, chtějí s nimi trávit víc času a jsou ochotni svou práci v tomto směru trochu omezit a trávit víc času s rodinou.

HN: Lidé pracující v IT si spíš mohou dovolit načas zkrátit příjmy, v jiných oborech to možná tak jednoduché není.

IT je s nabídkou zkrácených úvazků celkem vepředu. Stává se čím dál častěji, že se někdo z našich spolupracovníků rozhodne načas přerušit práci a cestovat nebo studovat v zahraničí.

HN: Co manažer se zkráceným úvazkem, dá se to zvládnout?

Sama aktuálně pracuji na zkrácený úvazek. Po návratu z rodičovské dovolené jsem začínala na poloviční úvazek a chodila do práce v pondělí a v pátek a ve středu pracovala z domova. Další rok jsem docházela do práce i ve středu a od loňského roku bývám v kanceláři od pondělí do čtvrtka a pátky mám volné nebo pracuji z domova. Režim si mohu pružně přizpůsobit. Jeden den jdu třeba s dětmi na kroužek, druhý den se zase naopak zdržím v práci déle. Unicorn mi to umožňuje, čehož si opravdu velmi vážím a vím, že to funguje. Tím pádem se umím vcítit i do kolegyň, které řeší podobný problém.

HN: Co je na skloubení práce a rodiny nejtěžší?

Je to náročnější, než jsem si představovala. Je spousta věcí, kterým bych se ráda věnovala, a nejtěžší je rozvrhnout si čas mezi to, co chcete stihnout, tak abych byla v pohodě já, děti i manžel. Člověk však při té příležitosti získá cenné zkušenosti, které lze i v pracovním životě dobře využít.

HN: Například?

Například jsem vypilovala organizační schopnosti a time management. Předem plánuji v podstatě každou minutu, abych ji maximálně využila pro práci, čas s dětmi a manželem nebo sama pro sebe.

Související