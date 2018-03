V neděli se v Rusku neodehrají prezidentské volby v pravém slova smyslu. Půjde jen o další přechod Vladimira Putina z jednoho funkčního období do druhého. Tvrdí to politolog Alexandr Morozov, který na pražské Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vede výzkumné Centrum Borise Němcova.

Morozovovi se líbí definice známého ruského odborníka na volební systémy Grigorije Golosova, který nynější volby označuje za "událost elektorálního typu". "Ústava konání voleb předepisuje, a tak se konají. Ale ve skutečnosti jde o to, co se bude dít po nich. Týká se to i protikandidátů. Grigorij Javlinskij kandiduje, aby uchoval svou stranu Jabloko. Xenija Sobčaková doufá, že se jí podaří vytvořit jakési ohnisko, kde vznikne nová liberální strana pro novou generaci," vysvětluje Alexandr Morozov.

Poslední zápletka zmizela v loňském roce, když se Kreml rozhodl nepustit k volbám hlavního opozičníka Alexeje Navalného. "On přitom nemá podle průzkumů buhvíjaký rating, ale umí mobilizovat své příznivce. Takže v Kremlu usoudili, že nebudou riskovat," tvrdí Alexandr Morozov. Navalnyj vyzval ke "stávce voličů", což v jeho podání znamená bojkot spojený s pozorováním průběhu voleb, aby nedocházelo k jejich falzifikaci.

77 let bude Vladimiru Putinovi v roce 2030, kdy bude moci popáté kandidovat na úřad prezidenta.

"I pro něj je důležité přejít do dalšího volebního cyklu, přinejmenším tak, že zůstane na svobodě a uchová si určitou míru svobody politické činnosti," vysvětluje Morozov.

Takže paradoxně se největší debaty vedou nikoli o výsledku nedělních voleb, ale o tom, co Vladimir Putin bude dělat za šest let po skončení svého v pořadí již čtvrtého funkčního období. V dalších volbách by podle ústavy kandidovat nemohl. Alexandr Morozov si myslí, že ústavu Kreml měnit nebude. "To je jak otevřít Pandořinu skříňku, to by se nemuselo vyplatit Putinovi nebo jeho nástupci," tvrdí politolog.

Morozov odhaduje, že místo toho si ruský prezident vybere variantu rošáda, tedy že na jedno volební období usedne do prezidentského křesla pečlivě vybraný a loajální dočasný nástupce. "V roce 2030 bude Vladimir Putin kandidovat znovu. To mu bude 77 let, což je ostatně méně, než kolik je dnes Silviu Berlusconimu," říká Alexandr Morozov.

Podle něj ruskému prezidentovi nic jiného nezbude. "On nemůže po té konfrontaci se Západem a po anexi Krymu odejít do penze. Bude vládnout do konce. Musí to břímě nést, nemůže ho nikomu předat a nikdo ho nemůže přijmout," sděluje kategoricky Morozov. Přitom jeho dočasný zástupce na tom bude hůře, než byl ve stejné situaci současný premiér Dmitrij Medveděv, který Putina "zastupoval" v letech 2008−2012.

"Ten měl určitý prostor pro vlastní politiku. Nabízel měkkou verzi modernizace bez změny základů putinismu. Ale po Krymu, v podmínkách té simulované kubánské krize, která ve vnitřní politice bude trvat roky, pokud by se nástupce pokusil něco udělat, rozdrtí ho celá putinská třída, která má z jakékoliv změny strach," tvrdí Morozov.

Důvodem je podle něj konfrontace se Západem. "Jeho řeč před Federálním shromážděním, kterou speciálně přenesl z tradičního prosince na dobu těsně před volbami, ukazuje, že Vladimir Putin i nadále hodlá hrát geopolitické hry. To nutně povede k napětí v zahraniční politice, vnitřní mobilizaci a semknutí kolem osoby prezidenta," myslí si Morozov.

Ruský politolog si ale ponechává ve svých odhadech otevřená zadní vrátka. "Samozřejmě, třeba si za dvanáct let Putin vybere jiný scénář, ale ať bude mít jakoukoliv funkci, bude až do své smrti klíčovým hráčem ruské politiky," uzavírá Alexandr Morozov.