Když se Zuzana Andělová chtěla vrátit do práce z rodičovské dovolené, zaměstnavatel jí nenabídl vhodnou pozici, ve které by mohla pokračovat v kariéře a zároveň se věnovat rodině. Zapojila se proto do společnosti Agender, kde pomáhá s rozvojem flexibilní práce pro ženy v Česku. "Organizujeme už po osmé projekt, kde učíme ženy podnikat. V minulosti to vždycky bylo tak, že matky začínaly podnikat proto, že nebyly schopné skloubit práci a rodinu," popisuje Andělová důvody, proč ženy zakládají živnosti častěji než muži.

Organizace Byznys pro společnost zjistila v čerstvém průzkumu, že osm z deseti matek malých dětí nemůže využít flexibilního úvazku a považuje to za hlavní překážku návratu do práce po mateřské nebo rodičovské dovolené. Každá druhá matka si navíc stěžuje na nedostupnou předškolní péči o děti. "Dalším zásadním problémem jsou předsudky, jimž, bohužel, musí ženy čelit. Více než polovina žen se setkala s předsudky týkajícími se skloubení rolí matky s profesním životem," prohlásila ředitelka aliance Byznys pro společnost Pavlína Kalousová na konferenci Charta diverzity: matky a otcové vítáni.

Zmíněné překážky vedou k tomu, že pouze 44 procent žen s dítětem ve věku do pěti let pracuje. V Česku je přitom o pracovní síly nouze, trvá nízká nezaměstnanost a firmy si stěžují, že nemohou najít vhodné lidi. Přesto mnohé matky uplatnění nemají. Průzkumy pracovního trhu potvrzují, že řada firem stále nedokáže využít potenciálu rodičů, především žen, které jsou na rodičovské a mateřské dovolené.

Mezi zaměstnavateli jsou ale i společnosti, které rodičům s malými dětmi podmínky přizpůsobují a učí se s nimi pracovat. Mají s tím dobré zkušenosti. "Vidíme na našich kolegyních, které se vracejí zpět do práce po mateřské nebo rodičovské dovolené, obrovský elán. V práci jsou velmi efektivní. Je to i tím, že jsou po návratu hodně motivované," potvrzuje Jana Procházková, HR manažerka firmy Slevomat.

Ženy vracející se z mateřské či rodičovské dovolené podle ní práci neodkládají a umějí si ji dobře zorganizovat, protože v kanceláři nechtějí trávit víc času, než je nutné. Firma se jim proto snaží návrat co nejvíce zjednodušit. "Ženy s námi velmi často po půl nebo tři čtvrtě roce začínají spolupracovat. Jde třeba jen o patnáct hodin týdně nebo to uděláme tak, že mohou pracovat výhradně z domova. V tom případě je to pro ně mnohem snazší, než kdyby se měly vrátit naplno. Začínají postupně a díky tomu se někdy vrátí dříve na plný úvazek," vypráví Procházková. O tom, že je firma ženám nakloněna, svědčí i to, že 65 procent jejího managementu tvoří ženy.

Slevomat není v Česku jediná firma, která se obrací na ženy na rodičovské nebo mateřské dovolené. "Pokud hledáme nového kandidáta na pracovní pozici, snažíme se jako první oslovit zaměstnance aktuálně čerpající mateřskou či rodičovskou dovolenou. Umožňuje nám to s rodičem udržovat aktivní kontakt a v případě jeho zájmu ho opět zapojit do práce," uvádí Lucie Polívková z oddělení komunikace Citibank, která má se svým zaměstnavatelem sama dobrou zkušenost. Firma Citibank jí v minulosti umožnila dělit se o pracovní místo s kolegyní, která byla rovněž s dětmi doma. Obě se tak v práci střídaly a zároveň se věnovaly i svým malým dětem.

S kolegyněmi, které odcházejí na mateřskou dovolenou, mluví o možnostech spolupráce během rodičovské přestávky i manažeři firmy Linet, potvrzuje HR ředitelka Vladimíra Michnová. Do jednání zapojují i jejich nadřízené. "Tento přístup nám dlouhodobě zajišťuje návrat zaměstnanců během jejich rodičovské dovolené a nevynakládáme další prostředky na jejich nalákání zpět. Už delší dobu jsou u nás flexibilní úvazky, práce z domova či sdílená místa standardní," vysvětlila, proč se vstřícnost firmě vyplatí.

S nabídkou přišla také firma Vodafone. Matky mohou po uplynutí šestiměsíční mateřské dovolené využít možnosti zkrácené pracovní doby na třicet hodin týdně, za kterou jim Vodafone vyrovná rozdíl ve mzdě. Půl roku po návratu do zaměstnání navíc firma rodičům dorovná rozdíl mezi mzdou ve Vodafonu a finanční podporou od státu za prvních 16 týdnů mateřské dovolené.

Některé firmy si zároveň uvědomují, že návrat do práce není jednoduchý, a snaží se lidem kromě přizpůsobení pracovní doby poskytnout i psychickou podporu. Ženy ve společnosti PwC mají možnost konzultací s takzvanými woman coaches. To jsou kolegyně, které mají zkušenost s návratem do práce po rodičovské dovolené. Zaměstnankyně spolu sdílejí zkušenosti a často jim podle HR ředitelky firmy Vladimíry Jeřábkové pomůže i samotný pocit, že podobné výzvy řeší i jiné zaměstnané matky.

Pružné úvazky čím dál častěji nabízí také společnost T-Mobile. "Na konci roku 2016 jsme zaměstnávali na zkrácený úvazek zhruba sedm procent našich lidí, přičemž jsme zaznamenali dvouprocentní meziroční nárůst. Zájem i podpora ze strany firmy roste," říká Tomáš Leixner ze společnosti T-Mobile, ve které také meziročně roste počet zaměstnanců, kteří využívají práci z domova.

Zajímavou formou je také sdílení místa dvěma zaměstnanci na zkrácený úvazek. "Plošně tak u nově obsazovaných míst sice neuvažujeme, ale v některých regionech máme oblasti, kde tímhle způsobem fungují celé týmy. Na infolince jsme je například cíleně tvořili, abychom umožnili rodičům, kteří se starají o děti, větší flexibilitu i v případě směnného provozu. Zatím nám to funguje hezky," dodává Leixner.

Právě práce na směny bývá pro rodiče malých dětí jednou z nejnáročnějších. Prakticky to vyřešili například ve společnosti Linet, kde funguje školka s otevírací dobou od tři čtvrtě na šest ráno do šesti hodin večer, kterou tak mohou využít i rodiče pracující ve směnném provozu. Ve společnosti Ikea zase plánují směny s velkým předstihem, aby si rodiče mohli čas lépe organizovat.

V moderních firmách zároveň chápou, že s příchodem dětí se mění priority. "Počítáme také s tím, že děti bývají nemocné a se všemi zaměstnanci tak pracujeme podle potřeby. Není to vždy jednoduché, ale děti jsou neoddělitelnou součástí života a musíme se tomu přizpůsobit," vysvětluje Olga Lamačková, HR ředitelka společnost EY v České republice.

