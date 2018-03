Když se rodina Minaříkových blíží v automobilu k vesnici, slouží jim tahle objemná šedozelená konstrukce coby maják. "Tříletý syn, když ji vidí, vždycky volá, že už jsme doma," říká Kristýna Minaříková. Při jízdě po silnici, která spojuje severočeské Mariánské Radčice s Braňany, si skoro dvanáct metrů vysoké betonové protihlukové stěny nelze nevšimnout. Zato kilometry dlouhá jáma hnědouhelného velkolomu Bílina, který se rozprostírá na východ od Mariánských Radčic i blízkého Litvínova, zůstává skrytá za terénní vlnou.

Ještě pár let to tak zůstane. Mezitím se bagry dají do pohybu a hranice lomu se začne pomalu posouvat blíž. Z nynějšího asi kilometru a půl mezi prvními rodinnými domy a velkolomem zbude jen pět set metrů úzký pás. Severočeským dolům to umožňuje více než dva roky staré vládní rozhodnutí o prolomení limitů těžby právě na lomu Bílina. A asi dvě stovky metrů dlouhou zeď firma vloni postavila, aby rozhořčené lidi, kteří dlouho žili ve zpustlé vsi poznamenané odsunem Němců i rozvojem dolu, aspoň trochu uchlácholila. Jenže zatímco ve vesnici je už dnes většina domů a chodníků opravených, jsou tu dvě úhledné hospody, kulturní dům, naděje na utlumení těžby, která lidem ukrojila velký kus přírody a obtěžuje je hlukem a prachem, padla.

Zeman by tu vyhrál v prvním kole

Nespokojenost je tady patrná i z výsledků voleb, ve kterých mají tradiční a demokratické strany minimální podporu. Obec sice vede starosta ze sdružení nezávislých, které obdrželo v roce 2014 skoro 54 procent hlasů, druzí ale byli komunisté s 19 procenty. V podzimních parlamentních volbách zase suverénně vyhrálo hnutí ANO se 40 procenty, druhá byla KSČM s 24, třetí okamurovci s devíti procenty. A kdyby se prezidentské klání konalo jen tady, druhé kolo by nebylo třeba. Miloš Zeman získal hned napoprvé 55 procent, ve druhém pak přes 76.

Rodina Minaříkových ◼ Bydlí v rodinném domě v Mariánských Radčicích u Litvínova.

◼ Kristýna (39) – SŠ s maturitou, sociální pracovnice, stará se o tělesně i duševně postižené. Plat 15 tisíc čistého.

◼ Milan (40) – vyučený chemik, nyní operátor výroby v Unipetrolu v Záluží u Litvínova. Plat 25 tisíc čistého.

◼ Dcera Sandra (11) – chodí na jazykovou základní školu v Litvínově, syn Milan (3) – navštěvuje mateřskou školu.

Kristýna a Milan Minaříkovi, dříve podporovatelé sociální demokracie, se shodují s převládajícím názorem ve vsi. Oba na podzim volili ANO, ČSSD dvojici zklamala. "Zejména ministr průmyslu Mládek právě kvůli prolomení limitů. U vlády, kterou vede Babiš, věříme, že by s námi aspoň debatovala," říká Milan. Šéf ANO ale v roce 2015 s novou hranicí těžby na dole Bílina také souhlasil, Sobotkova vláda, kdy byl vicepremiérem a ministrem financí, o ní rozhodla jednohlasně. Manželé však na Babišovi oceňují, že podle jejich názoru dělá pořádek ve financích státu. "Líbí se mi, jak Babiš přitvrdil vůči podnikatelům, černým penězům, chválím zavedení EET. Já musím taky vše přiznat a za vše platit," vysvětluje Kristýna.

V obou kolech prezidentské volby vhodili do urny lístek se jménem Miloše Zemana. Připadá jim z českých politiků nejpoctivější. "Občas je prostořeký, to je fakt, ale když ho srovnám s těmi, kteří umožnili tunelování, Topolánkem a jinými, tak z toho Zeman vychází nejlépe. Nekradl, je důvěryhodný a má zkušenosti," dodala žena. Fakt, že byl vždy na straně těžebních firem, mu příliš nevyčítají. "Vykašlali se na nás všichni," poznamenal Milan.

Náš dům je neprodejný

Manželé Minaříkovi žijí v jednopatrovém rodinném domě na samém kraji vesnice. K tmavozelené železobetonové bariéře to mají nejblíž. Trénovaný atlet by těch pár desítek metrů přehodil kamenem. "Prolomení limitů, kvůli kterému nám vyrostla u domu tahle zeď, beru jako podraz. Nikdo se nás neptal, nikdo se s námi nebavil a najednou jsme se z televize dozvěděli, že je rozhodnuto," říká Milan Minařík na cestě, která vede kolem jeho domu směrem ke stěně. A také k bývalé osadě Libkovice, která už kvůli těžbě uhlí dávno nestojí. Kousek za domem je závora se značkou zákaz vjezdu. Kdyby existoval konec světa, mohl by klidně vypadat takhle.

Kvůli postupu dolu směrem ke vsi Minaříkovi přišli o kus své svobody, výhled i prostor, kam chodili na vycházky. Za zády mají vesnici, na místě betonového monolitu bývala kdysi jediná přírodní zeleň v okolí. Povolení další těžby také ukrojilo kus z ceny jejich majetku. "Dům je už teď neprodejný. Možná bychom za něj na takovém místě nedostali ani pár set tisíc korun," míní výřečná žena.

Rodině přitom otravuje život hluk a prach z velkolomu už nyní, když je skoro dva kilometry daleko. "Pískání velkorypadel se zejména v noci nese tichem a budí nás," popisují. Potíže jsou i s prachem. Ve vsi je měřicí stanice, která 46krát za rok naměřila překročení celodenního hygienického limitu, zákonem tolerované množství je 35 dní. Část viny je ale i na lokálních topeništích či dopravě.

Všichni na nás zapomněli V novém seriálu představíme každý týden příběh lidí, kteří se poctivě vyrovnávají s nepříznivými životními podmínkami na místech, kterým sociologové říkají periferie země. Výskyt oblastí s vyšší nezaměstnaností, někdy i poničeným životním prostředím a celkově výrazně nižší životní úrovní vede ke štěpení společnosti, která se stále více projevuje například ve volbách. V Praze, Brně i dalších centrech se na podobné osudy často zapomíná.

Milan Minařík je jedním z pětice místních, kteří za obec s doly oficiálně jednají. "Oni se snaží, kromě té zdi dali obci vloni 1,5 milionu, letos to mají být dokonce čtyři miliony. Je tak na opravy, údržbu majetku, budování hřišť či výlety pro děti," vysvětluje muž. Důl se dokonce chystá vybudovat ve vsi koupaliště, které bude stát asi sto metrů za protihlukovou zdí.

Tiskový mluvčí Severočeských dolů Lukáš Kopecký připustil, že hodnoty hluku byly v okolí velkolomu hraniční, podnik je ale přesvědčený, že stěna zabrala. "Podnik už navíc vysázel kvůli odprašnění a odhlučnění v okolí dolu více než milion sazenic stromů. Děláme i protiprachová opatření při těžbě, stavíme asfaltové cesty, v létě jezdí kropicí vozy, u přesýpačů máme ionizéry, které dělají vodní mlhu," řekl mluvčí.

Minaříkovi jsou ale k účinnosti opatření skeptičtí. "Nezdá se, že by stěna pomohla. V noci se nedá spát s otevřenými okny. A prach padá pořád, máme ho na parapetech i zahradním nábytku. Co je venku, tak je do dvou dnů špinavé," říká žena.

Na práci si nestěžujeme, doprava je potíž

Nebýt šedozelené stěny a dolu, který má odclonit, působí Minaříkovi jako spokojená rodina. Na zarámované fotografii vystavené nad kuchyňskou linkou se umívají dvě děti, tříletý Milan a jedenáctiletá Sandra. Oba manželé mají práci a pravidelný plat, což v okrese Most není samozřejmostí. I v době současné konjunktury ho sužuje více než sedmiprocentní nezaměstnanost. Je to nejvyšší číslo v kraji, okres navíc dlouhodobě patří mezi nejzasaženější i v celé zemi.

Čtyřicetiletý Milan je operátor v chemičce v Záluží, o rok mladší Kristýna se stará o postižené lidi v Domově sociálních služeb v Litvínově-Janově. On vydělává kolem dvaceti pěti tisíc čistého měsíčně, což je v oblasti, kde vloni průměrná mzda o tři sta korun přesahovala 26 tisíc hrubého a zaostávala skoro o deset tisíc za Prahou, slušné. Kristýna dostává zhruba o 10 tisíc korun méně než její manžel.

Minaříkovým jejich příjem vystačí na důstojný, i když skromnější život. Například na dovolené u moře byli naposledy před pěti lety. Pobyt v českých kempech, odkud vyrážejí na výlety na kolech, je levnější. "Letos si chceme ale zase ušetřit, syn už by si to mohl užít," poznamenala žena.

Jestli jim něco kromě dolu komplikuje život, tak je to doprava. "Pracujeme oba na směny a museli jsme kvůli ženině práci a odvážení dětí koupit druhé auto," vysvětluje Milan, který má bez vozu potíž dostat se večer ze směny domů. Dcera zase chodí v Litvínově na jazykovou základní školu plus třikrát týdně do "lidušky" na kytaru a tanec. "Musím pro ni jezdit, nenechám ji samotnou hodinu čekat ve městě. Sama bych dojížděním včetně přestupu na MHD do Janova strávila také dvě hodiny denně. A to je Litvínov jen pár kilometrů od nás," popisuje Kristýna. Naopak školy, včetně mateřské pro syna, i zdravotní služby si dvojice chválí.

Obec byla před těžbou uhlí slavná

V malebné vesnici s dříve používanějším názvem Maria Ratschitz žili až do odsunu v květnu 1945 v drtivé většině Němci. Ve dvacátých a třicátých letech minulého století měla přes tisícovku obyvatel, nyní má sotva polovinu. Po válce však obci s novými − převážně českými − obyvateli, sevřené ze západu hlubinným Dolem Kohinoor a z východu velkolomem Bílina, několikrát hrozil zánik. Díky stanovení limitů těžby se mu nakonec vyhnula. Poslední v polovině devadesátých let zlikvidovanou obcí byly sousední Libkovice.

Ze vsi už dnes ve velkolomu pracuje minimum obyvatel, největšími zaměstnavateli jsou zde litvínovská chemička a firma Greiner Packaging, která vyrábí plastové obaly. V Mariánských Radčicích, podobně jako v mnohých dalších lokalitách, kde lidé těžce shánějí práci, natož dobře placenou, se navíc poměrně rozšířilo vydělávat si na obživu sběrem. "Jsou to většinou mladí kluci kolem třiceti let, nepracují a živí se sběrem železa. Ale nejsou to Romové, máme tu jednu rodinu, ti chodí normálně do práce," říká Helena Sloupová z místní farnosti.

Věřící jsou tady podle ní dnes výjimkou, byť dříve jich bývalo mnoho. Obec byla dokonce díky dnes zchátralému baroknímu poutnímu areálu známá. Prostor kolem kostela Panny Marie Bolestné byl po několik staletí významným poutním místem, scházely se tady desítky tisíc věřících. V roce 2007 německý opat Bernhard Thebes z řádu cisterciáků, kteří areál i blízký nádherný barokní klášter v Oseku vlastní, tradici poutí obnovil. A v kostele už dnes září nové vitráže.

Milan Minařík je mariánskoradčickým patriotem. V rodinném domě s pěti místnostmi, kuchyní a zahradou, kde rodina ve skleníku pěstuje zeleninu, žije od dětství. Kristýna se přistěhovala z litvínovského sídliště Janov. "Děda pracoval na uzavřeném blízkém dole a po válce domek s babičkou získali po odsunutých Němcích. My jsme ho před dvaceti lety koupili od rodičů, kteří si poblíž postavili jiný. Že nám tady vyroste tohle, by nás nikdy nenapadlo," říká Milan a ohlédne se na zelenou hradbu.

Manželé přiznávají, že občas jim to nedá, protáhnou se kolem závory a po pár krocích přece jen na chvíli za zeď nahlédnou. Naskytne se jim působivý výhled. Na jihovýchodě se zvedá majestátní čedičový vrch Bořeň, nejbližší vrchol Českého středohoří, na severu zase hřeben Krušných hor. Idylický obrázek trochu kazí komíny elektrárny v Ledvicích na obzoru a také nápadný panel s nápisem Dobývací prostor.

Kdysi tu muselo být krásně.

Život v sousedství hnědouhelného dolu není jednoduchý. Foto: HN – Honza Mudra

Dům rodiny Minaříkových (uprostřed snímku) od současné protihlukové zdi dělí pár desítek metrů. Foto: HN - Honza Mudra