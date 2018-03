Už téměř tři měsíce vládne bez důvěry jednobarevný kabinet Andreje Babiše. A jednání o podpoře vlády ve sněmovně zatím výrazně nepokročila. Přesto se v uplynulých týdnech dala do pohybu tvorba důležitých zákonů. Do dalších čtení se posunulo i několik návrhů, u nichž se liší podpora jednotlivých poslaneckých klubů. Společná je ale vyhlídka, že po finálním schválení mohou narazit u Ústavního soudu.

Ten by tak mohl opět výrazněji vstoupit do politiky. Podobně už zasáhl v minulosti, například v roce 2009 dokonce zrušil zákon o zkrácení volebního období.

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský v posledních měsících několikrát zopakoval, že soud se postaví na obranu ústavy. Riziko rozsáhlých změn prozatím nehrozí. V prvním čtení ve sněmovně sice prošel návrh na přímou volbu starostů a pokračovat budou jednání o uzákonění referenda, v obou případech však chybí kompromis napříč stranami, aby se pro ústavní novely našla třípětinová většina v obou komorách parlamentu.

Na řadu ovšem mohou přijít běžné, ale zásadní předlohy. Téměř s jistotou by ústavním soudcům na stole přistálo zdanění finančních náhrad církvím. Návrh komunistických poslanců v lednu podpořil Babišův kabinet. Předlohu schválil i s vědomím toho, že vládní legislativci výslovně upozornili, že navrhované řešení může být napadeno u Ústavního soudu. Postup, kdy vláda prosazuje úpravu zákona, i když předem ví, že může být protiústavní, je neobvyklý.

Návrh komunistů počítá s uvalením devatenáctiprocentní srážkové daně na náhrady, které církve každoročně dostávají jako kompenzaci za nevrácený majetek. Stát by tak prý mohl z daně získat ročně zhruba 380 milionů korun.

Na konci února schválila zdanění církevních náhrad v prvním čtení také sněmovna, příští týden o něm bude jednat rozpočtový výbor. Mezi poslanci má předloha širokou podporu. Kromě komunistů chtějí církve zdanit také hnutí ANO, SPD i většina so­ciálních demokratů. Dá se tedy předpokládat, že návrh projde i druhým a třetím čtením. I kdyby Senát úpravu vrátil, ve sněmovně se bez problémů najde nadpoloviční většina všech poslanců, aby horní komoru přehlasovali.

Nejpočetnější katolická církev už avizovala, že by se kvůli zdanění náhrad obrátila na soud. Její právní zástupci jsou přesvědčeni, že by uspěli. "Návrh působí zpětně v čase. Finanční náhradu již zákon jednou poskytl v konkrétní výši, která by se zdaněním změnila," vysvětlil hlavní argument advokát Jakub Kříž, který se v minulosti podílel na přípravě zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi, jenž stanovil i vyplácení náhrad.

Až k Ústavnímu soudu by se mohla dostat také novela zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury. Díky ní by stát mohl stavět například dálnice na pozemcích ještě předtím, než je vyvlastní. Obdobný zákon nyní posuzuje slovenský Ústavní soud a ministr dopravy Dan Ťok připustil, že se stejným scénářem počítá i v Česku: "Je potřeba zákon připravit tak, aby v testu Ústavním soudem obstál."

Ťok se zřejmě nemusí obávat, že by podnět proti novele vyšel jako na Slovensku od opozičních poslanců. Na přípravě návrhu se totiž netradičně podílely všechny strany ve sněmovně. Odpor se dá v budoucnu očekávat spíše od některého z majitelů pozemků, na kterých bude chtít stát stavět.

Do druhého čtení prošla i novela z pera pirátů, podle níž by firmy s většinovou účastí státu přišly o výjimku, která jim umožňuje nezveřejňovat smlouvy v internetovém registru. Návrh míří především na energetickou Skupinu ČEZ, která se brání, že jako společnost obchodovaná na burze nemůže odkrývat svoje kontrakty jako úřady. "Věříme, že finální znění nás neznevýhodní oproti konkurenci, která je na energetickém trhu značná, a neohrozí to majetek státu, tedy všech občanů, který mají v ČEZ," uvedl mluvčí skupiny Ladislav Kříž.

ČEZ loni uspěl ve sporu, který se také týkal zveřejňování smluv. Ústavní soud uznal, že společnost nepatří mezi veřejné instituce, na které se vztahuje zákon o svobodném přístupu k informacím − přestože stát firmu ovládá.