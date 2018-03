Když Vladislavským sálem Pražského hradu zazněla prezidentova kritika médií, upoutal pozornost lidí sedících vzadu v sále zvuk kroků po parketové podlaze. Nejprve poslankyně a bývalá šéfka sněmovny Miroslava Němcová, poté i přítomní zákonodárci TOP 09 a poslanci Marian Jurečka, Marek Výborný a senátor Václav Chaloupek se během inauguračního proslovu staronové hlavy státu zvedli a ze sálu odešli.

Předčasným odchodem se politici ohradili vůči slovům Miloše Zemana proti vydavatelství Economia (vlastník Hospodářských novin, Aktuálně.cz a Respektu, pozn. red.) a České televizi. Veřejnoprávní ČT podle Zemana před volbami stranila TOP 09, novináři Economie zase prý hledají místo pravdy senzace.

Chvíli poté se z předsálí ozvala píseň Modlitba pro Martu. "Nebudu svědkem toho, když prezident přísahal, že bude spojovat národ, a v další větě tuto přísahu poruší," řekla novinářům čekajícím na Hradčanském náměstí Němcová, zatímco v pozadí stále ještě zněl Zemanův projev z velkoplošné obrazovky. "Místo projevu prezidenta republiky jsme slyšeli pomstychtivé vylévání žluči na novináře, kteří nejsou servilní," dodal šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.

Prohlášení k projevu prezidenta Zemana Vydavatelství Economia ◼ Důrazně se ohrazujeme proti nařčení z pokusu o manipulaci české veřejnosti. Hospodářské noviny, týdeník Respekt a zpravodajský server Aktuálně.cz přinášejí svým čtenářům každý den kvalitní a objektivní zpravodajství. Odsuzujeme prohlášení prezidenta ČR, že by novináři vydavatelství Economia neměli mít úctu občanů České republiky. Novináři našich titulů nehledají senzaci, ale pravdu. Budou pokračovat v tom, co dělají, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Vedení vydavatelství bude své novináře i kritickou a objektivní žurnalistiku jako takovou i nadále plně podporovat. Roman Latuske

generální ředitel a předseda představenstva Economia, a.s. Česká televize ◼ Česká televize přistoupila k inauguraci prezidenta republiky naprosto profesionálně a připravila devítihodinové mimořádné živé vysílání. Přímo na Pražský hrad jsme vyslali čtyři moderátory, hlavní tváře zpravodajství ČT. Na zajištění přímého přenosu slavnostního ceremoniálu se podílela zhruba stovka pracovníků České televize. Na místo jsme vyslali několik přenosových vozů a reportážních štábů a náš přenos vysílal i Hrad na velkoplošné obrazovce pro lidi na Hradčanském náměstí. Nejen ve světle této skutečnosti se jeví pokračování rétoriky zaměřené proti veřejnoprávním médiím a jejich nezávislosti jako neakceptovatelné. Absolutně odmítáme jakékoli útoky na novináře a nezávislost médií, a to zvlášť po aktuálních událostech na Slovensku, a obzvláště z úst nejvyššího ústavního činitele České republiky. Vít Kolář

Přítomný premiér v demisi Andrej Babiš sice za Zemanovým projevem nevidí útok na svobodu slova, ale projev ho prý také zklamal. "Samozřejmě je to nešťastné, mě to mrzí, co k tomu víc říct," sdělil. Naopak předseda SPD Tomio Okamura nebo místopředseda ČSSD Jiří Zimola prezidentova slova ocenili. "Inaugurační projev naprosto splnil má očekávání," řekl Zimola s tím, že žádný útok v Zemanově projevu nezaznamenal.

Ohledně plánů v dalším prezidentském období byl Zeman poměrně zdrženlivý a konkrétně uvedl pouze to, že podporuje prosazení zákona o obecném referendu a podporuje přímou volbu starostů.

Pro svou druhou prezidentskou inauguraci si Zeman zvolil vázanku v tmavém odstínu červené, které psychologie barev přisuzuje intenzivní emoce. Pozitivní i negativní. Ať už šlo o náhodu nebo stylistický záměr, barevná symbolika vázanky jako by předurčila, v jaké atmosféře bude slavnostní akt probíhat.

Inaugurační program byl letos výrazně kratší a méně okázalý než před pěti lety, kdy se Miloš Zeman stal prezidentem České republiky poprvé. Chyběla vojenská přehlídka, která odkazuje na pravomoc hlavy státu jako vrchního velitele ozbrojených sil. Až na krátké zamávání při příjezdu limuzíny před vchod a přechod přes třetí nádvoří do svatovítské katedrály ani lidé neměli možnost Miloše Zemana vidět a pozdravit. Proslov k publiku na nádvoří i položení kytice k soše Tomáše Garrigua Masaryka tentokrát chyběly.

Hlavní část ceremonie se tak omezila přímo na Vladislavský sál. Do něj Miloš Zeman vstoupil krátce po druhé odpolední v doprovodu manželky Ivany a dcery Kateřiny. V sále kromě zákonodárců, představitelů samospráv a církví či diplomatů seděly stovky hostů, které si staronový prezident sám vybral.

Na třetí nádvoří i Hradčanské náměstí dorazily desítky lidí, Zemanových fanoušků i odpůrců. U sochy TGM protestující rozbalili obří vlajku EU. Před svatovítskou katedrálou zase na prezidenta čekali lidé s transparenty na jeho podporu, ale také s těmi, které hlásaly, že "nemá mandát šířit nenávist".

Prezidentský slib "věrnosti republice a jejím zákonům" pronesl Zeman stejně jako před pěti lety zpaměti. Oproti tradici ale tentokrát neměl pravou ruku na výtisku české ústavy vázaném v kůži. I tak podle odborníků slib platí.

Z místa, kde byli v minulosti korunováni čeští králové, se Zeman vydal přes nádvoří do kaple svatého Václava uvnitř svatovítské katedrály. Kardinál Dominik Duka tu pronesl modlitbu pro nového prezidenta a společně se Zemanem a jeho manželkou nahlas odříkal otčenáš.