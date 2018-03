Alternativní taxislužba Uber si v Česku zažádá o živnostenský list a začne v zemi oficiálně podnikat. Při včerejším jednání s premiérem v demisi Andrejem Babišem (ANO) to přislíbili zástupci společnosti.

"Uber tady má firmu, která dělá jen marketing, a byznys dělají přes Nizozemsko. Okamžitě tedy požádají o živnostenský list. Do konce března podepíšeme memorandum, které bude dále obsahovat, že všichni řidiči si musí požádat o licenci," uvedl Babiš.

Memorandum podle něj vláda uzavře se společností Uber do konce března. A následně do konce dubna by měla firma uzavřít s finanční správou protokol, že taxikáři budou vykazovat své tržby pomocí elektronické evidence tržeb (EET).

Jak si vede Uber ◼ Americký provozovatel alternativní taxislužby Uber Technologies hospodařil v uplynulém roce, poznamenaném skandály a krizí ve vedení podniku, se ztrátou 4,5 miliardy dolarů (přes 92 miliard korun).

◼ O rok dříve ztráta činila 2,8 miliardy dolarů.

◼ Zákazníků ale společnosti přibývá a tržby se zvýšily na 7,4 miliardy dolarů (152 miliard korun) z 6,5 miliardy dolarů v předchozím roce.

Proti alternativním přepravním službám dlouhodobě protestují taxikáři. Ti od loňského podzimu uskutečnili několik protestních jízd. Snaží se tak tlačit na zákonodárce, aby co nejrychleji zavedli regulaci alternativních služeb, které podle nich nesplňují podmínky jako běžné taxislužby.

Naposledy v Praze taxikáři protestovali 1. března i před Úřadem vlády, do akce se zapojilo na 200 vozů. S cílem poukázat na nerovné podmínky uspořádali v únoru čtyři pomalé jízdy Prahou, při kterých stovky aut blokovaly dopravu.

"Protestovali jsme právě proto, aby se vláda začala regulací Uberu zabývat. Pakliže společnost Uber myslí vážně, co včera slíbila, vnímáme to pozitivně. Nicméně budeme sledovat, zda do konce dubna splní slovo. Do té doby nebudeme stávkovat," řekla HN místopředsedkyně Asociace koncesionářů v taxislužbě Karolína Venclová. Jak dále uvedla, taxikáři vyzvou Andreje Babiše, aby se s nimi setkal a sdělil jim podrobnosti z jednání a jak budou probíhat kontroly řidičů Uberu.

Podle Venclové panuje okolo dohody řada nejasností. Licencovaní řidiči musí podle ní mít vůz registrovaný na magistrátu, v technickém průkazu musí mít uvedeno, že jezdí pro taxislužbu. Kvůli tomu následně platí zhruba o 50 procent vyšší povinné ručení. Pokud licencovaný řidič nemá ve voze taxametr, musí se se zákazníkem předem dohodnout na ceně.

Mobilní aplikace Uber však nabízí pouze rozsah ceny. Taxikáři proto chtějí vědět, zda budou všechny tyto podmínky řidiči Uberu dodržovat a jak je bude magistrát, popřípadě stát vymáhat.

Premiér Babiš už dříve vystoupil proti Uberu, spolu s pražskou primátorkou Adrianou Krnáčovou (ANO) zaslali dopis šéfovi společnosti Uber Darovi Khosrowshahimu. V něm vyzývali, aby firma dodržovala české zákony a své služby provozovala podle nich. Pokud to neudělá, má z Česka odejít. K výzvě se poté přidal i ministr dopravy Dan Ťok, který uvedl, že se společnost Uber chová neeticky, protože zaměstnává řidiče, kteří nesplňují podmínky, a tím je dostává do situace, kdy porušují zákon.

Uber působí v Praze od poloviny srpna 2014. Firma je od počátku ve sporu s pražským magistrátem i ministerstvem dopravy. V hlavním městě má Uber asi dva tisíce řidičů.

V dubnu 2017 soud službu zakázal v Brně, od konce minulého října ale může firma v moravské metropoli opět jezdit.

Uber se snaží regulovat či úplně zakázat řada států. V loňském roce v září byl zakázán v Londýně, dříve už i v Německu a Itálii.

Uber se v poslední době potýká ve světě s řadou problémů. V červnu loňského roku byl po sérii skandálů včetně obvinění ze sexuálního obtěžování nucen odstoupit z postu ředitele Travis Kalanick, jeden ze zakladatelů firmy a její dlouholetý šéf. Ve funkci jej vystřídal Dara Khosrowshahi z internetové cestovní kanceláře Expedia.

Problémem pro alternativního přepravce je i skutečnost, že Soudní dvůr EU na konci loňského roku rozhodl, že Uber má být regulován jako běžná taxislužba. Společnost tak musí žádat o licenci a povolení podle příslušných zemí EU. Tím evropský soud otevřel cestu k regulaci nejen Uberu, ale i jiných společností založených na sdílené ekonomice.