Výběr mýta v Česku může být výrazně levnější, než stát předpokládal. Ministerstvo dopravy včera otevřelo obálky s nabídkami čtyř společností, které se přihlásily do veřejné soutěže na nového správce mýtného systému v Česku. Zatímco úředníci odhadovali, že si za jeho desetiletý provoz naúčtují až 29 miliard korun, někteří uchazeči šli ve svých nabídkách až na třetinu této sumy.

"Přestože jsem očekával snížení ceny, bylo to příjemné překvapení. Potvrdilo se, že soutěž má smysl, protože se vůbec poprvé dozvídáme, jaká je tržní cena za výběr mýta," říká ministr dopravy v demisi Dan Ťok (ANO).

Do tendru se hlásí současný správce − společnost Kapsch, dále německá firma T-Systems, maďarská National Toll Payment Services a slovenský SkyToll, který si za partnera zvolil firmu CzechToll ze skupiny PPF Petra Kellnera.

Uchazeči o provoz mýtného systému Kapsch Rakouská skupina zabývající se budováním mýtných systémů a jejich provozováním. Působí ve více než 50 zemích světa. Největší trh pro Kapsch představuje Evropa. Kromě Česka a domovského Rakouska firma v rámci Evropy působí například v Polsku, Německu, Belgii či Bulharsku. Zaměřuje se především na systém mýtných bran. SkyToll Od roku 2010 provozuje mýtný systém na Slovensku. Využívá k tomu satelitní technologii. Před třemi lety slovenská firma navrhla mýtný systém pro Rusko, v roce 2016 spustila pilotní projekt elektronického zpoplatnění silnic pro Uruguay. V Česku bude spolupracovat s firmou CzechToll ze skupiny PPF. National Toll Payment Services Společnost provozuje satelitní mýtný systém v domovském Maďarsku. Nabídku v Česku podala s partnerskou i-Cell Mobilsoft a českým výrobcem dopravních systémů – společností Eltodo. T-Systems International Firma je součástí německé telekomunikační skupiny Deutsche Telekom. Je jednou z největších technologických firem v Evropě. Působí ve více než dvaceti zemích a zaměstnává přes 45 tisíc lidí. Do tendru se přihlásila samostatně, bez spolupráce s českým teleoperátorem.

Tři ze čtyř společností podaly výrazně nižší nabídkovou cenu, než nastavilo ministerstvo. Jedna naopak sumu 29 miliard korun překročila. Ťok ale neprozradil, která z nich. Ministerstvo ani firmy se nechtěly k průběhu soutěže podrobněji vyjadřovat.

Nový správce má začít vybírat poplatky od kamionů a autobusů od roku 2020. Celkem dostane na starost stávajících 1400 kilometrů dálnic a 230 kilometrů silnic 1. třídy. Navíc bude muset rozšířit zpoplatněnou síť o dalších 900 kilometrů silnic 1. třídy.

Ministr Ťok chce zakázku uzavřít do letošního podzimu, aby měl nový provozovatel mýtného systému dostatek času na rozšíření mýta o zmíněných 900 kilometrů. Na to bude mít podle zadání 14 měsíců.

Kdo z uchazečů má největší šanci na úspěch, zatím není jasné. Jednotlivé návrhy musí prostudovat úředníci. To zabere několik měsíců. "Každá z předběžných nabídek má 600 až 1000 stran," vysvětlil Ťok.

Podle něj bude s firmami následně ministerstvo dál jednat. Před podpisem smlouvy tak může dojít ještě k některým úpravám. Už nyní však Ťok věří, že se náklady oproti současnosti výrazně sníží. "Pokud vše půjde dobře, můžeme se s nákladovostí mýtného systému dostat z původních 20 procent na 10 procent. To znamená, že budeme mýto vybírat o polovinu levněji," vysvětluje Ťok.

Za jedenáct let fungování se v Česku na mýtu vybralo 88 miliard korun. V následující dekádě by to mělo být až 150 miliard.

Do soutěže však může ještě výrazně promluvit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který proti tendru zahájil již tři správní řízení. Vydal navíc také předběžné opatření, podle kterého zatím ministerstvo nesmí s případným vítězem podepsat smlouvu. To však nebrání v pokračování veřejné soutěže.

Soutěž napadá především Kapsch. Kritizuje takzvanou technologickou neutralitu tendru. K té ministerstvo přistoupilo proto, aby všichni uchazeči měli rovné podmínky. V praxi to znamená, že firmy mohou nabídnout jakékoliv řešení a nemusí pokračovat v rozšiřování sítě bran. Podle Kapsche však soutěž nahrává systému, který kamiony kontroluje pomocí satelitů. To ministerstvo odmítá.

Jaké řešení uchazeči o tendr ve svých nabídkách navrhují, zatím zůstává tajné. Podle ohlasů z firem však pravděpodobně půjde o kombinaci stávajících mýtných bran a právě satelitů.

Původně měla nová správa systému fungovat už od loňského roku. To se ale nepodařilo, a stát tak bez veřejné soutěže prodloužil o tři roky smlouvu se společností Kapsch. Tato situace se již podle Ťoka opakovat nebude.

Se zadáním soutěže není spokojena Hospodářská komora, Asociace krajů a Svaz průmyslu a dopravy, který ministra Ťoka vyzval, aby výběrové řízení zrušil a vypsal nové. Odmítá rozšíření mýta o silnice 1. třídy. Kamiony podle svazu začnou zpoplatněné úseky objíždět po menších silnicích a na to doplatí obce.