Výrobce motorů GE Avia­tion, který v Česku bude vyrábět a vyvíjet nový model turbovrtulového motoru, má od letošního února nového šéfa. Jedním z hlavních úkolů, které italský manažer Michele D'Ercole má, je dotáhnout v příštích dvou letech do úspěšného konce certifikaci motoru, s nímž hodlá GE změnit poměry na trhu.

GE Aviation má dosud na trhu s turbovrtulovými motory podíl jen několik procent. "Cílíme na 40 procent světových prodejů," řekl výkonný ředitel firmy v rozhovoru pro HN při představení nového motoru, který společnost nazvala Catalyst. Podle firemních plánů GE Aviation by se v příštích letech mělo v Česku ročně vyrábět asi 350 motorů, které mají mít oproti konkurenci úsporu paliva o 20 procent a jejich doba bez servisu bude asi o třetinu delší.

V pražských Letňanech, kde firma sídlí, loni v prosinci proběhl první, zatím půlhodinový test motoru. "Ověřovali jsme, zda je motor funkční, jestli tam nejsou vibrace a zda sedí všechny parametry. Testy dopadly perfektně, což se u prvního startu mnohdy nestává," řekl D'Ercole.

400 mil. USD je celková investice GE Aviation do vývoje a výroby nového typu motoru. Zatím se proinvestovalo 150 milionů. 350 kusů nových motorů bude vyrábět GE v závodě v Letňanech a později v nové továrně ve středních Čechách.

V příštích dvou letech firma postaví dalších pět vývojových motorů. Už příští týden poprvé proběhnou i testy, kdy se motor spustí úplně naplno.

Lídrem v prodejích motorů pro menší soukromá letadla je jiná americká firma, Pratt & Whitney. Tuto firmu se ale GE podařilo porazit v zakázce pro nový typ letadla Cessna Denali, který vyvíjí americký koncern Textron. Dalšího odběratele může GE oznámit do konce letošního roku.

Letecká divize GE Aviation měla loni v rámci koncernu General Electric tržby přes 27 miliard dolarů a zisk více než šest miliard dolarů. Na trh s turbovrtulovými motory GE vstoupilo před 10 lety, když koupilo českého výrobce Walter. Firma se stoletou tradicí vývoje a výroby leteckých motorů například pro letoun L-410 vyvinula motor M601. Na něm staví i současná série motorů typu H, které GE Aviation nyní prodává.

Do nového motoru Catalyst, který by se mohl začít vyrábět po roce 2020, vloží GE celkem 400 milionů dolarů. "Zatím jsme v Evropě investovali přes 150 milionů dolarů. Z toho loni to bylo 100 milionů dolarů," řekl D'Ercole. Necelá třetina z této částky zatím skončila v Česku, kde je evropská centrála projektu a motory se tu budou dále vyvíjet a kompletovat. "To procento investic v Česku se bude zvyšovat," uvedl D'Ercole. Podle něj se v tuzemsku nakonec investuje polovina z celkové částky.

Subdodávky pro GE jsou zajímavé pro některé tuzemské firmy. Největším dodavatelem z pohledu tržeb je Česká zbrojovka, která do Letňan prodává převodovky pro motor typu H. "Předpokládám, že firmy, které dodávají pro tento motor, přejdou i na Catalyst," řekl D'Ercole, který potvrzuje, že při výrobě 350 motorů ročně mohou subdodávky překročit dvě miliardy korun ročně.

Michele D'Ercole Italský manažer vede od letošního února českou pobočku GE Aviation. Předtím skoro dva roky působil jako šéf inženýringu, měl na starosti i zatím hlavní produkt firmy z pražských Letňan, jímž jsou motory typu H. V koncernu General Electric působí od roku 2003. Už dávno před jeho koupí GE pracoval i v italském výrobci leteckých motorů Avio.

Pro větší sériovou výrobu už nebude stačit současný areál v Letňanech. Firma počítá se stavbou nové továrny ve středních Čechách. "Místo jsme ještě nevybrali," řekl šéf české GE.

Podle D'Ercoleho jsou podmínky pro zvýšení výroby i v Letňanech, kde firma umístí nové stroje a upravuje prostory pro nové zaměstnance. "Je reálné zvýšit přímo tady produkci o 30 až 40 procent. První dodávky pro letadlo Cessna Denali můžeme ještě zvládnout tady. Při plné výrobě Catalystu už se ale musíme přestěhovat," řekl.

Kromě Catalystu chce GE Aviation zvýšit v Česku i výrobu současných motorů, kterých loni bylo spolu s generálními opravami celkem 200. Do modernizace motorů typu H proto firma investovala pět milionů eur. V Letňanech se zároveň testuje i motor do akrobatických letadel. "Právě teď probíhají testy na verzi do letadel pro Acro nebo Diamond. Tohle je nový prostor na trhu, kde se chceme prosadit," řekl výkonný ředitel firmy z Letňan.

