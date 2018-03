Loňský rok byl pro světový turistický byznys velice úspěšný. Na cestu do zahraničí celkem vyrazilo přes 1,32 miliardy lidí, meziročně skoro o sedm procent více. Podle předpovědi zveřejněné na Mezinárodním veletrhu cestovního ruchu, jenž se od středy do neděle koná v Berlíně, lze letos počítat asi s pětiprocentním růstem.

Výraznou měrou se o to mají přičinit především čínští turisté, kteří v roce 2014 svými výdaji na cesty do zahraničí (výjezdovou turistiku) poprvé předstihli Američany. V roce 2016, za který jsou k dispozici poslední srovnatelné údaje, utratili rekordních 261 miliard dolarů, zhruba dvakrát více než Američané.

V minulém roce si výlet do ciziny dopřálo 130,5 milionu Číňanů, o sedm procent více než v roce 2016, uvádí státní China Tourism Academy.

13,4 milionu čínských turistů loni navštívilo Evropu, což bylo meziročně o 16 procent více, uvádí Evropská komise cestovního ruchu.

"Číňané plní hotely a turistické autobusy, přibývá jich i na okružních plavbách po světových mořích. Přes mobily posílají obrázky v objemu petabytů, aby přesvědčili ty doma, že cestovat stojí za to," komentuje pro agenturu Bloomberg Simon Russell, šéf londýnské cestovní kanceláře Scott Dunn, zaměřené na movitou klientelu.

Číňané cestují převážně do ostatních asijských zemí. Tvoří nejpočetnější skupinu zahraničních turistů například v Thajsku, Japonsku, Jižní Koreji a Vietnamu.

Avšak loni omezili cesty do Jižní Koreje, kam jich ve srovnání s rokem 2016 přijelo skoro o polovinu méně − necelé 4,2 milionu. Jedním z důvodů podle čínského serveru caixin.com bylo zhoršení politických vztahů mezi Pekingem a Soulem poté, co Jižní Korea oznámila, že na svém území rozmístí americký systém protivzdušné obrany.

V Evropě Číňany nejvíce lákají Francie, Itálie, Británie, Španělsko a Německo. Desítku nejpřitažlivějších destinací uzavírá Rakousko. Česko se do TOP 10 sestaveném Evropskou komisí cestovního ruchu (ETC) nedostalo. Ale pokud jde o jednotlivé evropské metropole, Praha patří mezi deset měst, která čínští turisté navštěvují nejvíce.

"Jejich pobyt u nás je ale velice krátký. Zpravidla ve zdejších hotelích stráví jednu dvě noci, my bychom si přáli alespoň tři až čtyři," sdělil HN Jan Papež, místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR.

Počet čínských turistů přijíždějících v rámci "evropského turné" se podle něj začal rychle zvyšovat před pěti lety. "Tehdy jich bylo asi 70 tisíc, letos to poprvé bude přes půl milionu," říká Papež.

Loni si ve zdejších hotelích zaplatilo nocleh 492 tisíc čínských turistů, což bylo proti roku 2016 skoro o dvě pětiny více. V žebříčku příjezdové turistiky jim patří šesté místo, vyplývá z údajů Českého statistického úřadu.

Do zahraničí opakovaně cestují hlavně Číňané ve věku 30 až 40 let. To je podle Evropské komise cestovního ruchu věková skupina s největší kupní silou. Tato generace zakládá svůj společenský status na tom, co všechno už ve světě viděla, nikoli na tom, že kupuje luxusní západní zboží.

Mladí Číňané také stále méně cestují v rámci organizovaných skupin, neboť se nechtějí podřizovat programům, které cestovní kanceláře nabízejí. Raději si u nich zařídí individuální cestu.