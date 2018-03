Zkuste si to říct několikrát za sebou. V centru anglického Salisbury se někdo během poklidného nedělního odpoledne pokusil jiného člověka zabít zbraní hromadného ničení. Ani nožem, ani sekyrou, nýbrž nervově paralytickou látkou. Podle důvěryhodných zdrojů látkou velmi vzácnou, kterou si doma v umyvadle opravdu nenamícháte. Ne, skutečně nešlo o vyvrcholení sousedské rozmíšky. Jak vzhledem k použité zbrani, tak s přihlédnutím k tomu, že oběť byla dvojitým agentem a někdejším plukovníkem ruské vojenské rozvědky GRU.

Samozřejmě nevíme, že to bylo tak, jak si skoro všichni myslíme, že bylo. Je mi nevolno z myšlenkové konstrukce, že nařídím provedení vraždy na bývalém zrádném agentovi a provedu to způsobem, který ukáže na moje pachatelství, protože jsem relativně nedávno stejnou "prasárnu" s použitím prudce toxické látky už udělal. Hlavně to dělám s vědomím toho, že použiju zbraň hromadného ničení v centru západoevropského města a že mi to stejně zase nejspíš projde, protože "oni", dosaďte Západ, Britové, tzv. mezinárodní společenství, na mě stejně nemohou…

Byl to pokus o vraždu spáchaný tím nejkrutějším způsobem, a navíc veřejně, konstatovala britská ministryně vnitra Amber Ruddová. Londýnská vláda má nelehkou roli vymyslet takovou reakci, která by spadala do škatulky "robustní", jak ji definoval šéf diplomacie Johnson. Že princové William a Harry nepojedou na fotbalové MS do Ruska (já čekal, kdy tu zemi budu muset jmenovat), robustní reakcí vážně není. Už v případě likvidace Alexandra Litviněnka ohrozili jeho vrazi britskou veřejnost tím, jak diletantsky s radioaktivním poloniem 210 manipulovali. Tentokrát použití nervově paralytické látky skutečně odskákal i někdo další než jen exšpion Sergej Skripal se svou dcerou. V nemocnici je po kontaktu s neznámou látkou i zasahující policista. Že se chemické zbraně používají proti bezbranným civilistům v Sýrii, s tím se se skřípěním zubů a přivřením obou očí možná vyrovnáme. Že se ale na pravděpodobnou zakázku cizí mocnosti vraždí lidé nervovým plynem v našich ulicích, to přijmout nelze. Ani na vteřinu.

