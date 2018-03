Nejmodernější linka na toustový chléb v zemi, kterou nyní rozjíždí Pekárna Zelená louka z holdingu Agrofert, je unikát. Nejen technologický. Žádný jiný z tuzemských pekařů nedostal evropskou dotaci sto milionů korun na investici, díky níž převálcuje český trh. Pekárna v Herinku u Prahy bude chrlit šest tisíc toustových chlebů za hodinu pro celou republiku. Sází na to, že jejich popularita roste a Češi ve spotřebě zaostávají za Němci či Angličany. I když odborníci na výživu tomuto pečivu zrovna nefandí.

"Na trhu budeme s novým chlebem úspěšnější," očekává Jaroslav Kurčík, předseda představenstva a generální ředitel pekárenské skupiny Penam, která Zelenou louku plně ovládá. "Jednak bychom ho měli umět vyrobit efektivněji a jednak bude kvalitnější než doposud," říká Kurčík. Jak podotýká, efektivnější výroba ale neznamená, že by zboží zlevnili. "Nechceme jít na nižší cenu, spíš konkurovat kvalitou," uvedl.

Zákazník nebude mít na výběr

V rámci celého pekárenského uskupení Penam se produkce toustového chleba soustředí právě do Herinku. Firma už proto zastavila linku ve své další pekárně v Rosicích u Brna. Omezí i dovoz ze svých továren v zahraničí. "Postavili jsme kapacitu v Herinku tak, abychom během letošního roku utlumili dovoz z německého Liekenu a z Maďarska," říká Kurčík. Český zákazník, který kupuje toustový chléb v obchodních řetězcích, prakticky nebude mít na výběr.

"Penam je už nyní dominantní. S novou linkou dominanci ještě výrazně zvýší," říká ředitel Svazu pekařů a cukrářů Jaromír Dřízal. V tendrech na dodávky tohoto výrobku do obchodních řetězců se Penam potkává v podstatě s jediným konkurentem − skupinou United Bakeries. "Ta má své zákazníky a myslím, že pro ni to nebude až tak velký problém. Ale mohou to pocítit výrobci klasického pšenično-žitného chleba, když se poptávka bude přesouvat k toustovému," míní Dřízal. Jak dodává, jeho spotřeba významně roste. Konkrétní čísla ale k dispozici nejsou. "Přichází americký trend toustových chlebů a Penam mu jde naproti," poznamenává šéf pekárenského svazu.

Češi těchto chlebů konzumují podle marketingového manažera Penamu Martina Dolského čtyřikrát méně než Němci. "V zahraničí spotřeba stále roste. Dělali jsme si průzkum, jaké chutě čeští zákazníci preferují. Kolik toustového chleba za rok v průměru snědí, ale nevíme," uvedl. Oblíbený je hlavně u mladé generace.

Odborníci na výživu však z tohoto trendu zrovna nadšení nejsou. "Je to pohodlné, ale z výživového hlediska na toustovém chlebu nevidím nic pozitivního. Obzvlášť je-li bílý, tak v kombinaci s máslem a džemem nemůže být ke snídani nic horšího," upozorňuje lékařka Václava Kunová ze Společnosti pro výživu. Vysvětluje, že kvůli vysokému glykemickému indexu způsobí po jídle značný vzestup hladiny krevního cukru, což je v mnoha ohledech rizikové.

Expanzi podpoří daňoví poplatníci

Inovovaný "tousťák" ze Zelené louky se již objevuje v obchodech. "Zatím jedeme ve zkušebním provozu. Spustili jsme ho na přelomu ledna a února," říká Kurčík. Slavnostní otevření nové linky v pekárně v Herinku u Prahy proběhne poslední březnové úterý.

Po završení investice dorazí také stomilionová dotace. Pekárně ji přiklepla výběrová komise z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v prosinci 2016. "Podmínky jsme splnili. Jsme sledovaná společnost, o to víc si musíme dávat pozor," ujišťuje Kurčík.

Náklady na inovaci linky Penam, jak zní název projektu, pokryje eurodotace z jedné čtvrtiny. Veřejná podpora 100 milionů korun je rekordní nejen v pekárenském oboru. Podle vládní analýzy Národní inovační strategie se Pekárna Zelená louka zařadila mezi šestici nejvíce podpořených podniků ze zmíněného operačního programu za poslední tři roky. Dalšími jsou kupříkladu výrobce letadel Aero Vodochody, vlastněný skupinou Penta, rodinná firma Kovovýroba Hoffmann, vyrábějící karosérie, či poskytovatel informačních služeb ČEZ ICT Services.

Pekárna Zelená louka, kterou si tehdejší majitel Agrofertu Andrej Babiš postavil v roce 2007 pro zásobování Prahy a středních Čech, uspěla s projektem na inovační linku v době, kdy byl vicepremiérem. Výběrová komise v daném kole doporučila 21 projektů z 35 přihlášených. Už jen další dva uchazeči prošli se žádostí o dotaci 10 milionů a víc. Desetimilionový příspěvek schválila komise jablonecké strojírenské firmě Ligum, 18 milionů pak výrobci ponožek Pumax. Babišova pekárna získala 64 bodů, minimum bylo 60 bodů.

Cílem dotované investice v Herinku je vyrábět zdravější toustové chleby bez konzervantů, chutnější a s delší trvanlivostí. A také jich dělat podstatně víc. Konkurent United Bakeries přitom s inovativním toustovým chlebem přišel už před osmi lety. "Výrobek bez konzervantů a se sníženým obsahem soli tady už dávno je. Netřeba ho vyvíjet a už vůbec ne dotovat," upozornil mluvčí pekárny Jaroslav Pomp. Připomněl, že jejich společnost modernizovala linku na toustové chleby bez dotací. "To není rovná soutěž, když někdo dostane sto milionů z daní, jež platí i pekaři, kteří na dotaci nedosáhnou," poznamenal.

Stomilionová injekce na další expanzi není jediná veřejná podpora, kterou Pekárna Zelená louka získala. Při rozjezdu v roce 2007 dostala od státu daňové prázdniny. Další slevu na dani z příjmů si obstarala v roce 2014. Jde o investiční pobídky, které zprostředkovává agentura CzechInvest. Slevy na dani z příjmů schvaluje ministerstvo financí. Druhou pobídku pro Zelenou louku odsouhlasil úřad v době, kdy byl ministrem financí Babiš.

