Když Michal Hašek před čtyřmi lety opouštěl vysokou politiku kvůli kauze, které se začalo říkat lánský puč, nebylo pravděpodobné, že by dokázal obnovit svůj vliv na dění v ČSSD. To se nástupem nového vedení strany mění.

Místopředseda strany a bývalý jihočeský hejtman Jiří Zimola popisuje nynější roli Haška v ČSSD jako experta pro oblast zemědělství. "Byl stínovým ministrem zemědělství, a proto jsme ho s předsedou Janem Hamáčkem oslovili, aby v tomto resortu přichystal priority," řekl Zimola.

Haškovy podklady vedení strany využije při vyjednávání o vládě s hnutím ANO a podporou komunistů. Hašek proto obnovil svůj tým z roku 2013 a hodlá pokračovat tam, kde skončil před vynuceným odchodem z vedení strany.

Michal Hašek Dlouholetý hejtman ◼ Jedenačtyřicetiletý Michal Hašek byl v letech 2008 až 2016 jihomoravským hejtmanem a mezi roky 2002 a 2014 poslancem.

◼ O post hejtmana přišel po volbách roku 2016, ve kterých ČSSD skončila třetí. Strana je součástí krajské vlády, Hašek má funkci zastupitele.

◼ Působí také jako koncipient v kanceláři právníka Miroslava Jansty. Účastník lánského puče ◼ V roce 2013 byl statutárním místopředsedou a druhým nejdůležitějším mužem ČSSD. Po parlamentních volbách se s Jiřím Zimolou, Milanem Chovancem, Jeronýmem Tejcem a Zdeňkem Škromachem účastnil schůzky s prezidentem Milošem Zemanem, aféra je známá jako lánský puč. Účastníci údajně chtěli sesadit předsedu ČSSD Bohuslava Sobotku. Hašek schůzku popřel, musel se za lež omluvit a odejít z vrcholné politiky. Kauza s mluvčí ◼ Roku 2016 média upozornila na kauzu jeho "fiktivní mluvčí" a na to, že si měl kraj platit propagační články v Parlamentních listech.

"Vedení ČSSD to nevyužilo a resort odevzdalo jako dobyté území KDU-ČSL," poznamenal Hašek. Straně například nedoporučí privatizaci Lesů ČR, podniků Povodí či Budvaru. S předsedou vlády a ANO Andrejem Babišem si Hašek rozumí v pohledu na unijní dotace pro zemědělce. Brusel chce dávat peníze jen menším farmám, s tím minulá vláda nesouhlasila a Hašek prosazuje stejný postoj. "Nijak to nesouvisí s hnutím ANO nebo Agrofertem, ale se způsobem transformace zemědělství počátkem 90. let. V Česku nedominují malé rodinné farmy, nýbrž podniky hospodařící na větší výměře," argumentuje Hašek. Jak on, tak Zimola přitom spíše podporují spolupráci s hnutím ANO − stejně jako prezident Miloš Zeman, který Babiše několikrát podpořil a umožňuje jeho kabinetu vládnout v demisi.

Pro Hamáčka a Zimolu mohou být ještě důležitější Haškovy kontakty a vyjednávací schopnosti. Vliv sice nemá tak velký jako v minulosti, ale podle Zimoly by byla škoda, kdyby nevyužili "toho, kdo umí mluvit se straníky". Hašek tyto dovednosti navíc může uplatnit při obhajobě vlády s Babišem i jako koordinátor expertů, kteří nyní připravují vládní plány ČSSD. Na tuto jeho funkci upozornil Seznam.cz. "Pomáhám s experty za jednotlivé oblasti připravit program ČSSD, který budou naši představitelé prosazovat v povolebních jednáních," upřesnil Hašek.

Haškův vliv je opřený především o dlouholeté spojenectví se Zimolou. Spolu založili platformu Zachraňme ČSSD, kde soustředili sociální demokraty, kteří podporují prezidenta a jsou nespokojení s výsledky bývalého premiéra a Haškova rivala Bohuslava Sobotky. I jejich hlasy na sjezdu strany pomohly Zimolovi do křesla místopředsedy. Následně se otevřely dveře i Haškovi. "Zůstávám v advokacii a politice se věnuji jako koníčku ve volném čase," upřesnil Hašek. "Jinak jsem novému vedení k dispozici na konzultace a pomoc podle potřeby k celostátní, regionální i komunální politice," dodal.

Bývalý jihomoravský hejtman zatím nemá v plánu kandidovat do vedení strany. Podle místopředsedy klubu ČSSD Jana Birkeho už Hašek za aféru v Lánech zaplatil dost. Ale jiní sociální demokraté pod podmínkou anonymity opakovali, že jejich důvěru nemá. Vadí jim jeho aféry a především si stále pamatují, jak Hašek, Zimola a další členové odjeli po vyhlášení výsledku voleb roku 2013 na utajovanou schůzku s prezidentem v Lánech. Bývalý premiér tam nebyl, právě jeho se totiž aktéři setkání měli pokusit svrhnout z čela strany. Hašek schůzku veřejně popřel. Kvůli televiznímu záznamu z té doby se stal terčem internetových vtipů. Došlo k ostrému politickému střetu mezi ním a Sobotkou. Nakonec se Hašek musel veřejně omluvit a odešel z vrcholné politiky.