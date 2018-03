O co více formálních odkazů na Masaryka, o to méně masarykovského obsahu. Včerejší inaugurační projev nového českého prezidenta se odehrál v přepečlivě zaranžovaném prostředí historického stolu a křesla TGM nebo originálu ústavy z roku 1920. Nic z toho ale Miloše Zemana nepřimělo aspoň na chvíli v sobě potlačit přirozenost pomstychtivého hulváta.

Možná kdyby staronová hlava státu opustila svůj zvyk oslňovat okolí řečněním spatra a svůj projev si předem napsala, poznala by včas jeho ubohost. Že začátek byl jen nekonečným účtováním, kopírujícím vlastní, pět let staré vystoupení. O nesplněné většině vlastních slibů nepadlo ani slovo.

Co třeba někdejší Zemanův závazek "uklidnit a stabilizovat politickou scénu"? Jenže to by prezident musel přiznat, že politická nestabilita je dnes v zemi, která už pátým měsícem nemá normální vládu a u moci jsou nesystémové a extremistické strany, větší než před pěti lety. A to i přesto, že si Zeman zajel pro lekci stabilizace k samotnému vládci komunistické Číny. A jak to dopadlo s nabídkou "prezidentského úřadu jako neutrální půdy pro dialog všech parlamentních stran"? To jsme v přímém přenosu viděli při loňské "hůlkové" konzultaci Bohuslava Sobotky na Hradě.

Deset minut slavnostního projevu dokonce Zeman věnoval rozboru Dělnické strany sociální spravedlnosti. Aby se nakonec dostal k pointě, že tato partaj vůbec nesedí ve sněmovně! Nebo ke zjištění, že "kdo podporuje neonacisty, je sám neonacista". Být na místě Zemana Masaryk, jistě by z dotyčné poučky vydedukoval, že na sjezd partaje, v jejímž čele stojí zlehčovatel utrpení Romů v koncentráku v Letech, prostě nemá prezident chodit.

Není divu, že exprezident Václav Klaus ve Vladislavském sále chvílemi zavíral oči nebo sledoval hodinky. A možná i proto Zeman rychle přitvrdil.

Sám pověřil sestavením vlády trestně stíhaného miliardáře a zakladatele mediálního impéria Andreje Babiše (kdysi mluvil o jeho nevěrohodnosti). Z Číny se zase před časem nechal dopravit tryskáčem nejbohatšího Čecha Petra Kellnera (jehož měl dřív za tuneláře). Přesto nyní uprostřed vrcholného státního aktu považoval za vhodné jmenovitě a bez ohledu na jindy tak vzývanou presumpci neviny zaútočit na podnikatele a majitele vydavatelství Economia Zdeňka Bakalu. A nejen to. Místo aby prezident spojoval společnost, vyjmenoval v přítomnosti televizních kamer média, která jsou podle něj nevěrohodná. Přesně tak to dělával komunistický režim, když potřeboval sdělit poddaným, kdo bude odteď na indexu a o kom se raději nemá mluvit. Čiré rozeštvávání, nehodné slavnostní chvíle.

Jestli se v tomto momentu někteří zákonodárci zvedli a na protest odešli, byl to od nich projev odpovědnosti i zdravého rozumu. Zeman proměnil jeden z nejposvátnějších sálů v zemi v agitační středisko. Jedinou hrubou záplatou na hrubý pytel bylo hlasování nohama. Jen je potřeba znechuceným politikům připomenout, že obdobně hrdé vyklizení pozic by si měli důrazně zakázat, kdyby v Česku nastala krize jako v roce 1948.

Teprve když si Zeman nevybíravě vyřídil účty s oponenty skutečnými i potenciálními, přistoupil k tomu, co se v tak mimořádné chvíli od státníků očekává. Kdo ještě doufal, že stárnoucí politik přece jen překvapí nějakým ambiciózním zahraničněpolitickým či vnitropolitickým cílem, byl definitivně usvědčen z naivity. Zeman jen otřepal svou dávnou vizi zaměstnanecké participace, podpořil zákon o dobrovolnictví a žádá referenda plus přímou volbu starostů a hejtmanů. Jestli to prosadí, může Česko klesnout na úroveň zemí s domobranou a všemocnými gubernátory ruského typu.

Korunu arogantnímu a nevyváženému projevu nasadila staronová hlava státu vrcholně trapným a zpupným závěrem. "Rozhodl jsem se žít minimálně do 90 let a ještě třikrát se zúčastnit inaugurace svých nástupců," prohlásil Zeman mesiášsky. V té chvíli měli odejít středem sálu všichni − v čele s přítomnými církevními hodnostáři.

Související