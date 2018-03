Minulý rok byl z hlediska počtu takzvaných primárních úpisů (IPO) ve světě nejúspěšnější za posledních deset let. Celková hodnota prodaných akcií byla zároveň nejvyšší od roku 2014. A podle oslovených expertů by měl být letošek přinejmenším stejně vydařený.

"Momentálně předpokládáme, že letošní čísla na trhu IPO budou na úrovni roku 2017," řekl HN Andrew Gorton, hlavní analytik pro akciové trhy ve firmě Dealogic. Loni své akcie prodalo přes burzy po celém světě 1765 firem, nejvíce od období těsně před finanční krizí, a celkový objem dosáhl celosvětově téměř 200 miliard dolarů. Ještě optimističtější je Peter Wells, vedoucí partner oddělení transakčního poradenství EY v Česku. "Domníváme se, že letošní aktivita na IPO trhu bude vyšší než loni."

Firmy v USA, Evropě či v Asii využívají příznivého ekonomického vývoje a také přebytku peněz, který mají investoři k dispozici a jejž se snaží zhodnotit. "To zvyšuje jejich chuť riskovat a pohání poptávku po cenných papírech nově zalistovaných na burzách," dodal Wells.

Do tohoto týdne zatím od začátku roku poprvé prodalo akcie přes burzu 216 firem, což jim vyneslo přibližně 26 miliard dolarů. První čtvrtletí sice bývá tradičně v počtu a objemech IPO slabší, i tak se podle oslovených expertů jednalo o vydařený vstup do nového roku. V úvodu února přitom důvěrou investorů zamávaly propady na světových akciových trzích. "Zvýšená volatilita na burzách dočasně zpomalila IPO aktivitu a zájemci o vstup na burzu nyní pozorně sledují vývoj na trzích," uvedl Wells z EY.

Související Infografika IPO ve světe

Právě případné opakování otřesů cen akcií by podle Gortona ze společnosti Dealogic mohlo zájem investorů o nové emise akcií snížit.

Zatím největší veřejnou nabídkou byl letos vstup brazilské společnosti PagSeguro Digital na newyorskou burzu. Firmě, která se zabývá zpracováním platebních transakcí, prodej akcií vynesl 2,7 miliardy dolarů. V Evropě byl zatím podle objemu nejvýznamnějším IPO návrat španělské stavební společnosti Metrovacesa na madridskou burzu. Investoři nakoupili akcie firmy zhruba za 650 milionů eur.

Nejzajímavější veřejné nabídky akcií však teprve přijdou. Ještě v průběhu března se na frankfurtské burze objeví společnost Siemens Healthineers. Ta je výrobcem zdravotnických přístrojů. Mateřský koncern chce mezi investory umístit až 15procentní podíl. Výnos z prodaných cenných papírů by měl být mezi 3,9 a 4,6 miliardy dolarů. Půjde tak o největší německé IPO od privatizace Deutsche Telekomu v roce 1996.

Největším vstupem na burzu nejen letos, ale i historicky by měl být prodej akcií společnosti Aramco. Tu si Saúdští Arabové cení celkem na dva biliony dolarů. Prodej pětiprocentního podílu by tak mohl vynést okolo 100 miliard dolarů. Částka však bude hodně záviset i na očekáváních ohledně vývoje ceny ropy.

Zatím není rozhodnuto, na které burze se vedle té rijádské bude s akciemi obchodovat. Hlavními kandidáty na lukrativní a prestižní IPO jsou New York a Londýn. V úvahu však prý připadá i Hongkong.

Na své by si letos měli přijít i investoři do technologických titulů. Žádost ke vstupu na burzu již podala americká firma Dropbox, jež provozuje cloudová úložiště. Své akcie se v New Yorku chystají prodat zakladatelé Spotify, tedy firmy na strea­mování hudby. V tomto případě se však začne s akciemi obchodovat bez předchozího úpisu investorům. Do Londýna by pak mohly zamířit akcie výrobce antivirových programů Avast. Ten má ústředí v Praze a většinovým akcionářem je nyní fond CVC Capital Partners.

Někdy ve druhé polovině roku by pak své akcie měl veřejně nabídnout čínský výrobce chytrých telefonů Xiaomi. Hodnota firmy se odhaduje až na 100 miliard dolarů.

Související Infografika IPO ve světě