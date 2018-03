Už během dubna si budou moci návštěvníci pražského zábavního domu Hamleys vyzkoušet novou atrakci ve virtuální realitě a setkat se jejím prostřednictvím s bájnou postavou golema. Za projektem stojí česká společnost DIVR Labs, která vyvíjí hry ve virtuální realitě.

"Návštěvník si nasadí brýle pro virtuální realitu, na záda si dá batoh s počítačem a může si sám nebo s kamarády fyzicky projít celou atrakci. Jdeme cestou propojení silného vizuálního zážitku s hmatovým," popisuje Jan Galgonek, zakladatel a největší akcionář společnosti DIVR Labs. Atrakce kombinuje virtuální realitu s pohybem ve skutečném světě. Díky Golemovi se návštěvníci "transportují" do historické Prahy 16. století, kde budou řešit různé rébusy, a budou mít možnost větší interakce se svým okolím. Svým rozsahem a zpracováním podle firmy nemá tento projekt v Evropě obdoby. Vývoj trval rok a půl a stál nižší desítky milionů korun.

V minulosti se firma uvedla hrou ve virtuální realitě Blue Effect. S touto hororovou "střílečkou" dokázala proniknout na 10 procent všech herních zařízení s virtuální realitou na trhu. Do budoucna se ale chce zaměřit spíše než na vývoj her na tvorbu právě podobných atrakcí, jako je Golem. S virtuální realitou se tak podle Galgonka mohou seznámit i širší masy lidí, než by tomu bylo jen u čistě herních titulů.

V případě úspěchu s Golemem plánuje společnost expanzi i na trhy mimo Evropu. "Naším cílem je tyto zážitky replikovat i na dalších trzích − kromě Evropy je pro nás velmi zajímavá Asie, kde si vybíráme podobné lokace jako tady v Praze. Chceme mít licencovaný produkt nebo si případně ve světě otevírat vlastní pobočky," nastiňuje záměr Galgonek s tím, že vidí šance v Šanghaji, Singapuru nebo třeba v Dubaji.

Celý trh s virtuální realitou se podle Galgonka nachází v podobné situaci, kde byl trh s mobilními telefony před dvaceti lety. Herní zařízení jsou zatím poměrně drahá, ale situace se s rozvojem nových technologií zlepšuje. Například oproti roku 2016 zlevnil hardware téměř o polovinu a další pokles cen se očekává i nadále, což přispěje k většímu průniku mezi běžné uživatele.

"Jak se technologie bude vyvíjet, cena půjde dolů. Rozhodující bude obsah. Čím zajímavější projekty budou vznikat, tím více budou zařízení s virtuální realitou pronikat mezi lidi. Vzrůstá tlak na kvalitu rozlišení, zlepšuje se technologie sledování celého těla či očí. Nejde jen o zrakové vjemy, které na člověka působí, ale postupně se více zapojuje celé tělo," popisuje vývoj v odvětví Galgonek. Budoucnost virtuální reality vidí v jejím splynutí s takzvanou rozšířenou realitou, kdy hardware umožní propojovat různé zážitky a informace s reálným světem.

DIVR Labs kvůli expanzi plánuje v druhé polovině roku další kolo financování z řad současných akcionářů, nebrání se ani vstupu silného globálního partnera. Další možností je prodej konceptu multismyslových zážitků ve virtuální realitě velkým hráčům na trhu zábavních parků. Galgonek uvedl, že by projekt české firmy mohl zaujmout firmy jako Walt Disney nebo Lego.

Firma DIVR Labs nyní sází na atrakci, která lidi pomocí virtuální reality přenese do historie. Průvodcem je bájný golem. Vizualizace: DIVR Labs

Firma atrakci s golemem představila nedávno v pražském zábavním domě Hamleys. Foto: DIVR Labs

