V Indii se schyluje k největší primární emisi akcií v tamním bankovním sektoru. O přízeň investorů se už příští týden bude ucházet Bandhan Bank, která na burze plánuje umístit zhruba desetiprocentní balík akcií. Odhaduje se, že jí IPO vynese až 689 milionů dolarů, tedy v přepočtu 14,2 miliardy korun, napsala agentura Bloomberg.

Bandhan Bank postupně vybudoval nyní osmapadesátiletý indický podnikatel Chandra Shekhar Ghosh. Ten postavil svůj byznysový model na mikroúvěrech pro ženy z převážně venkovských oblastí.

Sám Ghosh se narodil do chudé rodiny v Indii. Měl pět sourozenců a jeho otec provozoval malý obchod se sladkostmi. Přesto se mu podařilo vystudovat statistiku na univerzitě v Dháce v Bangladéši.

Po škole Ghosh pracoval řadu let ve dvou nevládních organizacích. Nejprve přes deset let v Bangladéši a poté i v rodné Indii, kde se věnoval hlavně postavení žen. "Ženy se dokážou postavit na nohy, jen když mají peníze na to, aby mohly začít s vlastním podnikáním," uvedl nedávno. "Jenže velká část z nich byla negramotná, neměly žádné ponětí o finančnictví a vykořisťovali je soukromí věřitelé," popsal své zkušenosti z let, kdy pracoval pro nevládní organizace.

Tehdy si uvědomil, že mnozí drobní podnikatelé, a hlavně pak ženy, nemají u bank žádnou šanci získat ani velmi malé úvěry. Často kvůli tomu končili i u lichvářů.

V roce 2001 se Ghosh rozhodl, že založí vlastní nevládní organizaci, která se bude věnovat mikropůjčkám. Část peněz na rozjezd získal od svého švagra, část od soukromého investora. Nejprve začal jen se třemi zaměstnanci. Brzy se ale Ghoshovi začalo dařit a organizaci postupně rozšiřoval. V roce 2009 zaregistroval svoji Bandhan jako nebankovní finanční společnost.

"Před lety si od nás půjčila jedna žena 3000 rupií (asi 950 korun), aby mohla vařit rýži a prodávat ji. O rok později si přišla pro 20 tisíc rupií (6300 korun), aby mohla ještě více rozjet prodej. A podobných příběhů jsou tisíce," dodal Ghosh.

Před třemi lety se mu podařilo získat bankovní licenci a svoji společnost založenou na mikroúvěrech změnil na banku. Ta má nyní v Indii na 11 milionů klientů a přes 890 poboček.

Související