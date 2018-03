Herní průmysl v Česku je na vzestupu. Projekty s českými kořeny nikdy nebyly úspěšnější a nebylo jich tolik. Měsíc po vydání historicky věrného Kingdom Come přichází projekt Chuchel, kouzelná hříčka studia Amanita Design, a do konce měsíce vyjde i nová hra brněnských MadFinger Games Shadowgun Legends.

Rozmanitost české herní produkce je překvapivá a úspěchy často nenápadné. MadFinger Games za devět let své existence zaznamenali 190 milionů stažení svých her pro Android a iOS. Hra Factorio, ve které hráči budují propracované továrny, má už dva miliony zákazníků − přitom ještě oficiálně nevyšla. Chuchel od Amanita Design v zahraničí získává nadšené recenze, často nadšenější než ty v českých médiích.

Videohry ale nesklízejí jen pochvaly a uznání nebo miliony dolarů zisku. Jsou terčem kontroverzí, které se cyklicky vracejí, často v reakci na společenské dění. Naposledy se ke hrám vyjádřil Donald Trump. Podle něj je nutné se znovu podívat na vliv, který mají násilné hry na děti a mladé lidi. Videohry se staly znovu snadným terčem po hromadné vraždě na floridské střední škole. A to se zdálo, že podobně hloupé názory jsou minulostí. Jednoznačně prokázat vliv her na vznik násilného chování se psychologům nepodařilo. Výsledky jsou často protichůdné. Na jedné straně laboratorní výsledky ukazují zvýšenou míru agrese krátce po hraní násilných videoher, ale reálné projevy násilí a zločinnost podle jiné studie naopak klesají v době, kdy vyjde nová populární hra − i zločinci se raději zabaví u PC nebo konzole.

S videohrami ostatně tráví svůj čas většina populace západních zemí − nejen děti nebo teenageři, ale i senioři, kteří objevili jednoduché hry jako Candy Crush nebo hry založené na hledání slov.

Hodnotit hry jen na základě titulů, ve kterých se střílí, je stejné jako hodnotit filmy na základě Ramba a Kill Billa. A hry stejně jako filmy mají pravidla přístupnosti − násilné hry a hry se sexuální tematikou pro děti nejsou. A je na rodičích, aby pro své potomky vybírali ty vhodné. A není bohužel výjimkou vidět maminky a tatínky, jak malým klukům dávají čerstvě koupenou kopii GTA V bez ohledu na červenou nálepku PEGI 18 a varování o nevhodnosti obsahu pro děti na zadní straně obalu.

Lepší pověst si videohry budují pomalu, snadno ji mohou ztratit. Stačí pár hloupých útoků ze strany politiků i chyby samotných vývojářů, kteří kvůli ziskovosti do her vkládají prvky gamblingu.

O to důležitější je existence her, které vedle zábavy nabízejí něco navíc. V případě Kingdom Come, mimochodem hry vhodné od 18 let, to je historický přesah, ukázka živého středověku. Historický přesah má i naučná interaktivní hra Attentat 1942. V případě hry Chuchel od Amanity je to skutečné umění. Umění animace, propojení vizuálních prvků se zvukem i hudbou a humor. To jsou hodnoty, které malé vývojářské studio se sídlem v Brně vyznává od svých počátků. A díky unikátnímu vizuálnímu jazyku a zvukovému designu získala Amanita celou řadu ocenění. Her s podobných přesahem existuje spousta i ve světě. Třeba Shadow of Colossus nebo Journey… Jen se o nich málo mluví.

