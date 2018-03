Děti na základní škole se vrátí do dílen. Jen místo hrabiček a hoblíků dostanou do ruky ovladače dronů nebo 3D tiskárny, aby si uměly vytisknout kryt na mobil. Přestože se tento návrh Asociace malých a středních podniků setkal v posledních dnech s kritikou, její předseda Karel Havlíček si za ním stojí. A podporu má i u premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO).

"V tuto chvíli vzniká pracovní skupina, kde jsou zástupci podnikatelů a ministerstva školství a projednávají všechny varianty," sdělil ve čtvrtek HN Babiš s tím, že příprava propojení manuální výuky s novými technologiemi ještě nějakou dobu potrvá. Podnikatelé s ministerstvem nyní podle něj diskutují o výběru vzorku škol, kde by se mohly novinky otestovat. Na prvních z nich by mohla ukázková výuka začít už příští školní rok.

"Je obrovské množství lidí, kteří nám píšou, že je to správný krok. My se nenecháme zviklat někým, kdo si myslí, že má patent na to, že bude přesně určovat mladé generaci, co má a co nemá dělat," opřel se do kritiků Havlíček.

14,9 pct. činí podíl učňů mezi absolventy základních škol. Děti se na manuální obory nehrnou, podnikatelé je chtějí motivovat povinnými moderními dílnami.

Kritici argumentují třeba tím, že na školách chybí pro moderně pojaté dílny učitelé nebo peníze na vybavení. "Ať pan Havlíček nejprve zajistí 3D tisk, naučí učitele s tím metodicky pracovat a pak prosazuje. Zvolil špatné pořadí," oponuje Bohumil Kartous ze vzdělávací organizace EDUin.

Pracovní činnost nemá jen svou manuální či technickou povahu, připomíná s tím, že většina lidí pracuje ve službách. "Práce je komunikace, péče o jiné lidi, kreativní produkce. To vše by měla taková výchova a vzdělávání obsahovat," míní.

Podnikatel ve školství Ondřej Kania dále upozorňuje, že počet hodin na výuku není nekonečný a musely by se kvůli tomu zrušit jiné vyučovací hodiny, třeba angličtiny. "Kdo to zaplatí a kdo na to bude dohlížet? Je to spíš cesta, jak dětem manuální práci znechutit," říká. Zavést novinky by podle něj navíc trvalo několik let a trh práce se může změnit. Řešení proto spíše vidí v aktivní spolupráci firem a škol a ve společných projektech. "Firmy by měly přestat brečet jako malé děti a požadovat od státu, aby jim zadarmo generoval levnou pracovní sílu," poznamenal Kania.

Prezidentka Asociace ředitelů základních škol Hana Stýblová však připomíná, že školy už dílny před pár lety de facto obnovily − podobný obsah má "předmět" Člověk a svět práce. Co by ale podle ní uvítaly, je rozšíření výuky moderních technologií. Některé to už řeší při výuce informatiky. Například v Plzni, kde Stýblová jako ředitelka základní školy působí, spolupracují školy s místním Centrem robotiky.

Pokud by přesto stát přistoupil ke změnám, je podle šéfky asociace právě teď vhodná doba. Mění se takzvané rámcové vzdělávací programy, tedy to, co a v jaké třídě se má každé dítě dozvědět a naučit. "Změně bychom se nebránili, ale když nám na ni někdo dá. My už máme problém zaplatit ajťáka," reagovala na Havlíčkův návrh. Děti by podle Stýblové měly ale umět pracovat i manuálně. "3D tiskárna nám boty nespraví," podotkla.

Ministr školství Robert Plaga (ANO) se zatím do velkých změn nehrne s tím, že by dílny odklonil do volitelných kroužků. "S ohledem na poměrně vysokou hodinovou zátěž a obsahovou naddimenzovanost současných rámcových vzdělávacích programů jako realističtější vidím nejdříve podporu v rámci neformálního vzdělávání," komentoval Plaga.

Havlíček je ale přesvědčen, že se prostor na dílny najde. "Sto miliard korun z veřejných peněz jsme dali do výzkumných center. Ročně nás stojí čtyři miliardy a my se budeme bavit o tom, že nebudeme mít na to, abychom vybavili moderní praktickou výuku na základních školách? Jsou na to zdroje, jenom se musí umět najít," míní Havlíček, který radí i Babišovi s výzkumem.

Obor Člověk a svět práce se na prvním stupni základní školy už dělí na čtyři tematické okruhy: práce s drobným materiálem, konstrukční činnosti, pěstitelské práce, příprava pokrmů. Všechny jsou povinné. Na druhém stupni se žáci mohou zabývat i designem či digitálními technologiemi.