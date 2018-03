Německé tanky vjely do centra Budapešti po nábřeží Dunaje 19. března 1944. Začal konec jednoho z posledních ostrovů Evropy, na kterém ještě Židé přežívali v moři nacistického vyhlazování. Přes půl milionu maďarských Židů během posledního roku války zemřelo. Rodina Sorosových se skrývala ve sklepech a zadních pokojích na několika místech Maďarska. Tehdy čtrnáctiletému Georgi Sorosovi otec koupil od známého úředníka falešné doklady na jméno János Kis. Kdyby jej přece jenom zatkli, aby měl ještě šanci přežít. Nezatkli, přežil. Dva roky po válce svoji rodnou zemi opustil.

Více než sedmdesát let po konci války jsou v Budapešti a v mnoha dalších maďarských městech billboardy zobrazující Sorose jako nepřítele. Kdo by do země přijel a neznal by kontext nebo jazyk, musel by být přesvědčen, že Soros je vůdcem nějakého státu, který s Maďarskem vede válku. Pro vládu premiéra Viktora Orbána je americký filantrop židovského původu narozený v Maďarsku praporečníkem názoru, že Evropa by měla být otevřená migraci a nezavírat své hranice. Tento týden spatřil Sorose za zády kritiků své vlády také slovenský premiér Robert Fico.

Sedmaosmdesátiletý finančník a investor jedno nepopírá. Snaží se prostřednictvím svých projektů, jako je nadace Open Society Foundation, šířit liberalismus a toleranci. A pomáhat menšinám, například ve střední Evropě Romům. V Irsku podporuje právo na potrat, ve Velké Británii kampaň proti brexitu. Ve Spojených státech Demokratickou stranu. Na Ukrajině a v Gruzii síly, které stály za revolucemi. Přeje si větší integraci eurozóny.

Všude rozčiluje ty, kteří zastávají opačné názory. Orbán s ním bojuje, Fico ho označuje za člověka s pochybnou pověstí, v Rusku nebo Pákistánu byly jeho aktivity rovnou zakázány a označeny za bezpečnostní hrozbu.

Paradoxně proti němu má výhrady rovněž izraelská pravice, která mu vyčítá, že podporou nevládních organizací na území Palestinské samosprávy zároveň podporuje terorismus. Antisemitští odpůrci Sorose někdy obviňují ze součinnosti s izraelskými tajnými službami − ve skutečnosti byl ale jeho přístup k Izraeli vždy rezervovaný a investoval tam málo.

Kresba: Pavel Beneš

Mýty také panují kolem jeho údajné podpory migrace v Evropě. Ačkoliv zastává názor, že Evropa má přijímat nové přistěhovalce, kritizoval německou kancléřku Angelu Merkelovou za otevření hranic během uprchlické vlny v roce 2015. Označil to za nepromyšlený tah, který způsobil velké problémy. Merkelovou ostatně kritizoval už dříve. Vyčítal jí, že během evropské finanční krize po roce 2011 prosazovala pouze politiku tvrdých škrtů, která nevyřeší problémy zadlužených států jižního křídla eurozóny. Naopak slova chvály měl pro kancléřku za její jasný postoj ohledně uvalení sankcí na Rusko kvůli ukrajinské válce. Rusko označil Soros za jednoznačného agresora.

"Dominantní ideologií ve světě je nyní nacionalismus. Evropská unie je na pokraji rozpadu a Rusko je teď znovu rostoucí silou založenou na nacionalismu," řekl na konci loňského roku v rozhovoru pro Financial Times. Ale neustupuje. V listopadu oznámil, že na projekty Open Society Foundation ve světě vyčlení dalších 18 miliard dolarů. Jeho celkový majetek přitom časopis Forbes odhadl v loňském roce na 23 miliard dolarů.

Nikdy neustupoval, ačkoliv po odchodu z Maďarska se mu zpočátku nedařilo. V Londýně neměl peníze a střídal různá zaměstnání. Dělal číšníka, pracoval i jako noční vykladač zboží na nádraží, kde si zlomil nohu. V roce 1949 se ale dostal na London School of Economics. Učili tam dva profesoři, kteří ho výrazně ovlivnili. Prvním byl Friedrich von Hayek, autor knihy Cesta do otroctví, ve které popsal komunismus a fašismus jako kolektivistické ideologie neslučitelné se svobodou. Druhým byl rakouský filozof Karl Popper, autor knihy Otevřená společnost a její nepřátelé. Popsal v ní dva základní typy společností. Uzavřenou, ve které každý musí věřit stejným věcem a v níž je základem nacionalismus a tribalismus. A otevřenou, která je prostá nacionalismu a dokáže smiřovat odlišné názory a představy. Poppera Soros obdivoval a odtud vznikl název jeho globálního projektu: Nadace Otevřená společnost (Open Society Foundation).

Americkým občanem se George Soros stal v roce 1961, pět let po přesídlení do New Yorku. V makléřské společnosti F. M. Mayer začínal jako analytik zaměřený na evropské cenné papíry. Výhodou byla jeho jazyková vybavenost. Skvěle uměl německy i francouzsky. První velký úspěch přišel s výzvou k investicím do německé pojišťovny Allianz. Vlastní investiční firmu Soros Fund Mana­gement založil v roce 1969. Tehdy hodnota jedné akcie jeho fondu činila 41 dolarů, o čtvrt století později 22 600 dolarů.

Jeho životopisec Robert Slater uvádí, že Soros svým životním stylem a životními náklady nikdy neodpovídal představám o Wall Street. Nikdy nepil ani nekouřil, nepotrpěl si na drahé delikatesy, a kdo ho potkal, hádal by v něm spíše evropského profesora než úspěšného a mimořádně bohatého investora. Nikdy nevlastnil soukromé letadlo, ačkoliv si ho mohl dovolit, a charterové lety si pro sebe objednával jen v mimořádných případech. Odmítal rady odstěhovat se do státu Connecticut kvůli nižším daním. Prý daně nebudou rozhodovat o tom, kde žije. Podle Slatera chtěl Soros původně být především filozofem a údajně ho mrzelo, že jeho první knihu Alchymie financí z roku 1987 četli lidé pouze proto, že se chtěli dozvědět, jak vydělat peníze.

Což ovšem Soros uměl více než dobře. V roce 1993 vydělal 1,1 miliardy dolarů, podle časopisu Financial World to bylo poprvé, co nějaký člověk vydělal takovou částku během jednoho roku.

Například v roce 1992 předvídal, že nadhodnocená britská libra oslabí, a na její pokles vsadil. 16. září přišla pro Británii takzvaná černá středa. Ministr financí Norman Lamont oznámil odchod země z Evropského mechanismu směnných kurzů (ERM) a devalvaci libry. Soros díky tomu vydělal téměř dvě miliardy dolarů. Časopis Business Week ho i proto nazval mužem, který má schopnost hýbat trhy jako nikdo jiný. Sám Soros tvrdil, že ekonomika a trhy nejsou řízeny jen logikou a racionalitou. "Budoucí události jsou vytvářeny přítomnými očekáváními," řekl ke své teorii o tom, že ceny na trhu jsou určovány lidmi, kteří často jednají spíše emotivně než logicky.

S filantropií chtěl už skončit a stáhnout se, předat projekty někomu jiného. Listu Financial Times loni řekl, že názor změnil, když se stal terčem útoků v zemích, jako je Polsko, Maďarsko a dalších. Část lidí v současné době cítí nejistotu, mají problémy adaptovat se na svět otevřených hranic, globalizované ekonomiky, nových technologií. Zdá se jim, že ztrácejí kontrolu nad svými životy, že úzká skupina bohatých má příliš velký majetek na úkor ostatních. Člověk jako Soros se pro takové lidi stává reprezentantem všeho, čeho se obávají. Soros jednoduše zastává liberální názory a hodnoty, které považuje za správné. A protože má peníze, dává je na to, co považuje za správné.

Na dotaz, který okamžik ve své kariéře považuje za nejlepší, nedávno odpověděl: "Zažil jsem toho hodně. Hodně vzestupů a pádů, nemohu říci, že by se nějaká konkrétní věc z toho vymykala. Byl jsem úspěšný ve vydělávání peněz. Byl jsem úspěšný i v jejich rozdávání. Obojí mi dávalo velké uspokojení."