Slovákům se to přiznává asi těžko, ale osud Roberta Fica v úřadu premiéra ze všeho nejvíc mají nyní v rukou Maďaři. Nejmenší koaliční strana, maďarsko-slovenský Most-Híd, si dala týden na to, aby se rozhodla, zda a jak chce pokračovat ve vládnutí s Ficovým Směrem a Slovenskou národní stranou Andreje Danka. Jejích 14 poslanců dává vládě křehkou většinu tří hlasů.

Rozhodnutí má padnout v pondělí či v úterý poté, co proběhnou jednání všech okresních struktur partaje a z dovolené z Malediv se vrátí Béla Bugár, předseda strany Most-Híd.

Minimalistickým požadavkem Bugárovy strany je, aby odešel ministr vnitra Robert Kaliňák (Směr). Agentura SITA ve čtvrtek uvedla, že ministr by měl podle jejích zdrojů odejít v pondělí, tuto informaci však nikdo oficiálně nepotvrdil.

A je otázka, zda Kaliňákův odchod bude stačit. Atmosféra na Slovensku je velmi vypjatá a není jisté, co s ní udělají na dnešek plánované protesty, které na rozdíl od dosavadních vzpomínek na zavražděného novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyni už mají mít silně politický podtext.

Členové strany Most-Híd mají před sebou velmi těžké rozhodování. Je totiž v pasti, do níž se dostala samotným vstupem do vlády. Uvnitř roste nespokojenost, poslanecký klub nemusí zdaleka zůstat jednotný, stejně jako strana.

Mnoha lidem ve straně i s ní provázaných nemusí odchod Kaliňáka stačit. "Můžeme se v pondělí bavit dvě nebo také pět hodin. Ale nejdříve si to vyříkáme mezi sebou, ne v médiích," vysvětlil František Šebej, jeden z poslanců zvolených na stranické kandidátce Mostu, proč on i další politici této partaje odmítají dávat tento týden jasná vyjádření.

Odpor vůči Ficovi vzrostl hlavně poté, co premiér naznačil, že za nynější politickou krizí stojí americký miliardář maďarského původu George Soros.

Most-Híd je zvláštním politickým úkazem, který se na Slovensku sice asi nejvíce blíží standardní západní politické straně, ale zároveň je do velké míry založen na etnickém principu. Základem je politické zastoupení maďarské menšiny vedené Bélou Bugárem, které se před posledními volbami v roce 2016 smíchalo se slovenskými liberálně-konzervativními kruhy, jejichž představitelkou je vedle Šebeje například i ministryně spravedlnosti Lucia Žitňanská.

Mají čtrnáct poslanců. Most-Híd má v průzkumech dlouhodobě podporu mezi pěti až sedmi procenty. I když se nové průzkumy teprve připravují, Martin Šlosiarik, politolog z agentury Focus, se domnívá, že vstupem do Ficovy vlády přišel Most o své slovenské liberální voliče. "Kdyby nyní odešli z vládní koalice, tak si nejsem jistý, zda by se jim povedlo je přilákat zpátky," řekl Šlosiarik.

Mezi maďarskými voliči bojuje Most-Híd o podporu s tradiční Stranou maďarské komunity. Ta se stala svého druhu slovenskou pobočkou maďarské vládní strany Fidesz Viktora Orbána.

Tradiční politikou stran maďarských menšin na Slovensku či v Rumunsku bylo být ve vládě, aby se zajistilo financování oblastí, které menšina obývá. Jih Slovenska viditelně trpí, například dálnice na východ se staví severní cestou. Maďarští voliči jsou na konkrétní ekonomické přínosy, jež jim jejich strana zajistí, citlivější než třeba na dvojjazyčné nápisy na nádražích.

Na to, aby Most-Híd v tomto volebním období ale nějakých výsledků dosáhl, je ještě brzy. Proto mohou místní organizace v maďarských okresech trvat na tom, aby strana ve vládě zůstala. Sám lídr strany Bugár se jasně nevyjádřil. Dovolenou na Maledivách, kterou před půl rokem daroval manželce k 35. výročí svatby, nepřerušil a nechal premiéra, aby se podusil ve vlastní šťávě. Potom by Fico mohl být ochotnější k větším ústupkům.