Počet migrantů připlouvajících přes Středozemní moře do Itálie klesl od loňského června skoro o 70 procent. A to hlavně díky opatřením, která zavedl ministr vnitra Marco Min­niti. Italové se mu v nedělních volbách "odvděčili" poněkud nečekaně. Nezvolili ho poslancem. Je to výraz toho, jak razantně se odvrátili od standardních politických stran, když protestní Hnutí pěti hvězd a protiimigrantská Liga severu v součtu získaly kolem 50 procent hlasů.

Minniti, člen vládnoucí středolevé Demokratické strany, kandidoval ve městě Pesaro na východě Itálie. Každá strana tam postavila jednoho kandidáta a zvítězil ten, kdo dostal nejvíc hlasů. Tak se v zemi volí více než třetina poslanců. Zbytek je vybírán pomocí klasického poměrného systému na základě stranických kandidátek.

Minnitiho porazil bývalý člen Hnutí pěti hvězd, kterého jeho vlastní strana vyloučila kvůli čachrům s poslaneckým platem. "Naším kandidátem byl ministr, který odvedl výjimečnou práci. Proti němu stál kandidát Hnutí pěti hvězd, jež ho samo označilo za nevolitelného. A přesto zvítězil," povzdechl si odstupující šéf Demokratické strany a bývalý premiér Matteo Renzi.

Minniti nakonec v parlamentu zasedne. Byl zvolen v jiném volebním obvodu na základě poměrného systému. Volební zákon umožňuje kandidovat v několika obvodech najednou. Na této kandidátce byl vysoko, takže měl zvolení jisté.

Minniti jako ministr vnitra loni uzavřel dohody s libyjskou vládou i jednotlivými regionálními vůdci o tom, že zastaví proud migrantů, kteří se z této země snaží dostat do Itálie. Kromě toho Řím vycvičil libyjskou pobřežní stráž a poskytl jí několik lodí. Výsledkem je razantní snížení migrace.

Kritizují to různé humanitární organizace nebo představitelé OSN. Lidé, kteří se nemohou dostat do Itálie, podle nich musí žít v táborech v Libyi v otřesných podmínkách. Jsou prý často vystaveni mučení nebo znásilňování.

Minniti namítá, že se situaci v táborech snaží zlepšit i s pomocí finančních příspěvků ostatních zemí EU. "Na ochranu lidských práv v Libyi nemůžeme rezignovat," opakuje. Upozorňuje, že drtivá většina migrantů pochází ze zemí, kde jim nehrozí násilí. Jde tedy o ekonomické migranty, kteří v Evropě hledají lepší životní podmínky.

Fakt, že se Minniti zasloužil o výrazné omezení migrace, uznávají i jeho konkurenti. "Nepopírám, že má schopnosti, které jiným představitelům Demokratické strany chybí," ocenil ho jeden z členů vedení Hnutí pěti hvězd Alessandro Di Battista.

Hnutí po italském prezidentovi Sergiu Mattarellovi požaduje pověření sestavit novou vládu. A podle deníku La Stampa Minnitimu nabízí, aby ve funkci ministra vnitra pokračoval. Demokratická strana ale odmítá kabinet Hnutí pěti hvězd podpořit a tvrdí, že po volební porážce odejde do opozice.