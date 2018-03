V posledních týdnech vyvolává kritiku chování hnutí ANO ve sněmovně, kde jeho poslanci spolupracují s komunisty a SPD Tomia Okamury. Jedna z nejliberálnějších tváří strany, brněnský primátor a místopředseda ANO Petr Vokřál, v rozhovoru pro HN přiznává, že to nevidí rád. Znepokojuje ho i to, že strana Andreje Babiše ztrácí pravicové voliče. Za svým šéfem ale stojí.

HN: Poslanci ANO znemožnili odvolání Tomia Okamury z postu místopředsedy sněmovny kvůli jeho protiromským výrokům. Vadí vám to?

Těžko mohu komentovat jednání poslanců, nebyl jsem na klubu. Vyjádření pana Okamury na adresu tábora v Letech i jiná jeho vyjádření jsou pro mě ale nepřijatelná, hnutí SPD nepovažuji za demokratickou stranu. Neumím si s nimi představit spolupráci ani na celostátní, ani na komunální úrovni.

HN: Pak vás musí štvát, že takový člověk je i přispěním ANO jedním z nejvýše postavených ústavních činitelů.

Radost z toho nemám.

Petr Vokřál (54) ◼ Absolvent Stavební fakulty VUT v Brně začínal ještě před revolucí ve Výzkumném ústavu inženýrských staveb v Kroměříži. V roce 1991 nastoupil na brněnský magistrát, kde se krátce věnoval odpadovému hospodářství. Od roku 1992 se pohyboval ve strukturách mezinárodní společnosti.A.S.A., dotáhl to až na šéfa celého holdingu. ◼ Ze skupiny odešel v roce 2013, o rok později vyhrál s ANO volby v Brně a stal se primátorem v koalici s lidovci, zelenými a hnutím Žít Brno. Do ANO jej přivedl šéfposlanec Jaroslav Faltýnek, s nímž se Vokřál zná z Prostějova. ◼ Petr Vokřál patří k nejvlivnějším členům ANO, je místopředsedou strany.

HN: ANO se podílelo i na zvolení komunisty Zdeňka Ondráčka do čela komise pro kontrolu GIBS, což vyvolalo demonstrace. I tady v Brně se sešlo několik tisíc lidí.

Nejde ani tolik o toho člověka, ačkoli vyjádření pana Ondráčka ve sněmovně pro mě byla šokující. On se ale stal hlavně symbolem. Připomínat si dobu minulou a tragédii, kterou tady více než 40 let komunisté působili, tímto způsobem a jitřit rány bylo nepřijatelné. A lidé dali jasně najevo, co si o tom myslí.

HN: Myslíte tím, že vyšli do ulic?

Ukázalo se, že některé věci lidem nejsou jedno. To je dobře a doufám, že to i politikům pomůže nestavět se k věcem jen pragmaticky. Pokud bychom přestali respektovat hodnoty, na nichž je tento stát postaven, mohlo by se nám to celkem rychle rozpadnout a k moci by se dostali lidé, u nichž si to nechci ani představit. Věřím, že Češi jsou ostražití. Sice se tu poslední dobou mluví o ohrožení demokracie, společnost to ale nepřipustí. Dokážeme se k dění dostatečně jasně vyjádřit jak na úrovni občanské, tak na úrovni politické.

HN: Jsou ohrožením demokracie SPD a komunisté, s nimiž ANO aktivně jedná?

SPD demokratická strana není, vznikla čistě na bázi vyvolávání strachu. Doufám, že to je uskupení, které nemá dlouhodobou šanci na přežití. U komunistů už dlouho říkám, že jestli mám Václavu Havlovi něco za zlé, tak že tu komunisty pořád máme.

HN: To jsou jen slova, praktickou politikou ovšem vaše hnutí tyto strany podporuje. Tlačíte na Andreje Babiše, aby se nespoléhal na SPD a komunisty?

Samozřejmě se o tom bavíme, příští týden budeme mít jednání. Nynější situace je výsledkem povolebního dění. Těsně po volbách jsem byl přesvědčený, že vznikne středopravá koalice ANO s ODS a s podporou pirátů. Přišlo by mně to pro tento stát nejlepší. Pokud jde o situaci kolem Andreje Babiše, myslím, že bychom měli ctít presumpci neviny. Pravicový blok se snaží oslabit hnutí ANO, což zatím moc nefunguje, ale kdyby se Andreje Babiše podařilo z politiky odstranit, hnutí by to jednoznačně uškodilo. On je výrazná osobnost. Pro mě ale platí, že vládu nemáme sestavovat za každou cenu, s SPD určitě ne.

Primátora více než Okamura a Filip trápí odpůrci nádraží ◼ I když se rozhovor Hospodářských novin s Petrem Vokřálem týkal ze všeho nejvíc celostátního dění, při setkání s ním bylo znát, že nyní prožívá hlavně napjatou situaci ohledně brněnské koalice hnutí ANO, KDU-ČSL, Žít Brno a Strany zelených. ◼ Koalice se hádá především o řešení budoucnosti brněnského nádraží, které za posledních téměř třicet let "rozkmotřilo" už několik generací politiků. Není proto divu, že při neformálním povídání primátor žehral na odpůrce přesunu nádraží ještě více než na lídry KSČM Vojtěcha Filipa a SPD Tomia Okamuru, s nimiž jinak nechce mít nic společného. ◼ Ještě minulý týden hrozilo, že koalice kvůli sporům o nádraží a řešení dopravy v Brně padne, při rozhovoru ale Vokřál nepůsobil jako někdo, kdo by se bál, že nad druhým největším městem v zemi ztratí vládu. ◼ O tom, že musí řešit především komunální problémy, svědčilo i jeho krátké středeční setkání s premiérem Andrejem Babišem. Když se viděli na vzpomínkové akci v Muzeu romské kultury, věnovali se tomu, jak vyřešit vlastnictví budovy, ve které muzeum sídlí.

HN: A co podpora komunistů?

Tady to vidím v pragmatické rovině. Jejich podpora by určitě nebyla zadarmo, byl by to velmi krátkodobý projekt. Třeba než se vyřeší stíhání pana Babiše nebo než některé ze stran, jež dnes říkají ne, změní názor.

HN: Před chvílí jste hovořil o tom, že nesmí převážit pragmatismus, ale tím, co říkáte, si odporujete. Vždyť je to ANO, kdo tímto dává komunistům prostor a moc.

Kdyby to bylo na mně a kdyby existovalo jakékoli jiné řešení, budu ho podporovat. Musí se vyřešit vše s ČSSD, jestli je vůbec reálné, aby vznikla vláda ANO a sociálních demokratů, která by pak mohla žádat komunisty o podporu. Velmi bych přivítal řešení bez KSČM a bez SPD, jen ho nevidím.

HN: Stačilo by, aby Babiš netrval na účasti ve vládě.

Otočím to. Proč pravicové strany neřeknou, že do vlády půjdou, ale jakmile prvoinstanční soud řekne, že u něj bylo zavinění, tak Andrej Babiš bude muset odejít?

HN: Jde přece o etickou otázku. V minulosti ministři odcházeli i při mnohem menších skandálech.

V tom máte pravdu. Pokud ale uděláme pravidlo z toho, že kdykoli na někoho podáte trestní oznámení a policie se tím začne zabývat, tak ten politik musí odejít, kam se dostaneme? Vím ale, že situace kolem Babiše není v rovině trestních oznámení.

HN: Právě. Trestní oznámení a obvinění jsou odlišné věci.

Z vlastní zkušenosti ale vím, že kolem mě létá spousta trestních oznámení, často kvůli hloupostem. A může se to stát i nějakou sofistikovanější cestou. I v politice jsme měli některé případy, které byly hodně sporné. Teď se láme chleba, určuje se hranice, co bude do budoucna přijatelné a co už ne.

HN: Takže řešíte, že by případně odešel z vlády?

Bavíme se o řadě možností, ale to ještě neznamená, že jsou pro nás všechny přijatelné. Situace ještě nenazrála do bodu, který by to vyžadoval. Zatím tenhle postoj vnímáme jako útok na naši nejsilnější osobnost.

HN: Jak dlouho to takhle budete vnímat?

Bude hodně záležet na jednáních se sociální demokracií, byť o její případné účasti ve vládě budou rozhodovat zřejmě její členové a nikdo neví, jak to dopadne. Přímá účast SPD a komunistů ve vládě nepřichází v úvahu.

HN: A co vy osobně uděláte, kdyby se o ně vláda ANO opírala? Odejdete?

Teatrální vystupování z ANO není něco, co bych chtěl v takové chvíli dělat, nepovažuji to za správné. Když všichni, kteří mají jiný názor, odejdou, co tam pak zůstane? Svůj nesouhlas bych ale dával jasně najevo.

HN: Nebojíte se, že vám nynější neústupnost ANO, která vtahuje do hry Okamuru a komunisty, uškodí v podzimních komunálních volbách?

Nezmínili jsme ještě jednu variantu a tou jsou předčasné volby. Pokud by nynější pat pokračoval, nové volby bych nevylučoval a bral je jako reálnou variantu. Výsledek by rozložení sil asi nějak zásadně nezměnil, ale mohlo by to mírně přesypat počty mandátů. Jinak souhlasím s tím, že pokud bychom se víc zapletli hlavně s SPD, ve větších městech by nám to při komunálních volbách uškodilo. To by byla škoda, protože kolegové z Ostravy, Pardubic a dalších měst mají velmi dobré renomé a odvádějí solidní práci.

HN: Předčasné volby jsou z pohledu ANO reálné?

Bavíme se o tom, není to ale preferovaná varianta. Pokud by se spojily komunální volby s těmi sněmovními a nehnali jsme lidi k urnám zbytečně dvakrát, myslím, že by to pochopili. Dáváme však přednost vytvoření vlády na půdorysu třeba se sociální demokracií.

HN: Jenže to působí, že se snažíte málo.

Jednání se sociální demokracií jsou na začátku a nemyslím si, že bychom toho za sebou měli tolik, aby už nastal čas na nějaké zásadní ústupky.

HN: Takže je to zatím spíše oťukávání s ČSSD?

Bylo by od nás špatné, kdybychom přinesli ČSSD koaliční vládnutí na stříbrném podnose. I sociální demokracie vyhledává prostor, jak jednat. Nevidím to tak, že by se jednání zasekla. Jsme na začátku.

HN: Dokdy si ale dáváte čas?

Kdybychom se nedomluvili na žádné variantě, jak jsem už zmiňoval, v úvahu připadá vypsání předčasných voleb. To musí proběhnout v nějakém rozumném časovém horizontu. Měli bychom i tento scénář vést v patrnosti, protože bych nechtěl zažít, aby přišel někdo z Hradu a postavil úřednickou vládu.

HN: To hrozí? Dnes jsou Babiš a prezident silní spojenci.

Je to pragmatický vztah dvou velmi silných osobností.

HN: A vydrží tento vztah?

Snaží se vzájemně najít řešení současné situace. Otázka je, jestli se to podaří. Pokud ne, mohly by nastat různé scénáře, které mohou destabilizovat i jejich vztah.

HN: Do politiky jste šel ze soukromé sféry, neříkáte si občas, že jste do ní neměl vstupovat?

Že jsem v politice, je víceméně náhoda, ale nelituji toho. Je to strašně zvláštní, ale cenná zkušenost. Chtěl bych obhajovat místo primátora. Pokud to ale nedopadne, budu se věnovat jiným věcem. Nelituji, že jsem v ANO, dalo mi to šanci věnovat se tomu, co dělám. Navíc si nemyslím, že ANO dělá vše špatně. Veškeré dění se personifikuje do postavy předsedy, který štěpí společnost na své až fanatické odpůrce a obdivovatele. Nemáme na všechno stejný názor, ale plní roli, kterou od něho lidé očekávali.

HN: Co se vám nelíbí?

Nedělá mi úplně dobře, že se teď nakláníme moc doleva. Vždycky jsem byl pravicový volič a to, co se mi líbilo na ANO, bylo, že je docela široké, má liberální proud. Ale mám obavu, že pravou nohu dáváme víc doleva.

HN: Proč k tomu dochází?

Těžko se mi to identifikuje. Nemyslím si, že bychom měli levicový program, je v něm spousta pravicových prvků, ale oslovuje to levicové voliče. Možná je to v tom, koho oslovuje lídr.

HN: Neobáváte se právě toho, že jednou budete podepsaný pod něčím, co českou demokracii oslabí? Premiér bez důvěry přebírá moc, což odrazuje voliče, kteří oceňují demokratický vývoj po roce 1990.

Premiér převzal moc v zemi způsobem, který se tady opakoval už několikrát. Vlády v demisi tady byly mnohokrát. Nevidím to tak, že by ANO ohrožovalo demokracii, spíš u ANO vidím ohrožení v tom, jak stabilní elektorát jsou naši současní voliči. Musíme přemýšlet, jak do budoucnosti vyvážit, abychom byli schopni oslovovat i středopravicové voliče, abychom zůstali liberální stranou ve středu.

HN: Co by se muselo stát, abyste si řekl, že už u toho nechcete být?

Otázka je, jestli by to byl nějaký zlom, nebo dlouhodobý vývoj. Nejsem zastánce nějakých rychlých a radikálních kroků. Například pro mě není přijatelná spolupráce s SPD, ale neznamenalo by to, že bych v tom okamžiku z ANO odešel. Kdybychom vytvořili vládu, ve které by byly ČSSD a KSČM, to si neumím představit. Myslím si ale, že v ANO je dost lidí, kteří jsou schopní říci svůj názor, aby ANO dobře fungovalo.

HN: A vy říkáte Andreji Babišovi své názory?

Své názory mu říkám nahlas. Jsem v hnutí od roku 2014, takže čtyři roky mám možnost vyjadřovat se v ANO k věcem, které třeba ani mediálně nebyly zajímavé. Pokud by mi ovšem někdo začal vyprávět, že nesmím říci svůj názor, byl by to pro mě impulz, jestli má smysl v ANO zůstat. Ale toto se neděje.

HN: Vás teď ale nejvíc zaměstnává koalice s hnutím Žít Brno či zelenými v Brně. Teď se otřásala kvůli brněnskému nádraží. Vydrží vám koalice do podzimních voleb?

Soužití v současné koalici je tvůrčí. Zatímco standardní partaje jedou v zajetých kolejích a mají nalinkované, kam se pohnout, na radnici najednou vznikla atmosféra, kdy se mluvilo o věcech, které se v minulosti neřešily. Složité je to ovšem v tom, že je to relativně divoká skupina mladých lidí, kteří mají pocit, že zítra se změní svět. Ukočírovat to nebylo někdy jednoduché. Koalice ale do konce volebního období vydrží. Pokud by nevydržela, bylo by to kvůli jedinému problému, na kterém se lámeme, a tím je budoucnost vlakového nádraží.