První výrazný politický krok, který Miloš Zeman po dnešní inauguraci udělá, bude symbolický. V dubnu vystoupí jako první polistopadový prezident na sjezdu KSČM. Začátek jeho druhého mandátu tak lze považovat za faktické stvrzení nástupu nových politických poměrů v Česku. Poměrů charakterizovaných bezbřehým pragmatismem, poměrů, které Zeman pomáhal vytvořit a ze kterých i on mocensky profituje. S nadsázkou se dá říci, že bude prvním prezidentem druhé České republiky.

Jaké tedy bude poslední prezidentské období Miloše Zemana? Oslovení politologové se shodují, že může být ještě divočejší než první. "Proklamovaná smířlivost se nedostaví, naopak. V politice si Zeman bude více hrát a jeho princip, kdy chce namíchnout co nejvíce oponentů, nabude na intenzitě," myslí si Pavel Šaradín z Univerzity Palackého v Olomouci.

Má to logiku. Zeman už nemůže být znovu zvolen, a nemusí tak brát ohledy už vůbec na nic. Jeho druhé období bude velmi pravděpodobně charakterizovat nízký respekt k ústavním pravidlům, bourání dosavadních politických tabu a systematické znejisťování západního ukotvení Česka.

Zemanova politická hra na domácím hřišti směřuje nepochybně k maximalizaci podílu na moci. Ne snad že by se pokusil vytvořit vlastní "prezidentskou vládu" jako v roce 2013, kdy vzdor sněmovně jmenoval kabinet Jiřího Rusnoka. Ale pokud skutečně vznikne koalice ANO a ČSSD s podporou KSČM, což je varianta, kterou prezident dlouhodobě prosazuje, bude to do značné míry Zemanova vláda. Nově zvolené vedení ČSSD je prezidentovi nakloněné, podobně jako komunisté, kteří Zemanovi vděčí za definitivní legitimizaci na politické scéně. A Andrej Babiš je Zemanovi zavázán, že dostal "neomezený čas" na sestavování vlády.

Zeman to vše nepochybně využije k posílení vlivu na exekutivu a bude se de facto chovat jako koaliční partner. Není vyloučeno, že bude nakonec směrovat zemi ke "kryptoprezidentskému systému" − tedy systému, kde prezident nemá velké formální pravomoci, ale ve skutečnosti je klíčovým politickým hráčem.

Na zahraničním hřišti bude Zemanova pozice složitější. Je zřejmé, že prezident zastává proruské postoje, a pravděpodobně v tom bude pokračovat. "Zeman není skutečný lídr, ale spíš figurka ve hře Vladimira Putina," tvrdí diplomat a neúspěšný prezidentský kandidát Pavel Fischer. Takto ostře to vidět nemusíme a Zeman sám to rezolutně odmítá. Jeho pozice v ukrajinské krizi, odmítání protiruských sankcí, zesměšňování informací o ruském ovlivňování voleb v Evropě ale naznačují o jeho agendě na dalších pět let mnohé.

I kdyby ovšem Zeman chtěl prosazovat ruské zájmy intenzivněji než dosud, nebude to mít snadné. Premiér Babiš na otázku HN, zda Zemanovy proruské postoje komplikují jednání v Evropské radě, odpovídá rezolutně: "Vůbec ne. Ani při jednání mezi čtyřma očima, ani na sezení se zástupci komise nebo Evropského parlamentu to nikdy nebylo na stole." Vysvětlení je prosté, politické elity v členských zemích EU vědí, že Zeman má omezené pravomoci. "Rozhodně ho ani v Berlíně, ani v Bruselu neberou moc vážně," uvedl nedávno Daniel Brössler, bruselský zpravodaj Süddeutsche Zeitung.

To ovšem neznamená, že by se to v druhém Zemanově období nemohlo změnit. Pokud česká vláda nebude důraznější v tom, že zahraniční politiku určuje ona, může dostat nálepku nedůvěryhodného partnera. "Pokud podlehne Zemanovým snahám o změkčení postoje vůči Rusku, pokud ministr spravedlnosti podlehne Zemanovu tlaku na vydání zadržených osob do Ruska místo do USA, pokud vláda nebude důrazně korigovat Zemanova nepravdivá vyjádření o Evropě a našich partnerech, tak se pomalu začneme ocitat v izolaci," varuje bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza.

Zemana mohou v jeho snaze o změnu celkové orientace Česka zabrzdit dva faktory. Prvním je − poněkud paradoxně − jeho momentální spojenec Babiš, jehož byznysové zájmy leží v EU a který chce být uznáván evropskými lídry jako relevantní partner. Druhým faktorem pak je Zemanovo zdraví. Prezidentovi je 73 let a v poslední době je na něm úbytek sil znát. "Nechci být zlý, ale nakonec může být jeho obraz v historii podobný jako obraz Ludvíka Svobody. Stařík, který nevychází z Hradu a k ničemu se moc nevyjadřuje," říká politolog Lubomír Kopeček.

Jenže Zemana neradno podceňovat. Nehledě na to, že i kdyby mu zdraví komplikovalo výkon mandátu, mohlo by to být pro Česko dokonce problematičtější. Vzrostl by vliv jeho okolí, například kancléře Vratislava Mynáře či poradce Martina Nejedlého, kteří, jak řekl Babiš, "dělají byznys na Zemanovu hlavu".

Teprve pak by byl smutným způsobem naplněn výrok neúspěšného prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše, že "Miloš Zeman už nemá této zemi co dát, ale jeho poradci jí mohou ještě mnohé vzít".

U hrobu TGM: V předvečer své inaugurace Miloš Zeman v Lánech uctil památku T. G. Masaryka. Včera uplynulo 168 let od narození prvního československého prezidenta. Foto: ČTK