Poslanci poslali do druhého čtení návrh na osvobození nejmenších podnikatelů od elektronické evidence tržeb. Předloha pochází z pera bývalé opozice, zejména hnutí STAN, a požaduje osvobození od EET pro podnikatele s ročním obratem do jednoho milionu korun. Vláda s návrhem nesouhlasí. Hnutí ANO nicméně neuspělo se svým návrhem novelu odmítnout, podporu získal jen u poslanců KSČM, což nestačilo.

Během debaty se poslanci mimo jiné dohadovali, zdali znají život obyčejných lidí, a dokážou tedy dostatečně posoudit, jaký má zejména na malé podnikatele dopad povinné odesílání každé vydané účtenky na finanční správu elektronickou cestou. "Mě jako podnikatele EET nezatížila ani o píď," prohlásil poslanec za hnutí ANO Jiří Bláha.

Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek popsal, jak se dá bojovat proti takzvané šedé ekonomice. "Lze to dělat dvěma způsoby: buď zvyšováním restrikce a neúnosně nákladnými kontrolami. Pak se šedá ekonomika přesune do černé ekonomiky. Nebo snížíme odvody a pak se nám šedá ekonomika přesune do té legální," řekl Kalousek.

Debata se týkala také hranice ročního obratu, která by z EET vyčlenila ty nejmenší podnikatele. Kromě navrhovaného milionu už byla ve hře také čísla půl milionu, případně 200, respektive 250 tisíc korun ročního obratu. Vláda však už ve svém stanovisku s návrhy nesouhlasila s odůvodněním, že hranice milionu korun, nutná pro registraci k platbě DPH, je často obcházena krácením tržeb.

Ministryně financí Alena Schillerová vyjmenovala profesní organizace podnikatelů, které EET podporují. "S těmito jsme pracovali a pracujeme na novele zákona o EET," uvedla ministryně. Dodala, že ministerský návrh novely zákona o EET půjde už příští týden do meziresortního připomínkového řízení. I ministerský návrh počítá s vyjmutím nejmenších podnikatelů z EET. Hranicí však nebude parametr obratu, ale výše příjmů, jež podnikatelé získávají v hotovosti.