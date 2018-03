Splátková firma Home Credit je největším zdrojem zisku pro finanční skupinu PPF Petra Kellnera. Hospodářské výsledky globálně působící společnosti ukazují, že se podařilo překonat problémy se špatnými úvěry v Rusku a že se centrum Kellnerova podnikání přesouvá do Asie − hlavně do Číny a Indie.

Skupina s 30 miliony zákazníků − od Česka až po Filipíny − loni vykázala čistý zisk 256 milionů eur, v přepočtu 6,5 miliardy korun. To byl nárůst o 20 procent oproti roku 2016 a také nejlepší výsledek za pět let. "Těžili jsme nejen z růstu asijských trhů, ale také ze synergií vyplývajících z rozsahu našeho podnikání. Rusko, Kazachstán a Viet­nam si po celý rok vedly velmi dobře," řekl v tiskové zprávě Jiří Šmejc, minoritní akcionář a generální ředitel skupiny.

Finančník Kellner založil Home Credit v Praze roku 1997 s myšlenkou, že spotřebitelé ve východní Evropě si budou chtít kupovat ledničky, pračky nebo televize na splátky, stejně jako Evropané na bohatších západních trzích. Jádrem byznysu se stalo poskytování různých forem úvěrů lidem, kteří by na běžné půjčky od bank nedosáhli. Home Credit se později rozšířil dál na východ, do zemí bývalého Sovětského svazu, kde ale před čtyřmi roky zaznamenal první velký nezdar. Pád cen ropy, oslabení rublu a ekonomické sankce způsobily propad ruského hospodářství, oslabení ruských dlužníků a nárůst špatných úvěrů. To přivedlo v letech 2014 a 2015 celou skupinu do ztráty. Firma byla nucena část byznysu v regionu zmenšit a propustit tisíce zaměstnanců.

Opatření už přináší výsledky − loni měl Home Credit v Rusku nárůst zisku větší, než plánoval − na 12,7 miliardy rublů, téměř trojnásobek předchozího roku. Také podíl nesplácených úvěrů se snížil na 4,4 procenta v prosinci, oproti 6,6 procenta před rokem.

Jak se Home Credit vypořádává s problémy v Rusku a přesouvá váhu hospodaření do Číny, nabízí se otázka: co čeká Kellnerovu skupinu dál?

Home Credit jako fintech

Budoucí úspěch splátkového a úvěrového byznysu závisí na využití technologií. Představitelé firmy stále častěji mluví o tom, jak prostřednictvím digitálních inovací nabídnou zákazníkům snazší cestu k úvěrům a splátkovým plánům. To bude lákavější i pro partnery − maloobchodní řetězce nebo prodejce elektroniky. Home Credit zavedl multifunkční mobilní aplikace, administrativu bez papírů, komunikační roboty v call centrech nebo obnovování úvěrů na základě QR kódů.

Výhodou není jen snižování nákladů a uživatelský komfort. Umožňuje to hlavně sbírat data a lépe vyhodnocovat rizika nesplácení. Technologické inovace "dávají našemu úvěrovému skóringu mnohem silnější prediktivní nástroje, což vede také k rychlejšímu schvalovacímu procesu, větší efektivitě a příležitostem pro cross-selling", napsala firma ve výroční zprávě. Analýzu velkých dat o chování zákazníků už využívá Home Credit na všech trzích, v závislosti na omezení místní legislativou. Ta je v Asii zatím měkčí než v EU.

Klíčová bude Čína a Indie

O dalším směřování byznysu také rozhodne úspěch, jakého skupina dosáhne na velkých asijských trzích − v Číně a Indii, kde je stále teprve na začátku.

V Číně, pro Home Credit v současnosti největším a nejrychleji rostoucím trhu, se objem nových půjček loni téměř zdvojnásobil na 13 miliard eur. To je více než polovina všech loňských úvěrů skupiny. Firma se zde ale musí vypořádat s novou regulací, která může mít dozvuk ještě letos. Čína loni zakázala malé nelicencované poskytovatele půjček (včetně peer-to-peer platforem) a nastavila strop pro úroky. To Home Credit poškodilo, protože zákazníci, kteří se dostali do problémů se splácením, mohli dosud použít nelicencované poskytovatele k obstarání dodatečných peněz.

V dlouhodobém pohledu to ale Kellnerovu byznysu pomůže, protože se zmenší počet hráčů na trhu. "Jsme si jistí, že ta nová regulace umožní fungovat jen silným poskytovatelům úvěrů v Číně, a my jsme jedním z nich," řekl včera na konferenčním hovoru s investory finanční ředitel Christoph Glaser.

Pokud se Home Creditu podaří využít velikosti čínského a indického trhu k plnému rozvinutí produktů, sníží se náklady a stoupne výnosnost. Indie, kde je firma teprve od roku 2012, může být podle Glasera v zisku už letos.

Podle zdrojů z firmy bude pak možné vrátit se k myšlence prodeje minoritního podílu v Home Creditu přes některou z burz. Úpis akcií se může týkat právě například čínské části byznysu, protože Čína je známá tím, že brání zahraničním vlastníkům ve vývozu zisků, a prodej akcií tak může být alternativou.

Související Infografika