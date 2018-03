Miloš Zeman je se svým otevřeně proruským postojem v rámci Evropské unie v podstatě osamocen. K moci by se ale brzy mohli dostat politici, kteří kroky Moskvy obhajují podobně vehementně jako český prezident. V Itálii chtějí vládu sestavit strany, které jsou k Rusku velmi vstřícné.

V nedělních italských volbách získala nejvíce hlasů koalice pravého středu, jejíž nejsilnější stranou se stala krajně pravicová Liga severu. "Obdivuji Putina jakožto státníka, který hájí zájmy svého lidu a svých firem, který hájí své hodnoty a své hranice," prohlásil během předvolební kampaně lídr Ligy severu Matteo Salvini. S Jednotným Ruskem, politickou stranou ruského prezidenta Vladimira Putina, loni podepsal dohodu o vzájemné spolupráci.

Salvini tvrdí, že by měl s ohledem na výsledky voleb dostat mandát sestavit novou vládu. Post pre­miéra si ale nárokuje i Luigi Di Maio, lídr populistického Hnutí pěti hvězd. To ve volbách získalo skoro třetinu hlasů a stalo se nejsilnější samostatnou stranou, i když ho v počtu mandátů předstihla pravicová koalice. Také Hnutí pěti hvězd se staví na stranu Kremlu, například ve sporu mezi Ruskem a Ukrajinou.

Jak Liga severu, tak Hnutí pěti hvězd čelí obviněním, že od Kremlu tajně dostávají peníze. Obě strany to popřely.

Pokud se Liga severu či Hnutí pěti hvězd dostanou k moci, mohou výrazně změnit dosavadní společnou politiku zemí Evropské unie vůči Rusku. Státy EU na něj a jeho firmy uvalily finanční a hospodářské sankce kvůli ruské anexi Krymu a faktu, že Moskva vojensky podporuje proruské separatisty na východě Ukrajiny. Vedle toho také zmrazily konta a zakázaly cestování na své území desítkám představitelů ruského režimu. Podobné sankce na Moskvu uvalily i Spojené státy.

Evropské sankce proti konkrétním osobám vyprší v březnu, ty ekonomické proti ruskému státu, které jsou důležitější, na konci července. K jejich prodloužení je potřeba souhlas všech zemí unie. Pokud by Itálie hlasovala proti, sankce skončí. To by silně popudilo baltské státy, Velkou Británii nebo Polsko, podle nichž Západ nemůže nechat ruskou agresi na Ukrajině bez trestu. Česko sankce vždy podpořilo, i když bez zvláštního nadšení.

K evropské politice vůči Moskvě byla kritická už předcházející italská vláda v čele se středolevicovou Demokratickou stranou. "Stejným Italům, kteří si stěžují, že zbytek EU se nezajímá o problémy, jimž čelí na jihu Evropy, jsou naopak ukradené bezpečnostní hrozby na východě Evropy," napsal Jonathan Eyal z britského Královského institutu pro obranná a bezpečnostní studia. Upozornil tak na fakt, že pro Itálii jsou prioritou témata, jako je například migrace z Afriky, zatímco s Ruskem by se podle ní měla EU dohodnout.

O tom, jak bude vypadat nová vláda v Římě, může být jasno až za řadu týdnů. Rusko ale má v zemích unie i jiné zastánce − do rakouské koaliční vlády se nedávno dostala Svobodná strana Rakouska, která má s Putinovou stranou Jednotné Rusko podobnou dohodu o spolupráci jako Liga severu.

Na druhou stranu, v zemích Evropské unie se vždy našli politici, kteří byli vůči sankcím proti Rusku kritičtí. Patří mezi ně například řecká vládnoucí strana Syriza, Maďarsko nebo část německé sociální demokracie. Její bývalý ministr zahraničí a současný německý prezident Frank-Walter Steinmeier několikrát vyzval k postupnému rušení sankcí.

Navzdory těmto různým pohledům se ale státy EU na prodloužení sankcí vždy dokázaly dohodnout. Už dříve prohlásily, že sankce zruší nebo zmírní, jakmile Rusko přestane zasahovat do občanské války na Ukrajině. K tomu ale Moskva není ochotná, a tak s pokračováním sankcí až dosud vždy souhlasili i jejich největší kritici.

Není přitom vyloučeno, že názor na Rusko změní rovněž Liga severu a Hnutí pěti hvězd. V minulosti například obě strany prosazovaly vystoupení Itálie z eurozóny, ale tento požadavek nakonec opustily.

Putin, můj vzor: Lídr krajně pravicové Ligy severu Matteo Salvini se netají obdivem k ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. Foto: Profimedia