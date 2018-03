Ministerstvo dopravy ve čtvrtek otevře obálky s nabídkami firem, jež se po roce 2019 chtějí stát novým výběrčím mýta v Česku. Vítěz výběrového řízení bude mít mýtný systém na starosti 10 let a od státu za to inkasuje miliardy. Zakázku úředníci odhadují na 29 miliard korun. Po otevření obálek získá suma konkrétnější obrysy.

"Poprvé v historii zjistíme, jaká je skutečná hodnota provozu mýta v Česku," říká ministr dopravy v demisi Dan Ťok (ANO).

O zakázku se podle dosavadních informací ucházejí kromě stávajícího správce mýta − rakouské společnosti Kapsch − další tři technologické firmy. Jedná se o maďarský National Toll Payment Services, německý T-Systems a také SkyToll, který provozuje mýtný systém na Slovensku. SkyToll si pro soutěž zvolil silného spojence − firmu CzechToll ze skupiny PPF podnikatele Petra Kellnera.

Mýto v Česku ◼ Mýtné se v Česku vybírá elektronicky od roku 2007. Zpoplatněnou síť tvoří více než 1400 kilometrů dálnic a silnic 1. třídy. Za celých 11 let svého fungování vybral mýtný systém téměř 88 miliard korun. Loni to bylo 10,4 miliardy.

◼ Provozovatelem systému je společnost Kapsch. Mýtné brány a potřebný software patří státu.

◼ Výběrové řízení počítá s tím, že se po roce 2019 zpoplatnění rozšíří o 900 kilometrů silnic 1. třídy z nynějších zhruba 230 kilometrů. Firmy mohou navrhovat různé systémy řešení, nemusí pokračovat ve stávajícím systému mýtných bran. Vítěz bude mýto provozovat 10 let.

Ministerstvo dopravy ale nyní vítěze neurčí. Jednotlivé nabídky bude prověřovat a s firmami dál jednat. Kromě správy se výběrové řízení týká také rozšíření mýta zhruba o 900 kilometrů silnic 1. třídy. Dnes jsou v Česku zpoplatněny všechny dálnice a více než 200 kilometrů silnic 1. třídy.

Budoucnost mýta je pro vládu aktuálně jedním z nejdůležitějších témat. Na mýtu se ročně vybere okolo 10 miliard korun. Výběrové řízení navíc provázejí komplikace. Původně měla nová správa systému fungovat od loňského roku. To se ale nepodařilo, a stát tak bez veřejné soutěže prodloužil o tři roky smlouvu se společností Kapsch.

Ani prodloužení provozu mýta o tři roky neposkytlo ministerstvu dostatek času, aby s rezervou vybralo nového správce. Veřejná soutěž sice probíhá, s jejím zadáním však není spokojen Svaz průmyslu a dopravy, Hospodářská komora, Asociace krajů a také někteří účastníci tendru. "Nesouhlasíme s rozšířením mýtného systému o 900 kilometrů silnic 1. třídy," uvedl již před časem prezident svazu průmyslu Jaroslav Hanák.

Rozšíření mýta kritizují také odborové svazy a zhruba 400 starostů dotčených obcí. Podle nich zatíží drobné podnikatele a povede k objíždění zpoplatněných úseků. Hospodářská komora k tomu dodává, že soutěži mělo předcházet projednání s podnikateli.

Svaz průmyslu a dopravy proto ministerstvu navrhl, aby soutěž přerušilo a vypsalo novou pouze na správu stávajících úseků. Tuto variantu však ministr Ťok odmítá.

Jeho úřad přitom bojuje s časem. Kdyby současný tendr zrušil, reálně by podle Ťoka hrozilo, že se nová soutěž nestihne včas dokončit. To by znamenalo, že by od roku 2020 neměl kdo mýtný systém provozovat. Varianta dalšího prodloužení smlouvy společnosti Kapsch je navíc už vyloučena.

"Ten, kdo by podruhé prodloužil smlouvu na provoz mýta Kapschi, by si šel už nejspíš natvrdo sednout," prohlásil nedávno ministr dopravy v rozhovoru pro HN.

Ani stávající soutěž však neprobíhá hladce. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže proti tendru zahájil tři správní řízení. Poslední stížnost podal právě Kapsch. Antimonopolní úřad navíc vydal předběžné opatření, podle kterého zatím ministerstvo nesmí s případným vítězem podepsat smlouvu. To však nebrání v pokračování veřejné soutěže.

Kapsch kritizuje především takzvanou technologickou neutralitu výběrového řízení. K té ministerstvo přistoupilo proto, aby všichni uchazeči měli rovné podmínky. V praxi to znamená, že uchazeči o provoz mýta mohou nabídnout jakékoliv řešení a nemusí pokračovat v rozšiřování sítě bran.

Podle Kapsche však zadání zakázky zvýhodňuje systém, který využívá satelity a obejde se bez mýtných bran. Satelitní systém dnes z uchazečů provozuje SkyToll, na Slovensku. Zkušenosti z Bulharska s ním má i samotný Kapsch.

"V okamžiku, kdy chcete pokrýt rychlostní komunikace, vyplatí se stávající mikrovlnný systém. Na začátku jde sice o vyšší investici a výstavba trvá déle, ale ve výsledku je dlouhodobý provoz levnější a má vyšší efektivitu," hájí současné mýtné brány Karel Feix, šéf české pobočky Kapsche.

Ministerstvo odmítá, že by byl některý ze systémů zvýhodněn. Podle ministra Dana Ťoka by si měl stát po roce 2030 provozovat mýtný systém sám. Kapsch již dříve uvedl, že by svou českou firmu provozující mýto státu prodal. Oficiální jednání o tom se dosud nevedla.