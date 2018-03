Když v neděli přebíral trikový mág John Nelson Oscara za vizuální efekty pro film Blade Runner 2049, v děkovné řeči mezi spolupracovníky, kteří s ním na pódiu nemohli být, zmínil i pražské trikové studio UPP a jeho spolumajitele Viktora Müllera. Paradoxní je, že ten jeho slova sledoval zabalený do peřiny v nedalekém hotelu v Los Angeles. Původně měl být také v sále Dolby Theatre, jenže po příletu do USA se nachladil.

"Na udílení cen jsem s sebou vzal dceru, ale nakonec jsme oba leželi v posteli na hotelu. Oba jsme tu onemocněli. Já jsem těchto slavnostních večerů zažil už několik, jsou strašně dlouhé, takže když vám není úplně dobře, je to vyčerpávající," vysvětluje jednačtyřicetiletý Müller, proč nakonec nikam nešel. Na pódium by se beztak nedostal, jeho jméno nebylo mezi oficiálně nominovanými spolutvůrci dvojky Blade Runnera.

Ovšem už to, že jméno českých expertů, kteří se na pokračování legendární sci-fi podíleli, zaznělo během ceremonie, v pražském ústředí UPP vyvolalo nadšení. "Bylo nádherné slyšet při děkovné řeči jméno Viktora i studia UPP. Jsem pyšný na celý tým, který se pod vedením Viktora Müllera a producentky vizuálních efektů Lenky Líkařové už dostal do té nejvyšší filmové společnosti," raduje se Vít Komrzý, většinový majitel firmy a Müllerův spolupracovník.

Samotný Viktor Müller zdůrazňuje něco jiného než Oscara − nejvíc si prý váží toho, že na Blade Runnerovi mohl pracovat, jde o jeho vášeň z mládí. "Blade Runner je film, který miluju od dětství. Když jsme v 90. letech rozjížděli UPP, chystali jsme s kolegy zrovna pro muzikál Dracula takové inzertní video a přitom si opakovali, že bychom jednou rádi dělali na filmech, jako byl Blade Runner."

A co tedy Češi pro film, který v kinech celého světa loni na podzim utržil 260 milionů dolarů, dělali? Dodali přes dvě stě trikových záběrů, například z galerie zastaralých modelů replikantů nebo z finálního souboje u mořské zdi.

Umělé Los Angeles

Müller se svým týmem dokonce v Praze postavil miniaturu města a zkoušel na ní prolínání reálných záběrů s digitálními: "Souvisí to s přístupem k filmu. Řekli jsme si, že pokračování Blade Runnera nebudeme vyrábět pro nové publikum, že chceme zachovat řeč původního filmu. Proto jsme chtěli maximum scén, které půjdou natočit, opravdu natočit. Postavily se velké scény, třeba část těch padlých soch, věci jako déšť byly reálné, ne digitální."

Na Novém Zélandu se zase s pomocí prestižní modelové dílny Weta Workshop nasnímaly prostřednictvím průletů kamer záběry umělého Los Angeles budoucnosti a digitálně se do něj dodávaly světla, holografické reklamy nebo vznášející se auta, kterým se ve filmu říká spin­nery. "Chtěli jsme to mít old fashioned," směje se Müller a upozorňuje, že dnes je trendem čím dál víc scén rovnou vytvářet na počítači.

Jeho práce na Blade Runnerovi 2049 začala v době, kdy ještě nebylo ani úplně jasné finální herecké obsazení. "Začali jsme to s Johnem Nel­sonem připravovat asi čtvrt roku před natáčením. Šli jsme podle scénáře scénu po scéně a vymýšleli, jak to bude fungovat. Dělali jsme spolu i předtáčky, já přivezl kamery a vlastní tým a vyráběli jsme testovací záběry. Na základě toho pak John rozdělil práci mezi jednotlivé firmy. Studio UPP se vlastně podílelo na většině scén, protože naše účast byla ale zároveň hodně řízená ekonomicky, nenajdete náš rukopis u žádných z těch velkých, ikonických trikových scén. Ty jsou finančně hodně náročné, takže je dělali kolegové v Kanadě. Film byl vázaný na kanadský systém pobídek pro filmaře. Kdybychom sídlili v Kanadě, dělali bychom na něm určitě podstatně víc," říká Müller.

The Terror a Wonder Woman

S Johnem Nelsonem, který má doma už Oscara za Gladiátora, se seznámil před několika lety během práce na filmu Hacker režiséra Michaela Manna. Pro zakázku na Blade Runnerovi však byla určující jiná jejich spolupráce: pomáhali na poslední chvíli z problémů studiu Alkon s dodělávkou triků pro novou verzi hitu 90. let Bod zlomu.

"Alkon byl pak Johnovi vděčný, že jim s tím pomohl, a jako určité poděkování dostal zakázku na Blade Runnera. Stejně tak jsme dostali i my šanci se na tom podílet," vysvětluje Müller celou anabázi.

Loňský rok pro něj a UPP ovšem nebyl jen ve znamení Blade Runnera, podíleli se i na komiksovém megahitu Wonder Woman či ambi­ciózním hororovém seriálu The Terror pro americkou kabelovou televizi AMC: "To byl druhý důvod, proč jsem teď letěl do USA. Máme tento pátek velkou show, bude to předpremiéra pro vybraných pár lidí, budeme jim vyprávět, jak jsme ten seriál vyráběli," vysvětluje Müller.

Viktor Müller, který se na filmu Blade Runner 2049 podílel, říká, že chtěli zachovat řeč původního snímku Ridleyho Scotta z roku 1982. Foto: archiv HN