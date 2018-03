Vy v té hnědé bundě, neoprávněně jste vstoupil do střeženého prostoru. Okamžitě ho opusťte! oslovuje rázný mužský hlas člověka, který právě přelezl závoru do areálu pekárny Odkolek v Brandýse nad Labem. Hlas přitom nepatří vrátnému, který by vstup do pekáren hlídal. Na možného lupiče mluví z reproduktoru operátor firmy Securitas. Ten v Brandýse vůbec není, všechny návštěvníky ale sleduje přes kamery, které mu obraz z pekárny živě přenáší na monitor v pražské centrále bezpečnostní agentury. Při ruce má mikrofon, kterým narušitele vybízí k odchodu.

"Když hlas přenášený reproduktorem lupiče zažene, nemusí na místo vyjíždět naše zásahová jednotka. Zákazník tak ušetří za výjezd, který by vyšel zhruba na pětistovku. My zase můžeme zásahová vozidla využít jinde," říká obchodní ředitel Securitas Jan Peroutka. "Když ale reproduktor zloděje nezastaví, výjezd vyšleme," dodává.

Agentura Securitas své chytré kamery a reproduktory od začátku letošního roku zprovoznila ve všech 13 tuzemských pekárnách skupiny United Bakeries, do níž se řadí brandýský Odkolek nebo pekárny v Karviné, Plzni či Pardubicích. A protože bezpečnostní systém umí nahradit skutečné vrátné, pekárny je v příštích dnech propustí.

820 tisíc poplachů loni u svých firemních klientů řešila bezpečnostní agentura Securitas. Čtyři procenta hlášení si vyžádala výjezd zásahového týmu. Jen 600 případů se týkalo neoprávněného vniknutí do střežených objektů.

Hlavním důvodem jsou úspory. Podle vedení skupiny vyšly platy vrátných pracujících na směny na 100 tisíc korun měsíčně v každé pekárně. Pronájem kamerového systému oproti tomu stojí zhruba třetinu této sumy. Securitas, která některým firmám strážné dodává, navíc uvádí, že jde také o nedostatek lidí, jež by tuto práci mohli dělat.

"Kvůli tlaku na nízké ceny za ostrahu můžeme hlídačům, patřícím k nejméně kvalifikovaným pracovníkům, nabídnout pouze minimální mzdu. Nejsme tak schopní si je udržet. Často proto odcházejí třeba do skladů, kde dostanou asi o třetinu víc peněz," říká obchodní ředitel agentury Peroutka. Strážní, kteří zůstávají, navíc mnohdy nebývají spolehliví, a tak jeho firma přišla se systémem chytrých bezpečnostních kamer, které umí lidi zastoupit.

Kamera upozorní na podezřelé věci

Vrátný musí obvykle každou hodinu na obchůzku ­areálu, který střeží. V mezičase může do objektu vniknout nepozorovaně lupič, což hrozí i v případě, kdy jsou na vrátnici kamery, jež prostor nepřetržitě sledují. "Pokud musíte neustále sledovat více kamer najednou, není moc reálné, abyste udrželi pozornost. Lehce tak můžete podezřelý pohyb přehlédnout," prohlašuje Pavel Hrbáč, který má v Securitas kamerové systémy na starosti.

"Náš systém spoléhá na inteligenci samotné kamery. Ta sice obraz snímá po celou dobu, operátorovi ho ale zobrazí až ve chvíli, kdy se na něm mihne člověk, auto nebo jakýkoliv jiný předmět, který kamerový software vyhodnotí jako podezřelý. Díky tomu může jeden člověk kontrolovat až 200 kamer najednou, aniž ztratí pozornost," uvádí Hrbáč.

Podobné technologie mají také konkurenční agentury. Na dálku kontrolují kamery, které klienti sami vlastní nebo které si od agentur pronajímají. Securitas ale ke kamerám dodává také reproduktory. "Když na přístroji zloděje vidíme, vysíláme běžně zásahový vůz. Na místo dorazí zhruba do 11 minut. S tím už ale lupiči mnohdy počítají, takže pracují rychle a zadržení uniknou. Pokud je ale z reproduktoru nečekaně osloví hlas našeho operátora, může je během pár sekund odstrašit a ze střeženého areálu vyhnat," říká Peroutka ze Securitas.

"Ukažte, co si odnášíte z práce!"

Zmiňovaný systém začala agentura nabízet už před třemi lety a v současné době své chytré kamery a reproduktory pronajímá ke střežení 48 objektů po celé republice. Zakázka pro United Bakeries se ale liší. Je vůbec první, u níž Securitas vedle střežení areálů před nevítanými návštěvníky dohlíží i na poctivost zaměstnanců firmy.

"Vrátný obyčejně ověřuje, jestli pracovníci ze závodu něco nevynášejí. Protože se s nimi ale zná, může často přimhouřit oči, když si s sebou domů odnášejí třeba tašku s pečivem nebo jiným zbožím," uvádí Peroutka. "Náš systém ale takovým situacím dokáže zabránit," tvrdí.

Agentura tedy v pekárnách své kamery využívá i ke kontrolám odcházejících zaměstnanců, které vrátné u brány suplují. U vstupu do každého závodu United Bakeries v lednu přibyly turnikety, jež jsou na bezpečnostní systém napojené. Každý zaměstnanec teď musí při odchodu použít čipovou kartu, která ho přes turniket pustí. "K tomu ale nedojde dříve, než vybraného pracovníka zkontroluje kamera. Hlas operátora vycházející z reproduktoru ho vyzve, aby na stůl u turniketu vyložil obsah své tašky nebo batohu, který si kamera prohlédne. Až poté systém umožní, aby člověk závod opustil," vysvětluje manažer Securitas.

Vyjít ven prý může i hříšník, který si domů odnáší kradené zboží. "V tu chvíli už ale víme, o kterého zaměstnance jde, a tak můžeme o věci vyrozumět jeho nadřízené," podotýká Peroutka.

Pracovníci o kontrolách vědí, nikdy ale netuší, kdy se jich budou týkat. Systém je vybírá náhodně a na vrátnici zastaví třeba každého desátého odcházejícího, zatímco ostatní nechá projít. "Lidé si pak raději rozmyslí, jestli chtějí něco ze závodu vynést a riskovat při tom, že na ně kontrola padne. Nehrozí tak, že by je spřízněný vrátný pustil domů s kradeným materiálem, protože kontrolu provádí náš operátor, který sedí v Praze a žádný vztah k nim nemá," říká manažer Securitas.

Podobná opatření mohou být pro zaměstnance nepříjemná, protože zčásti zasahují do jejich soukromí. Na druhou stranu ale mají pekárny ze zákona právo ohlídat si svůj majetek.

Vrátný na dálku: Zaměstnance pekáren United Bakeries budou při odchodu z práce místo vrátných kontrolovat kamery. Lidé budou ukazovat třeba obsah své tašky či batohu. Foto: Archiv HN

Ukaž, co neseš: Kontrola při odchodu bude jednoduchá, postará se o ni technika a operátor v centrále bezpečnostní agentury. Foto: HN - Blahoslav Baťa

