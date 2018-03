Svého času stál v pražských Nuslích největší průmyslový pivovar ve střední Evropě. Pivo se v něm už dávno nevaří, celý areál je dnes zdevastovaný, ale na obzoru je už rekonstrukce památkově chráněných budov. Investiční skupina Penta vybrala architekty, kteří se úkolu zhostí. Je jím ateliér CMC architects v čele s architektem Davidem Chisholmem.

"U soutěže na historickou část jsme lovili mezi architekty, kteří mají zkušenosti s rekonstrukcí historických objektů a dobré reakce veřejnosti," řekl David Musil, jenž má ve společnosti Penta Real Estate na starosti rezidenční projekty. CMC architects stojí za konceptem oceňované konverze budovy pivovarské spilky v Praze-Holešovicích, v němž vznikly loftové byty.

Penta na projekt Nuselský pivovar organizovala dvě architektonické soutěže, do kterých přizvala vybrané ateliéry. První z nich se týkala již zmiňované rekonstrukce někdejšího pivovaru a druhá novostaveb. V té uspělo brněnské studio Chybík+Krištof.

Miliardy do brownfieldů

Penta patří mezi největší vlastníky lukrativních brownfieldů v Praze. V areálu po někdejší továrně na letecké motory Waltrovka v Jinonicích společnost Marka Dospivy postupně investovala kolem pěti miliard korun do výstavby kanceláří a bydlení. Ve Waltrovce zbývá prodat asi 200 bytů. Příští rok se může Penta plně pustit do projektu Nuselský pivovar, jehož náklady odhaduje na dvě miliardy.

V území ohraničeném ulicemi Křesomyslova, Závišova a Bělehradská má převažovat bydlení, doplňkově kanceláře, obchody a služby pro budoucí rezidenty. Na možnost pronájmu originálních kanceláří v historických budovách se podle developera ptají některé firmy už dnes.

2 miliardy korun

jsou odhadované náklady na rekonstrukci nemovité kulturní památky a výstavbu nových budov v areálu Nuselského pivovaru.

Podle dnešních odhadů by na pozemcích mohlo vzniknout 400−450 bytů, převážně v novostavbách. V historických objektech má být vedle kanceláří i restaurace a loftové bydlení. "Jedinečnost a genius loci tohoto místa jsou patrné," uvedl Rudolf Vacek, ředitel developmentu v Penta Real Estate.

Penta plánuje v areálu paralelně zahájit rekonstrukci památkově chráněných budov i výstavbu nové části. Také s ohledem na to, aby budoucí obyvatele domů neobtěžoval hluk a prach ze staveniště.

Stavby, na něž se nevztahuje památková ochrana, čeká demolice. "Územní rozhodnutí bychom v optimistickém scénáři rádi získali na přelomu let 2018 a 2019, pak bychom plynule navázali stavebním povolením," sdělil Vacek. "V druhé polovině příštího roku bychom chtěli zahájit výstavbu," dodal. Pokud vše půjde bez komplikací, stavební ruch v areálu pivovaru by mohl skončit za dva až tři roky. Rekonstrukce historických objektů, které pocházejí z konce 17. století, ale investory často něčím překvapí, a proto těžko předjímat.

Území se zpřístupní širší veřejnosti

V areálu dnes fungují sklady, hudební zkušebny či paintballová herna. Vlastník z pronájmu části budov hradí nezbytnou údržbu nemovitostí a ostrahu. "Areál má čtyři hektary a dnes je zavřený. Stejně jako u jiných brownfieldů bychom chtěli oblast otevřít," řekl Vacek.

"Nebudeme tu vytvářet žádné luxusní ghetto," doplnil Musil. Penta by ráda získala do území dobrou restauraci, která by lákala lidi z široka daleka, podobně jako například Wine Food Market na Smíchově.

V historických domech vznikne atypické bydlení. Dům má na šířku jen čtyři metry, a byty v nich proto budou mít dvě až tři patra. Jejich cena vzhledem k lokalitě širšího centra Prahy podle Musila "určitě nebude nízká". K atraktivitě budoucí obytné čtvrti přispěje i to, že nedaleko odsud na náměstí Bratří Synků se plánuje otevření nové stanice metra trasy D.

Penta také v rámci takzvané participace představí projekt občanům Prahy 4. Ti budou moct vyjádřit své podněty k plánované zástavbě a investor s nimi prý bude pracovat.

Mezi další miliardové realitní projekty skupiny Penta patří přestavba okolí Masarykova nádraží či výstavba kanceláří a bytů u hlavního nádraží v centru Prahy.

