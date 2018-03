Penzijní reforma je pohřbená a zapomenutá. Jediný, kdo se o nás ve stáří postará, je stát. Jestliže se o to první zasadila vláda Bohuslava Sobotky, to druhé jako by chtěl nedávno potvrdit kabinet Andreje Babiše v demisi, který přidal všem důchodcům bez ohledu na jejich předcházející příjmy. Aby na to měl, navrhuje použít peníze, které stát získal díky privatizacím.

Opozice je proti, tvrdí, že jde o projídání peněz budoucích generací, na něž tak přenášíme břemeno dnešních výdajů. Což je samozřejmě pravda, až na to, že většinu státního dluhu (tedy toho, co do­opravdy zatěžuje budoucí generace) netvoří důchodový deficit, ale památka na českou cestu privatizace, sanaci bank, předvolební sliby politiků té či oné skupině obyvatel a podobně.

Ve skutečnosti průběžnému penzijnímu systému nejvíc pomáhá − kromě růstu ekonomiky − především administrativní zvyšování minimální mzdy a z toho vypočtených povinných odvodů. Což je podle liberálů samozřejmě špatně.

Každopádně racionální diskuse o penzích v českém prostoru neexistuje. Ve skutečnosti jde o debatu, která sahá od převážně katastrofických vizí (stát zaplaví důchodci a dovedou jej k bankrotu) až po uklidňující "nakonec to nějak dopadne, zdroje se vždycky najdou".

Za této situace je debata o penzijní reformě fakticky vyloučená. Šance, že někdo něco takového začne reálně chystat, je méně pravděpodobná než výhra v jackpotu.

Na celé situaci nejvíce udivuje naprostá ignorance informací, kterých je navíc v kontextu s dalšími údaji zoufale málo. Ale politici − a nejen oni − důkladně opomíjejí i ty, které jsou k dispozici. Takže tady jsou nejčastější mýty a omyly:

Stát se postará…

V Česku žije celkem 2 404 000 starobních důchodců, což je čtvrtina populace téhle země. Průměrná výše důchodů nedosahovala ke konci roku 2017 ani 12 tisíc korun. A to v roce 2017 dostali důchodci přidáno v průměru tři stovky, po "velkém sporu" mezi tehdejší ministryní práce Michaelou Marksovou a současným premiérem v demisi, tehdy ministrem financí, Andrejem Babišem. Přesto v roce 2017 klesl poměr mezi průměrnou hrubou mzdou a průměrným důchodem pod 40 procent.

Hranice příjmové chudoby dělala v roce 2016 podle statistiků 10 691 korun. Tolik k důstojnému stáří se státem v zádech.

Pražští důchodci se mají nejlépe…

Nejbohatší důchodci − aspoň podle průměrné výše penze − žijí v Praze, kde průměrný důchod činí 12 646 korun. Nejméně mají důchodci v Karlovarském kraji − 11 497 korun. Rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším průměrným důchodem podle krajů činí 1149 korun neboli 10 procent.

Rozdíl průměrné mzdy v Praze a v Karlovarském kraji ve třetím čtvrtletí 2017 ovšem činil 10 941 korun, tedy 30 procent. Rozdíl v ceně metru čtverečního bytu v Praze a v Karlových Varech je zhruba 60 procent. To samé platí i pro cenu nájmů.

Proč platit, když peníze jsou…

V únoru 2016 tehdejší ministryně práce a sociálních věcí Marksová rozeslala živnostníkům dopis, ve kterém je upozornila, že pokud budou odvádět jen minimum stanovené zákonem, čeká je minimální důchod. A že by měli posílat víc. Pravicoví experti tehdy prohlásili, že lepší je si spořit jinde než u státu. A živnostníci pro jistotu doporučení ministryně ignorovali.

Skutečnost je barvitější. Faktem je, že kdo si celou dobu (tedy od roku 1993) platí pouze minimální zálohy dané zákonem, dostane minimum. Což je ovšem vcelku pochopitelné, protože při odvodech v jednotkách stovek či tisíc korun nelze ani od státu čekat desetitisíce. Údaj o tom, kolik takových lidí doopravdy je, ale Česká správa sociálního zabezpečení neposkytuje.

Politici kritizující živnostníky tvrdí, že takových je většina. Podle zkušeností účetních je to až 80 procent. Přesto to neznamená, že každý živnostník bude mít minimální důchod. Počet živnostníků se totiž v čase mění, a mnozí tudíž byli i nějakou dobu zaměstnáni. V roce 1993 tady podnikalo celkem 442 tisíc lidí, v roce 2003 celkem 863 tisíc, v krizovém roce 2009 se počet živnostníků vyšplhal na 955 tisíc. Nyní jich je celkem 991 tisíc. Údaje ovšem zahrnují jak ty, pro které je živnost hlavním způsobem příjmů, tak i ty, kdo si jen přivydělávají.

Mezi lety 2009 a 2017 ale klesl počet živnostníků na hlavní pracovní poměr o 62 tisíc. V letech krize firmy využívaly zaměstnávání na tzv. švarcsystém, ke kterému jsou ochotny se kdykoliv vrátit. Třeba když hrozilo, že by dopravci museli upravit platy řidičů podle západoevropských standardů, objevil se zájem o živnostníky-řidiče.

Kolika lidí se skutečně týká důchodové minimum, nikdo přesně neví. Stejně tak není jasné, co udělá několikaletý výpadek v odvodech při přechodu na švarcsystém. Jediná jistota je, že spoléhat na vysoký státní důchod nemůže ani zaměstnanec, ani podnikatel.

Více platím, více dostanu…

Ani ti, kteří měli to štěstí, že v době aktivního života vydělávali více, nemohou čekat, že by se jejich životní situace odchodem do důchodu skokem nezhoršila.

Do důchodu se počítají nyní všechny příjmy od roku 1986. Pokud jde o lidi, kteří v době budování socialistického státu pracovali legálně v zahraničí a do Československa posílali "devizy", těm se do důchodu počítá poslední tuzemský plat. Vyšší zahraniční výdělky a z toho vyplývající vyšší odvody nikoliv.

Do důchodu se ze sta procent počítá tzv. první redukční hranice, což je 44 procent aktuální průměrné mzdy v České republice. Pro letošek je to měsíčně 13 191 korun. Do 119 916 korun se pak započítává jen 26 procent. Všechny tyto limity se mění v čase. Každý by si měl hlídat první, rozhodující hranici, na níž výše důchodu závisí absolutně nejvíce. Problém přijde v krizi, když se hranice zvyšuje, a příjmy nikoliv.

K tomu je nutné přidat naprosto nesystémová rozhodnutí politiků, kteří přidávají jednorázově stejnou částku, takže nejnižší důchody rostou ve srovnání s vyššími rychleji. Bez ohledu na rozhodnutí Ústavního soudu, který v roce 2010 potvrdil, že "stávající konstrukce důchodového systému negarantuje právo na přiměřené zabezpečení".

Podle studie IDEA z roku 2013 celkový dopad úprav systému důchodového pojištění od roku 1996 do roku 2013 snížil výnosnost pojištění jednotlivců v řádu statisíců až milionů, podle věku a výdělků. Od té doby ke zlepšení nedošlo. V Česku je důchod více jednotnou dávkou než příjmem závisejícím na předchozích výdělcích.

Třetí pilíř mě zachrání…

Všichni známe tvrzení investičních stratégů, že je nutné diverzifikovat investice. A také že je dobré si těsně před důchodem pořídit všechny nezbytné věci (auto, bydlení), abychom v průběhu čekání na smrt nestrádali. Když ale vezmeme průměrnou délku života kolem 80 let, je tady 15 let, která nepřežije nejen nový vůz, ale ani kotel na vytápění domu.

Stáří ovšem moc nezpříjemní ani penzijní spoření se státním příspěvkem. Tímto způsobem podle posledních statistik spoří celkem 4,47 milionu lidí, 830 tisíc z nich je v důchodu. Průměrná výše úspor činí 230 tisíc korun. Na to, aby si lidé mohli dorovnat důchod z 12 na 20 tisíc po dobu 15 let, by měli mít naspořeno aspoň o milion více.

Důchodci nad pětaosmdesát let mají podle posledního rozhodnutí vlády v demisi dostat od ledna 2019 tisícovku navíc. Kolika lidí se to týká?

Podle údajů Českého statistického úřadu jich ke konci roku 2016 žilo v Česku přes 195 tisíc. Pro srovnání, v roce 2003 se více než 85 let dožilo jen 91 tisíc lidí. Podle projekce statistiků z roku 2005 by měl počet seniorů nad 85 let v roce 2050 dosáhnout půl mi­lionu, prognóza ministerstva práce z roku 2013 odhaduje počet takto starých lidí v roce 2065 zhruba na 730 tisíc. Z prognóz v podstatě vyplývá, že zhruba za sto let se populace rozdělí na přestárlé a jejich pečovatele.

Ve skutečnosti nyní nabíhají silné ročníky. Rok 2003, kdy bylo těch nejstarších nejméně, odpovídal snížené porodnosti za první světové války. V letech 1914−1918 klesl počet narozených dětí o polovinu (z 257 tisíc ročně na 113 tisíc). Úbytek populace byl nejvyšší od roku 1806, kdy tady řádily neštovice. Až do krize v roce 1937 potom počet narozených rostl a tyto ročníky nyní přicházejí do vysokého věku. Ano, je jich více, jenže také platí, že tento věk je spíš záležitostí genetiky než lékařské péče. Záplava starých přibrzdí s další vlnou poklesu porodnosti.

Nejlepší penzijní systém na světě prý mají Nizozemci. Dostávají důchod, ze kterého mohou žít a v případě nutnosti zaplatit pomoc. V Česku důchod vyvolává reminiscence na husitství. Zaručuje totiž rovnost všem. Na té nejnižší úrovni.

Související