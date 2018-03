Už čtyři měsíce žije bývalý předseda katalánské vlády Carles Puigdemont v Belgii. Utekl tam, aby se vyhnul vazbě pro podezření ze vzpoury a zneužití veřejných prostředků. Nedávno si pronajal vilu poblíž Waterloo, což má pro jeho odpůrce symbolický nádech. Zastánce katalánské nezávislosti utrpěl politickou prohru a jeho snaha vrátit se zpět do premiérského křesla ztroskotala. "Už nebudu kandidovat na post předsedy vlády," oznámil. Nahradit by ho měl poslanec Jordi Sánchez, ani on ale nemá velkou šanci na úspěch.

Katalánci byli vždy hrdí na svůj jazyk, odlišnou kulturu a historii. Podpora odtržení od Španělska vzrostla během hospodářské krize a také po rozhodnutí Ústavního soudu z roku 2010, jenž odmítl další posílení autonomie regionu. V neústavním referendu si Katalánci na podzim odhlasovali nezávislost, Madrid ji ale neuznal a Puigdemont uprchl do zahraničí.

Z prosincových předčasných voleb vyšel ale znovu jako nejsilnější separatistický lídr a doufal, že se vrátí do čela regionální vlády. Zemi chtěl vést přes Skype a videokonference z Belgie. Španělský Ústavní soud však rozhodl, že by musel nejprve osobně předstoupit před katalánský parlament a představit svůj program. Při návratu by mu ovšem hrozilo zatčení.

Spor o samostatnost Neústavní referendum Na 1. října katalánská vláda vyhlásila referendum o nezávislosti. To ale zablokoval španělský Ústavní soud, jeho rozhodnutí však vláda v Katalánsku nevzala v potaz. Referendum se poté pokusila překazit španělská policie za použití násilí. Zmrazení autonomie Španělská vláda vedená Ma­rianem Rajoyem poprvé v historii použila článek 155 španělské ústavy. Ten umožnil vládě v Madridu zmrazit katalánskou autonomii a odstavit od moci regionální vládu. Na 21. prosince pak vyhlásila v Katalánsku předčasné volby. V nich zvítězila strana Ciudadanos (Občané), která se staví proti nezávislosti. Většinu v katalánském parlamentu mají ale dohromady tři separatistické strany. Podpora klesla Podpora nezávislosti nyní klesla na nejnižší úroveň za poslední čtyři roky. Pro nezávislost je 40,8 procenta, zatímco proti 53,9 procenta, uvádí průzkum katalánského institutu Centre d'Estudis d'Opinió.

Po několika týdnech váhání se Puigdemont vzdal. Místo něj by se novým premiérem regionu měl stát zmíněný Sánchez, číslo dvě na kandidátce Puigdemontovy koalice Junts per Catalunya (Společně pro Katalánsko) a bývalý lídr vlivné separatistické asociace Katalánské národní shromáždění.

Jenže tento třiašedesátiletý aktivista je ve vazbě, obviněn je z rozvratné činnosti a vzpoury. Loni v září se měl podílet na svolání demonstrace v Barceloně, kdy skupina demonstrantů zablokovala španělské policisty v budově, kde zasahovali proti konání referenda o odtržení Katalánska.

I Sánchez musí předstoupit před katalánské poslance. Obrátil se proto na Nejvyšší soud, aby mu to umožnil a propustil ho z vězení. To je ale jen velmi málo pravděpodobné. Katalánský parlament zasedá už příští týden.

Navíc není jasné, zda by Sánchez v parlamentu získal většinu. Tři separatistické strany, tedy Junts per Catalunya, Republikánská levice Katalánska a krajně levicová CUP ji sice dohromady mají, proti Sánchezovi hodlá ale hlasovat právě CUP, která prosazuje jednostranné vyhlášení nezávislosti. Jejím poslancům Sánchez nevadí, jsou nespokojeni s tím, že se celý proces odtržení země od Španělska zasekl. Vinu dávají i ostatním separatistickým stranám.

Proti Sánchezovi se ohrazuje i španělská vláda. Ta zmrazila katalánskou autonomii už v říjnu, a dokud nevznikne nová vláda, tak ji Barceloně nevrátí. "Žádám, aby se novým šéfem katalánské vlády stal někdo, kdo nemá problémy se spravedlností. Upřímně řečeno, cokoliv jiného je vtip," uvedl španělský premiér Mariano Rajoy.

Katalánsko je tak znovu ve slepé uličce. Na svoji vládu zřejmě bude čekat týdny či měsíce.

Nejistá je i Puigdemontova budoucnost. Nemůže se vrátit domů, zůstává ve Waterloo a dál se snaží o samostatné Katalánsko. "Vzdávám hold Wellingtonovi, ne Napoleonovi. Pro mě bude Waterloo vítězství," připomíná britského vojevůdce, který právě u Waterloo porazil Napoleona.