Slovensko se po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně Martiny Kušnírové dostalo do situace, která maximálně prověří tamní demokratické instituce i jednotlivé politiky a jejich schopnost řešit krizi. Politickou situaci vědomě vyhrotil prezident Andrej Kiska v neděli, když vyhlásil, že jsou možná jen dvě řešení − zásadní rekonstrukce vlády, nebo předčasné volby. Zjevně tedy nepřipouští možnost třetí, pokračování současného Ficova kabinetu s nějakou kosmetickou úpravou, což byl v průběhu dosavadních krizí vždy nejpravděpodobnější scénář.

Fico se zdál v prvních chvílích zaskočený a většina slovenských novinářů v různé míře euforie − s odkazem například na osud Vladimíra Mečiara v roce 1998 − oznamuje, že se blíží jeho konec.

Ozývají se ale i ojedinělé názory jako například v analýze politologa Matúše Halase v deníku SME, které varují, že Fico − na rozdíl od prezidenta Kisky − místo obrany v dosavadní partii rozmístil šachové figurky pro úplně jinou hru na jiném hřišti a hned ji rozehrál.

Fico správně argumentuje, že má k dispozici demokratický mandát a ve vládní koalici stále ještě tři strany, i když se v různé míře začínají drolit. Ve Smeru si situaci umí pohlídat sám, šéfové Slovenské národní strany a strany Most-Híd Andrej Danko a Béla Bugár zatím jasné slovo neřekli. A podle všeho v tuto chvíli není síla, která by je k nějakému jasnějšímu vyjádření donutila. Na rozpadu koalice mohou oba vzhledem k vývoji preferencí jen tratit. Zejména pokud by vláda padla kvůli straně Most-Híd, která má své rozhodnutí oznámit příští týden, dostane Fico pro případné předčasné volby dárek v podobě "maďarské karty" − podívejte, kabinet rozbila strana reprezentující zájmy maďarské menšiny.

Také Kisku Fico obvinil z toho, že jeho kritický postoj vůči vládě je inspirován ze zahraničí. Tím vychází vstříc potenciálním spojencům z řad fašistické strany Ma­riana Kotleby, která spikleneckými teoriemi žije a má i díky nim téměř desetiprocentní podporu veřejnosti. Její poslanci s potěšením sledují, jak se demokraté různých politických odstínů smaží ve vlastní šťávě a nejsou − podobně jako třeba v Česku − schopni v zájmu demokracie a státu jasného společného postupu. Slovenská "alternativní média" hrají v celé debatě důležitou roli, naopak síla liberálních a nezávislých médií klesá úměrně rostoucí vzdálenosti od Bratislavy.

O zformování jednotnější demokratické fronty se právě Kiska chce pokusit při schůzkách se zástupci jednotlivých parlamentních stran. Nezačal ale příliš šťastně − pro první setkání s opozicí si vybral stranu Sme rodina, jejíž zakladatel a "majitel" Boris Kollár je spojován s organizovaným zločinem. Fico na to obratem s chutí upozornil a bude do prezidenta slovně bušit i nadále. Postupně zřejmě vytáhne veškerou diskreditační munici, kterou mu státní aparát a bůhvíkdo ještě poskytne.

Slovensko i proto čeká přechod velmi smrduté bažiny s nejistotou, zda se nakonec vůbec podaří najít pevnou půdu pod nohama. Absurdní se tak nakonec vůbec nezdá být představa, že koalici Směru − sociální demokracie a fašistů, ať už při rekonstrukci vlády nebo po nových volbách, zabrání až totální vzpoura členů v nominálně levicové, ale pořád hlavně Ficově straně. I to by byla ještě optimističtější varianta.

Prezident, dosud při veškerých jednáních s Ficem opatrný, se poprvé pořádně a otevřeně premiérovi postavil. Kiska však nemá příliš silnou pozici. Podle vše­obecného očekávání má v brzké době oznámit, že nebude příští rok kandidovat podruhé na prezidenta. Jeho vyjednávací síla je tak od začátku oslabena argumentem, že to nebude on, kdo bude řešit následky toho, co se nyní podaří domluvit, ať už to bude cokoliv.

Ficova pozice je nyní vůbec nejslabší za dobu jeho šéfování straně a vládě. To ale neznamená, že je odepsaný a povede jen ústupové boje. Rovnocenným soupeřem by mu byly buď sjednocené demokratické strany po Dzurindově vzoru z roku 1998, nebo kdyby se v politice rozhodl setrvat Andrej Kiska. Nejlepší by samozřejmě bylo obojí, ale i jen jedna z obou možností se nyní zdá být málo pravděpodobná.

