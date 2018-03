Znepokojovat se výsledky voleb v zemi, kde se po desetiletí vlády střídaly častěji než kalendáře na zdi, nebývá zvykem. Ale to, jak minulou neděli rozdali karty voliči v Itálii, se tamní letité tradici vymyká. Kvůli možným dopadům na fungování třetí největší ekonomiky eurozóny i kvůli celkovému evropskému kontextu.

Nejnovějším a dříve nevídaným rysem je nestabilita. Během sedmdesáti poválečných let se v Itálii poskládalo přes šedesát vlád, ale většinou to byly nekonečné obměny stran kolem křesťanské demokracie, které nechtěly připustit podíl komunistů na moci. Střídání levice a pravice u moci přinesla až 90. léta, kdy odhalení rozsáhlé korupce při akci "Čisté ruce" rozmetalo křesťanskou demokracii i socialisty a otevřelo dveře Berlusconiho formaci Forza Italia, která uspěla s kombinací kritiky dosavadních stran a slibu zakladatele, že bude stát řídit stejně úspěšně jako své firmy.

Po nedělních volbách už Forza Italia vypadá jako strany, které kdysi sama napadala a později vystřídala. Většina voličů rozdělila svou přízeň mezi Ligu severu a Hnutí pěti hvězd, které spojují protestní náboj a odpor proti imigraci a s ním spojená kritika Evropské unie, která, a to je podstatné, má jiné důvody než třeba v zemích visegrádské čtyřky. Odpor vůči přistěhovalcům je živen pocitem − ne jako třeba v Česku či v Maďarsku, že jim někdo zvenčí imigranty vnucuje − frustrace, že je někteří členové unie takříkajíc nechávají samotné ve štychu.

V Itálii se až dosud vždy podařilo najít řešení, třeba i za cenu nijak vzácného střídání stranických legitimací, výměnou za patřičné bonusy. Největší nynější potíží je nepředvídatelnost protestně naladěných vítězů. I pro ně platí to, co pro jejich spřízněnce v jiných evropských zemích. Kdykoli se sešli dohromady, ukázaly se nejrůznější dělicí čáry. V samotné Itálii ligisté s kořeny na bohatém severu nijak nehorují pro nápad "hvězdářů" zavést zaručený minimální příjem. V evropském rozměru bývají rozdíly hlavně ideové, eurofoby z britské Strany nezávislosti i nizozemskou protiislámskou Stranu svobody odpuzovaly antisemitské narážky francouzských lepenistů. A všichni dohromady nedokázali vysvětlit, jak by mohla vypadat jejich internacionála, když hlavním heslem každé takové strany v každé zemi je va­riace na Trumpovo "America First".

Výhodou protestního populismu je jeho jednoduchost, zdánlivá srozumitelnost. Nadání jeho vůdců spočívá ve schopnosti vycítit nálady ve společnosti, slabostí je pak nedostatek funkčních řešení. Pro Evropu jako celek je však důležité, zda se protestní formace prosadí tak jako v Itálii, anebo zda tradiční strany dokážou zareagovat či se případně obrodit, jak to zatím předvedl ve Francii Emmanuel Macron.

Ten dal během rekordně krátké doby dohromady své hnutí Republika na pochodu s programem reforem, na něž si před ním netroufla ani pravice, ani levice. Podobný vývoj by se mohl opakovat ve Španělsku, kde se vůči dlouho dominujícím lidovcům a socialistům vynořili nejdříve levicově protestní Podemos a nejnověji liberálové Ciudadanos, jejichž kandidátka překvapivě skórovala v prosincových regionálních volbách v Katalánsku.

Protestní populistické strany čeká rozhodování, kam se vydat. Pokud setrvají jen u své radikální rétoriky, budou mít potíže převzít vládní odpovědnost. Anebo, jako v případě francouzské Národní fronty, jejíž kandidátka loni ve volbách narazila na meze svého úspěchu, se pokusí naopak tradičním stranám přiblížit například změnou názvu s rizikem, že se jim začnou podobat.

A je tu ještě jedna hádanka. Pokud jsou protestní nálady živeny nefunkčním státem, malátnou ekonomikou a korupcí, tak proč nejsou plné ulice ruských měst? Jedno vysvětlení by se nabízelo. Vladimir Putin patří k úspěšným populistům, protože se mu podařilo uskutečnit recepty, o kterých jeho političtí příbuzní v západní Evropě příliš hlasitě nemluví, ale které by rádi prosadili: vláda silné ruky, média s náhubkem či rovnou umlčená a parlament jako razítkovací podatelna návrhů vůdce. Nezbývá než pracovat na tom, aby brzdou populistů šířících protesty, ale ne fungující léky byla i nadále samotná liberální demokracie.

