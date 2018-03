Před devíti lety vsadil Miroslav Uďan se svým bývalým společníkem jako první v Česku na to, že budou podnikatelům pronajímat e-shopy. Sami měli zkušenost s vývojem a řízením vlastních obchodů s kosmetikou či parfémy a stálo je to hodně peněz i času. "Viděl jsem tehdy dokument o zlaté horečce na Klondiku. První zlatokopové tam zbohatli na zlatě a další pak na prodeji rýčů a lopat. Uvědomil jsem si, že jsem zlatokop z druhé vlny," říká o svých začátcích sedmatřicetiletý podnikatel, který se narodil v Košicích.

Dnes šablony pro internetové obchody firmy Shoptet využívá více než 12,5 tisíce českých e-shopů a asi tisíc na Slovensku. Většina z nich jsou začínající prodejci, matky na mateřské, ale jsou mezi nimi také podnikatelé se stamilionovými obraty.

Ti si mohou vybrat vzhled obchodu z osmi šablon, jež jsou přizpůsobené i pro mobily. Podle množství prodávaného zboží a dalších parametrů se pak odvíjí měsíční pronájem. Nejlevnější tarif je zdarma, nejdražší vyjde na dva a půl tisíce korun. Přitom vlastní tvorba a vývoj e-shopu mohou stát desítky tisíc či statisíce korun i pro menší podnikatele. Další peníze pak spolkne neustálá údržba. I to je jeden z důvodů, proč sázka na pronajímání platforem Uďanovi vyšla.

85 milionů korun

utržil loni Shoptet. To je o 77 procent více než v předchozím roce. Loni firma také poprvé vydělala několik milionů korun.

Počet on-line obchodníků v Česku roste, loni jich bylo odhadem více než 40 tisíc. V přepočtu na obyvatele to z Česka dělá jedničku v Evropě. Zvyšující se zájem o podnikání na internetu, ale také stále častější přechod původně čistě kamenných prodejen do on-line prostředí firmám jako Shoptet nahrává. Loni vzrostly její tržby oproti předchozímu roku o 77 procent na 85 milionů korun. Zisk by se měl pohybovat kolem sedmi až osmi milionů.

Podle Uďana se společnosti začalo dařit i díky tomu, že se dostala do širšího povědomí a přestala plnit individuální přání zákazníků na úpravu šablon. "Strašně nás to brzdilo. Pořád jsme něco opravovali a stáli jsme na místě," vysvětluje. Místo toho se společnost se 60 zaměstnanci zaměřila na komplexní servis a o všem rozhoduje sama. "Pokud někdo chce indivi­duální úpravu, dáme mu k tomu nástroj, ale je to na vlastní nebezpečí," uvádí šéf Shoptetu s tím, že firma sama "vylepšuje" šablony průměrně 20krát denně.

Jedním z rozhodnutí, které podnik udělal víceméně proti přání většiny zákazníků, bylo zavedení pokladního systému v roce 2015. Uďan tím chtěl propojit pokladnu internetového i kamenného obchodu, jež si on-line prodejci stále častěji zakládají. "Pokud bychom poslouchali klienty, nikdy bychom to neudělali," dodává. Dosud si systém pořídily tři tisíce zákazníků, mezi nimi i ti, kteří e-shop nemají, například drobní živnostníci. "Rozšíření služby pomohlo zavedení elektronické evidence tržeb," upozorňuje. Pokladní systém zapadá do dlouhodobé vize podniku, který chce vytvořit nástroj pro prodej kdekoliv.

Průměrně e-shopy na trhu vydrží, pokud přežijí první rok, asi 35 měsíců. Nejčastěji v nich podnikatelé prodávají oblečení a doplňky, věci pro dům a zahradu nebo elektroniku. Ta ale také nejvíce láká podvodníky. "Průměrně se objeví jeden až dva podvodné e-shopy měsíčně," říká Uďan. Sám se o nich ale většinou nedozví a nejčastěji je vypíná až na podnět policie. "Sami jsme ale přišli třeba na prodejce drog, protože měl obrovskou návštěvnost. Lidé si to mezi sebou sdíleli ve velkém. Hned první den jsme ho vypnuli," vzpomíná.

Za dva roky chce Shoptet pronajímat šablony polovině trhu. Protože ale nových e-shopů vzniká jen omezený počet, zaměří se více na přetahování klientů od konkurence.

Do budoucna také vyvíjí e-shop, ve kterém bude jeho návštěvník nakupovat v prostředí virtuální reality.

Společností, které pronajímají šablony pro internetové obchody, je na tuzemském trhu několik, Shoptet je z nich největší. "Nabídky na odkup nám chodí často, ale zatím to není aktuální," říká Uďan. Do budoucna nicméně s exitem počítá. Stejně jako většinový vlastník firmy, miliardář Ondřej Tomek, který dříve založil portál Centrum.cz a v Shoptetu má 70procentní podíl.

