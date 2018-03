Není to tak dávno, co se banky předháněly v odhadech, kdy se dolar hodnotou přiblíží euru, případně dojde až k paritě. Našli se i ekonomové, podle kterých se měla americká měna dostat i o 10 procent nad evropskou. Místo toho je nyní na koupi jednoho eura potřeba dolar a 24 centů. Navíc i z relativně slabých pozic se dolar "umí" razantně propadnout.

Další ránu dolaru dala avizovaná rezignace Garyho Cohna, hlavního ekonomického poradce prezidenta Trumpa. Cohn, finančník ostřílený roky v bance Gold­man Sachs, kterému se připisuje velký vliv na prosazení radikální daňové reformy, zjevně nedokázal přesvědčit Trumpa, že zavádění vysokých ochranných cel není v zájmu americké ekonomiky. Z Bílého domu tak zmizí jasný "protržní" hlas varující před protekcionismem. Nefalšovaná "obchodní válka" mezi hlavními ekonomickými velmocemi je stále nepravděpodobná, ale hrozba získává reálnější kontury.

Cohnův odchod současně dělá z teorií, že Trump hrozí cly čistě z vnitropolitických důvodů, nepřesvědčivé šidítko. Ostatně kdyby americký prezident opravdu vytáhl tak velký ochranářský kalibr kvůli tak marginální záležitosti, jako jsou volby v jednom tradičně republikánském okrsku v Pensylvánii (konají se příští úterý), byl by i to důvod k nervozitě.

Čistě ekonomicky by nyní měla řada parametrů hrát do karet dolaru. Především je tu fakt, že Fed už několikrát zvedal sazby a stav americké ekonomiky si vynutí další zvyšování úroků, zatímco Evropa si na takové kroky ještě delší dobu počká. To zřejmě potvrdí i dnešní jednání Evropské centrální banky. Dolaru by navíc měl pomáhat vývoj v Itálii, což je stále hlavní noční můra eurozóny. Výsledek tamních voleb dává spíš za pravdu skeptikům, kteří se bojí nepředvídatelného chování vítězů. Těžko nyní čekat snahu o konsolidaci státních financí, spíš rostou obavy z dalšího navyšování už tak nebetyčné hory italského dluhu. Faktor Trump je ale nyní silnější.

