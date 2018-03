Kamera návodně bloudí po předmětech, které po sobě zanechal nebožtík Ludvík. Už od prvního záběru česká road movie Tátova volha, kterou ode dneška hrají kina, silně touží vyprávět bez řečí, jen obrazem. O těch, kteří po Ludvíkovi zbyli. O rodinných tajemstvích. A také o tom, že Bolek Polívka ve své epizodní roli nečekaně zastává funkci přezrálého jablka. Jenže obraz nakonec překypuje banalitami, režisér Jiří Vejdělek žádná skutečná tajemství neodhalí a souboj s vyššími ambicemi projede na celé čáře.

Herečky Eliška Balzerová a Tatiana Vilhelmová coby matka s dcerou nemají příliš času na truchlení po zesnulém manželovi a otci Ludvíkovi. Dcera Tereza se vypořádává s vážnou nemocí i partnerskou krizí, a když na ni při vyklízení pozůstalosti z otcova starého saka vypadne obrázek s věnováním "Tátovi Tomáš", je to jako znamení.

Možnost existence nemanželského syna přiměje obě ženy oprášit rudobílou volhu a začít pátrat v zákoutích volnomyšlenkářského manželství, které Ludvík s chotí pěstovali. Cesta za dávnými milenkami a přáteli je přitom jako v každé správné road movie především cestou do vlastního nitra.

Etablovaný "hitmaker" Jiří Vejdělek se po jedenácti letech, které uplynuly od snímku Roming, vrací k divácky oblíbenému žánru "na cestě" a také ke snahám natočit po dekádě komerčních komedií opět film, který něco vypovídá o lidech a vztazích.

Motiv hledání nově nalezeného syna připomene americkou road movie Zlomené květiny režiséra Jima Jarmusche, ale v takových srovnáních působí Tátova volha úsměvně. Byť by nejspíš hodně chtěla, nepatří do ranku malých nenápadných filmů, které s nadhledem a přesto ostře, smutně či jízlivě vyprávějí o životě.

Film Tátova volha

Režie: Jiří Vejdělek

CinemArt, česká distribuční premiéra 8. března

Naopak jde o prosluněný snímek, který chce udělat hezky na duši a motivy vážné nemoci, rodinných křivd či neschopnosti postavit se pravdě využívá jen jako chvilkové rekvizity, aby vstříc výslednému kýči nemířil příliš snadnou cestou.

Nic na tom nezmění fakt, že v jednu chvíli vítr řidičce Tereze strhne paruku a odhalí její holou hlavu, následek chemoterapií. Pár klidných, zadumaných mollových tónů od Debussyho či Mozarta nikoho neobelže. Nad letmo nahozenými závažnými prvky vždy zvítězí pozitivní hudební leitmotiv Jana P. Muchowa.

Tátova volha místy těží z dobrých, přirozených hereckých výměn, ať už mezi matkou a dcerou či mezi matkou a dávnými otcovými milenkami. Třeba slovní špičkování mezi Balzerovou a Vilmou Cibulkovou, které si i po dekádách během vteřiny distingovaně, ale jedovatě vjedou do vlasů, umí vyvolat úsměv i tenzi zároveň.

Jinak ovšem hrdinky na své cestě putují především po stereotypech. Ženy jsou sebevědomé, jen občas trochu blbě čtou v mapách a poněkud intrikaří. Muži jsou starostliví ňoumové, kterým vše dojde o něco později, ne-li příliš pozdě. Podobně jako předloňská komedie Teorie tygra se Tátova volha vozí po banalitách a předstírá, že jde o hluboké, odpozorované pravdy o životě.

Vejdělkův nový snímek naštěstí nehledí na ženy podobně nenávistnou optikou jako Teorie tygra − už proto, že Tátova volha vypráví především o ženském pohledu na svět.

Přesto se některých obludných a v jádru nenávistných zkratek nevyvaruje. Například když hrdinky dorazí za další z milenek, která prý v mládí hodně četla Sartra, otevře jim Eva Holubová v roli chudé šmudly, jež má barák plný potomků a jejich potomků. Od mládí její intelektuální obzor dorostl do podoby jadrných lidových mouder typu "já to říkám furt, chytnout děcka za p*del a vyrazit je z domu".

Cesta je rámována do malebných obrazových kompozic. A na jednotlivých zastávkách se jednou v pozadí belhá důchodce s chodítkem, jindy v popředí stojí dětský kočárek či se scénou kolébají husy a opodál na stromě visí obří lesklé jablko − aby bylo jasné, kam se zrovna dojelo. Zkrátka takové hezké leporelo.

V jednu chvíli se však divák zarazí. To když vidí Bolka Polívku, tedy dávného Ludvíkova přítele, kterak s prázdným pohledem sedí za chalupou, mlčí a leskne se na slunci podobně jako jablka, jež pěstuje. Působí to jako první odvážné tvůrčí rozhodnutí − obsadit Polívku do role senilního starce, do role smutné dekorace, která toho o bolestivém plynutí času vypoví více než předchozí hodina filmu. Jenže i tato dekorace má "své světlé chvilky", jak říká manželka. A tak Polívka brzy rozjede etudu, v níž je ho všude plno.

Světlá chvilka vede k vyjevení největšího tajemství filmu: co si matka s dcerou skutečně zamlčují. Motiv, který by ze snímku mohl udělat opravdové drama, však přichází pozdě, navíc na diváky jen vyskočí jako čertík z krabičky. Než stihnou zamrkat, už je zase dobře.

Větou "Už mi nikdy nelži" všechny křivdy zmizí a nablýskaný veterán se může s velkou slávou vrátit ze servisu, aby vyrazil na další cestu. Míří vstříc budoucnosti českého filmu, v níž pole kolem cest jsou vždy zlatá a kde se před problémy zavírají oči. Byť sami tvůrci publiku vehementně tvrdí opak.