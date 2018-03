Evropská komise zaujala jasné stanovisko, co podnikne vůči Spojeným státům v případě, že zavedou cla na dovoz oceli a hliníku. Seznam položek, o němž v úterý informovala agentura Bloomberg, zahrnuje například americkou whisky (bourbon), motocykly Harley-Davidson či rekreační plavidla.

Může to být začátek obchodní války přes Atlantik. "Přejeme si udržovat s USA rozumné vztahy, ale nemůžeme jednoduše strkat hlavu do písku," prohlašuje předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Chystané kroky Washingtonu označuje za hloupé, přičemž Evropa bude podle něj nucena "stejně hloupě reagovat".

Popud k potenciálně obrovskému konfliktu, který může uvrhnout svět do recese, dávají USA. Tedy země, jež se v posledních desetiletích významně podílela na odstraňování překážek ve světovém obchodě. Americký prezident Donald Trump však nyní činí pravý opak. Volný obchod bourá.

Bílý dům to zdůvodňuje obavami o národní bezpečnost. USA jsou podle něj jako největší dovozce oceli na světě příliš závislé na cizích dodavatelích. Kapacity amerických oceláren navíc nejsou zdaleka využity a cla by prý mohla pomoci vytvořit další pracovní místa.

Uvalení dovozních cel na ocel a hliník bude prvním významným důkazem, že Trump myslí svoje předvolební sliby o obchodním ochranářství vážně.

Partneři hrozí Americe odvetou. Nejde přitom jen o unii, ale také o Čínu, Brazílii a další země. "Takového dominového efektu se velice obávám. V obchodní válce nikdo nevyhraje, všichni prohrají," míní Dennis Snower, ředitel Ústavu světového hospodářství v německém Kielu.

Související Infografika Světu hrozí obchodní válka

Unie odpoví stejnou mincí

Evropská komise už před několika týdny oznámila, že na případná americká cla odpoví "rychle a rázně", a to uvalením pětadvacetiprocentního cla na vybrané zboží dovážené z USA. Odvetná cla by se měla týkat dovozu v hodnotě zhruba tří miliard eur. Na seznamu jsou produkty, které jsou důležité pro volební obvody podporovatelů prezidenta Trumpa. Například motocykly Harley-Davidson, jejichž výrobce sídlí ve státě Wisconsin − odtud pochází republikánský předseda americké Sněmovny reprezentantů Paul Ryan. Plánuje se také zavedení cla na americkou whisky, jež se vyrábí hlavně v Tennessee a v Kentucky, což je domovský stát šéfa republikánské většiny v Senátu Mitche McConnella.

A také proto Trumpa kritizují i jeho republikáni. "Nesmírně se bojíme dopadů obchodní války a naléháme na Bílý dům, aby v tomto plánu nepokračoval. Nová daňová reforma podpořila ekonomiku a my tyto zisky nechceme ohrozit," prohlásil republikánský šéf Sněmovny reprezentantů Paul Ryan, který je třetím nejvýše postaveným ústavním činitelem USA. Donald Trump ale odpovídá: "Necouvnu."

Donald Trump, jak se zdá, je odhodlán obchodní válku spustit a tvrdí, že bude snadné v ní zvítězit. "Zvedne-li Evropská unie bariéry vůči americkým firmám, pak jednoduše zvedneme cla na jejich auta, jež bez jakýchkoliv překážek zaplavují náš trh," tweetoval Trump.

Ušetřeno by nebylo ani Česko

Takový zásah do volného obchodu už by pocítily i Česko a Slovensko, země, které vyrábějí v přepočtu na tisíc obyvatel nejvíce aut na světě. "Pro automobilky na Slovensku jsou USA čtvrtým nejdůležitějším trhem. Omezení exportu by negativně pocítili i čeští dodavatelé automobilových dílů," říká Pavel Sobíšek, hlavní ekonom UniCredit Bank pro Česko a Slovensko.

Spojené státy jsou pro zdejší firmy důležitým obchodním partnerem. "Nikoliv kvůli objemu vývozu, ale kvůli tomu, že na náročný americký trh vyvážíme výrobky s vyšší přidanou hodnotou. Do USA přitom naše firmy vyvážejí přibližně stejně jako do Ruska, ale méně než třeba do Belgie nebo Španělska," říká mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro.

Zavedou-li USA cla na dovoz oceli a hliníku, přinese to vyšší náklady především americkým stavebním firmám, které spotřebovávají zhruba dvě pětiny oceli. Náklady na výrobu osobního auta stoupnou v průměru o 300 dolarů.

S přispěním Daniela Anýže.