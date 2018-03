V roce 1967 vyráběly Spojené státy osmkrát více oceli než Čína. V průběhu 90. let se produkce obou zemí vyrovnala a loni už americké vysoké pece podle údajů Světové ocelářské asociace nedodaly ani desetinu toho co jejich konkurenti v říši středu. Ochrana amerických ocelářů se tak dostává na stůl opakovaně. Ale jen výjimečně se Washington rozhodne vytáhnout do takové obchodní války, jakou nyní hrozí Donald Trump. Důvod je jasný: jsou ekonomicky nevýhodné.

Jenže pocity voličů v klíčových státech také nejde přehlížet. Hořkých pilulek už museli spolknout až příliš. Americké oceláře dávno předběhli Japonci, před třemi roky je objemem produkce nejdůležitějšího konstrukčního materiálu předběhli také Indové, na dohled jsou Jihokorejci a Rusové. A všichni se tlačí na americký trh. V USA se sice nyní taví o 40 procent více než v krizovém roce 2009, ale to na dlouhodobém úpadku odvětví nic nemění. Objem produkce je nyní srovnatelný s výrobou během druhé světové války, kdy však populace Spojených států dosahovala zhruba 40 procent dnešní úrovně a potřeby ekonomiky byly nesrovnatelně nižší.

Poptávka po ochranářských opatřeních je tak trvalá. Naposledy se šéf Bílého domu naplno postavil za zájmy ocelářů v roce 2002, kdy zavedl clo dokonce 30 procent, o pětinu vyšší, než jakým Evropě hrozí Donald Trump. Následovaly evropské protisankce. Mimořádná cla, která měla platit tři roky, George Bush mladší nakonec odvolal už ke konci roku 2003.

Oceláři se tehdy dostali ze ztrát, strojírenství a další kovy pohlcující odvětví ale přišla zhruba o 200 tisíc pracovních míst. Aspoň podle studií zastánců volného obchodu. Současný americký prezident však netrpí představou, že mezinárodní obchod a s ním spojený ekonomický růst je křehká květinka, kterou je potřeba opečovávat a nevystavovat ji zbytečným rizikům. Svými útoky na země, s nimiž má Amerika výrazně pasivní obchodní bilanci, i torpédováním komplexních, roky dojednávaných mezinárodních obchodních dohod to během prvního roku mandátu ukázal hodně názorně. Je přesvědčen, že Amerika na volném obchodu dlouhodobě tratí. A s ním i hodně jeho voličů, především ti z "rezavého pásu" táhnoucího se od Pittsburghu až za Chicago, kteří na úpadek tamního těžkého průmyslu doplatili. Těm musí Trumpova slova o tom, že obchodní války jsou dobré a jdou snadno vyhrát, lahodit.

Jinak to vidí ty americké státy, na něž může dopadnout evropská odveta, což se už projevilo na reakci předsedy Sněmovny reprezentantů Paula Ryana. Vlivný republikán už Trumpova opatření kritizoval jako příliš plošná, což jeho Wisconsin ocení. V tomto státě totiž sídlí výrobce motorek Harley-Davidson, který by avizované evropské protisankce hodně pocítil.

Trump dává najevo, že je ochoten obchodní války gradovat. Aspoň slovně. Ale nakonec ani on nebude moct ignorovat realitu. Zaštiťování se národní bezpečností nezní zrovna přesvědčivě, když na zbrojní účely jdou jen tři procenta vyrobené oceli. Váha ocelářů a hliníkářů (ty mají cla také chránit) je v americké ekonomice poměrně malá. Hodnota tradičního obra U.S. Steel se přes 60procentní růst akcií za poslední půlrok stále počítá jen v jednotkách miliard a hliníkářský koncern Alcoa je na tom stejně. Opravdu velké peníze se dnes vydělávají jinde.

Hlavní problém světového ocelářství je bezesporu čínská nadprodukce zostřená slabší poptávkou na tamním trhu. To, že čínské oceli není možné plně otevřít trh, ví dobře i Evropa, která předloni odmítla udělit Pekingu status tržní ekonomiky. Spíš než vzájemná americko-evropská obchodní válka by tak byl namístě společný postup vůči Číně, kde se nyní vyrábí polovina světové oceli.

