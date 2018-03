Stovky rodin v Mladé Boleslavi a okolních obcích sledují s napětím vyjednávání odborů závodu Škoda Auto s vedením automobilky. Jejich výsledek se může výrazným způsobem promítnout do jejich společného žití. Přestože se má diskutovat primárně o zvyšování platů, vedení největší české firmy se v rámci kolektivního vyjednávání snaží prosadit také zásadní změnu v pracovním režimu zaměstnanců.

"V hlavním závodě v Mladé Boleslavi bychom rádi využívali sobotu jako plnohodnotný pracovní den, tím bychom se dostali na celkem 18 směn za týden," prohlásil nedávno Bernhard Maier, předseda představenstva Škody Auto.

Firma je aktuálně na hraně svých kapacit. Díky osmnáctisměnnému systému by z mladoboleslavského závodu mohlo ročně vyjet až o 75 tisíc vozů více. Odbory však již na podzim loňského roku tuto změnu razantně odmítly. Podle nich atypická pracovní doba narušuje rodinný život pracovníků. Včera s firmou o směnách a růstu platů opět jednaly, bližší podrobnosti však nesdělily.

Škoda Auto v číslech (za celou skupinu) ◼ Počet zaměstnanců: 30 tisíc +

◼ Průměrná hrubá dělnická mzda: 40 557 Kč

◼ Počet dodaných vozů (v roce 2017 celosvětově): 1 200 500

◼ Počet zemí, kde má Škoda Auto zastoupení: 102

◼ Počet závodů: 15

◼ Počet závodů v Česku: 3

◼ Tržby (2016): 348 mld. Kč

◼ Zisk (2016): 25,2 mld. Kč

◼ Největší trh – Čína (dodané vozy, v 2017): 325 tisíc Zdroj: Škoda Auto

Osmnáctisměnný provoz už funguje v závodě v Kvasinách. V praxi by to pro zaměstnance neznamenalo navýšení počtu odpracovaných hodin. Přišli by ale o některé volné víkendy. Během 18 týdnů by desetkrát museli pracovat i v sobotu, za niž by dostali náhradní volno.

Zaměstnancům, které HN oslovily, se však takový systém nelíbí. Už nyní mnohdy v některých částech závodu pracují v rámci přesčasů v noci z pátku na sobotu. "Již teď je pro některé mé kolegy šestá noční směna dost náročná," říká padesátník Zdeněk, který s případným přechodem na nový systém zásadně nesouhlasí.

S osmnáctisměnným provozem mají problém především zaměstnanci, kteří mají rodinu. "Kdy budu doma s rodinou a dětmi? Přišel bych o veškerý soukromý život. To si rovnou můžu dát fotky dětí do peněženky a spát v práci," rozčiluje se dlouholetý pracovník Robert, jenž má sedmiletou dceru a jedenáctiletého syna.

Ještě více může osobní život narušit partnerům, kteří společně pracují ve Škodovce, ale každý v jiné směně − třeba právě kvůli tomu, aby se doma mohli střídat u hlídání dítěte. V takovém případě by společný celý volný víkend někteří mohli mít pouze šestkrát do roka. A to, že nemusí jít o ojedinělý případ, dokazují čísla: ze 44 tisíc obyvatel Mladé Boleslavi jich v největším výrobním závodě automobilky pracuje 23 tisíc.

Škoda se odbory snaží přesvědčit, aby na osmnáctisměnný provoz kývly, mimo jiné i tím, že slibuje investice do rozvoje města. "Zvažujeme zřízení rozvojového fondu pro město a region, který by mohl disponovat dvoucifernou částkou v milionech eur," říká Maier.

Zaměstnanci však uvádí další argumenty proti pracovním sobotám. O možnost aktivně trávit svůj volný čas by přišli například amatérští sportovci, kteří mají právě v těchto termínech nejčastěji své zápasy nebo závody. Podobně na tom jsou i chataři či zahrádkáři. "Zatím jsem se nesetkal s člověkem, který by osmnáctisměnný systém chtěl," dodává Zdeněk.

Škoda Auto se musí s odbory dohodnout do dubna. Odboráři po svém zaměstnavateli požadují růst mezd v letošním roce minimálně o 18 procent.

Škoda koncem února nabídla růst o 15 procent během 27 měsíců. To odboráři odmítli a pohrozili stávkou. Vedení firmy se zatím nehodlá k jednání vyjadřovat.

Podle odborů vedení Škody výrazné zvýšení čísel na výplatních páskách podmiňuje právě přistoupením na osmnáctisměnný provoz. Na to nechtějí přistoupit. Doufají, že se jim podaří prosadit vyšší platy i bez nutnosti pracovat o sobotách. Automobilce se extrémně daří, dodává rekordní množství aut a v koncernu Volkswagen patří k nejvýdělečnějším. Právě díky tomu odbory tahají za delší konec.

Škoda Auto ale zatím svůj boj nevzdává. Ve hře pořád zůstává, že se jí podaří nový systém prosadit díky razantně vyšším platům. Díky nim by ještě odbory mohly změnit názor. Zatím se to však podle reakcí pracovníků nejeví jako pravděpodobné. Zaměstnanci oslovení HN by pracovní soboty nechtěli ani za cenu vyššího platu.

"Ať nám dají klidně méně, jen ať nechodíme na osmnáctisměnný provoz," říká Robert, který pracuje v lakovně.

