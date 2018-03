Ekonomika Spojených států nebyla v recesi od roku 2009, což je vcelku úctyhodná doba. Aktuální oživení světového hospodářství navíc zvyšuje šanci, že tento příznivý vývoj bude pokračovat. Pravděpodobnost recese v USA je v tuto chvíli nízká. Pro nejbližší období jednoho roku se podle různých modelů pohybuje zhruba mezi jedním a 10 procenty. Pro delší období dvou až tří let se ale zvyšuje na 20 až 25 pro­cent.

Po oznámení začátku Trumpovy protekcionistické politiky přitom tato čísla rostou ještě výše. Podpora neefektivních sektorů přes cla sice dočasně zvýší zaměstnanost a produkci v těchto odvětvích, dojde ale k cenovému růstu, který se přenese do ekonomiky. Fed tak bude muset zvyšovat sazby častěji, aby inflační tlaky utlumil.

Odvetná cla ze strany dalších států budou navíc směřovat s velkou pravděpodobností do sektorů, kde mají nyní USA technologickou či jinou výhodu. To bude mít na tyto sektory nepříznivý vliv. O negativním dopadu vyšších cen vstupů a vyšších úrokových sazeb Fedu zdražujících investice ani nemluvě. Aktuální Trumpův výstřelek tak povede k přibrzdění rozvoje progresivních sektorů, vyšší inflaci a nižšímu růstu HDP. V případě obchodní války dokonce hrozí USA recese. A to není dobrá zpráva pro nikoho, včetně Česka.

Související

Týden v komentářích HN Máte zájem o informace v širších souvislostech? Zadejte Vaši e-mailovou adresu a každý pátek dopoledne od nás dostanete výběr komentářů, které se během týdne objevily na stránkách Hospodářských novin. Těšit se můžete na komentáře Petra Honzejka, předního ekonoma Tomáše Sedláčka, kardiologa Josefa Veselky a dalších. Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, více informací ZDE.

Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.