Ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán (za ANO) znovu rozjíždí boj o to, jak dostat stovky tisíc lidí z dluhové pasti. Přichází se změnou, kterou by mohl získat pro své hnutí ANO řadu voličů.

Novelou insolvenčního zákona chce zmírnit podmínky pro osobní bankrot a nabídnout nový začátek lidem, jejichž příjmy nestačí ani na splacení dluhů. Pelikán předkládá sněmovně návrh, který je jedním z klíčových zákonů vlády Andreje Babiše, již podruhé. "Stát musí člověku, který spadl do dluhové pasti, nabídnout řešení," řekl Pelikán při úterní debatě na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Debatu, ve které Pelikán diskutoval s příznivci i odpůrci novely, pořádalo vydavatelství Economia.

Společenské i politické téma

Narůstající počet exekucí je stále větším společenským problémem. Loni se týkaly 863 tisíců lidí, více než polovina z nich má přitom tři a více exekucí. Celkem exekutoři vymáhali 239 miliard korun. Nejhorší je situace na severu Čech a v Moravskoslezském kraji.

30 procent za 5 let ◼ Současná podmínka pro vyhlášení osobního bankrotu. Dlužník musí mít dostatečné příjmy na to, aby za pět let splatil necelou třetinu svých závazků. 50 procent za 3 roky ◼ Pokud bude chtít dlužník proces urychlit, může do tří let splatit polovinu všech svých závazků. 0 procent za 7 let ◼ Pro dlužníky s velmi nízkými příjmy navrhuje Pelikán tuto sedmiletou variantu bez podmínky uhradit určité procento závazků.

◼ Věřitelé by tak nakonec nemuseli ze svých pohledávek vidět ani korunu.

◼ Insolvenční správce bude dlužníka po celou dobu kontrolovat, jestli se opravdu snaží uhradit co nejvyšší část dluhu.

Právě v těchto regionech se těžká životní situace obyvatel stále více projevuje i v jejich politických názorech. Hnutí ANO nyní právě na tyto lidi cílí, a částečně tak přebírá témata dříve blízká sociálním demokratům.

Novela se snaží umožnit osobní bankrot co největšímu okruhu dlužníků. V současnosti na něj dosáhnou pouze lidé, kteří si vydělají dost peněz na to, aby za pět let splatili 30 procent svých závazků. Po tu dobu jim zůstává jen minimální částka nutná k živobytí. Pokud vše splní, ostatní dluhy jim propadnou.

Dlužníkům, kteří tuto podmínku nesplní, stát rovněž ponechá jen nezabavitelnou částku životního minima. Své dluhy ale musí platit bez vyhlídky na jejich prominutí.

Nové možnosti bankrotu

Pelikán nyní přichází s dalšími dvěma možnostmi, jak na oddlužení dosáhnout. Nabízí ho i těm, kteří za tři roky splatí polovinu svých dluhů. Nejvíce diskusí ale vyvolává takzvaná nulová varianta. Ta promíjí závazky dlužníkům, kteří se sedm let snaží splatit "co nejvíce". Žádná minimální hranice ale není stanovena, takže dlužník nakonec nemusí svým věřitelům zaplatit ani korunu. Podobný model už funguje v celé řadě okolních států.

Pelikán novelu předložil již minulé sněmovně, kvůli blížícím se volbám ji ale poslanci nestihli schválit. Nyní ministr spravedlnosti přichází se stejným návrhem podruhé. "Jednáme se všemi stranami ve sněmovně a snažíme se najít kompromis," uvádí. Podporu mezi poslanci shání jeho náměstek Jeroným Tejc. "Na tom, že je se situací potřeba něco dělat, je velká shoda," tvrdí Tejc, bývalý dlouholetý poslanec ČSSD. "Je šance, že novela bude mít takovou podporu, aby se za pár let nevolalo po její změně," dodává.

Návrh kritizují především věřitelé. Náměstek České bankovní asociace Filip Hanzlík označil novelu za "lehce provokativní". Vadí mu hlavně to, že pokud by se člověk po deseti letech od oddlužení znovu zadlužil, mohl by nulovou variantu osobního bankrotu využít znovu. "To je nepopiratelný morální hazard," myslí si Hanzlík.

"Morální hazard se týká pouze bank. Odmítám toto sousloví používat v souvislosti s dlužníky, to je prostě faul," emotivně se na debatě hájil Pelikán. Ministr spravedlnosti zároveň připustil, že jeho původní návrh se ve sněmovně pravděpodobně změní. Jiný bude asi kritizovaný systém odměňování insolvenčních správců. Ti měli původně od dlužníka dostávat každý měsíc poplatek. Za sedm let by se jeho výše mohla vyšplhat až na 90 tisíc korun. Nově by se jim tento poplatek snížil a správci by byli odměňováni i podle toho, kolik peněz od dlužníků získají.

Pelikán zároveň u nulové varianty netrvá ani na sedmileté lhůtě, mohla by se snížit na pět let.

Soudní exekutor Lukáš Jícha upozorňuje, že pokud by novela nebyla přijata, problémy dlužníků by se ještě zhoršily. Řada z nich prý už nyní se zavedením nulové varianty počítá. I když jsou schopni uhradit 30 procent svých závazků, a vstoupit tak do oddlužení, raději ještě čekají. A to i za cenu toho, že se jim na dluzích načítají další úroky. Pokud však Pelikán se svým plánem neuspěje, tak těmto lidem dluhy narostou tak, že už původních 30 procent nebudou schopni splatit.

Řada odborníků si myslí, že kromě insolvenčního zákona by se mělo změnit i exekuční právo. Hanzlík třeba navrhuje zpoplatnit začátek exekučního řízení či změnit způsob odpisu nevymahatelných pohledávek.

