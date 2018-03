Není o nich příliš slyšet, přitom jsou budoucností české vědy a na školách i v laboratořích často odvedou spoustu práce. Teď si doktorští studenti, kterých je na českých veřejných vysokých školách 23 tisíc, přijdou na více peněz. Jejich stipendia historicky nejvíce narostou − částka, kterou na ně posílá školám stát, poskočí ze 7,5 tisíce měsíčně na 11 250 korun. Zároveň na ně ale školy začnou být přísnější a začnou se ptát, zda a jak plní svoje povinnosti. Některé univerzity jich začnou přijímat méně.

"Na univerzitě bude probíhat dost intenzivní debata o dosavadní podobě přijímání do doktorského studia. Začneme být o něco zdrženlivější. Zejména na pracovištích, kde doktorandi ve vysoké míře nedostudovávají," řekl rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek. V Česku je vyšší podíl doktorských studentů než v západních zemích − zatímco tam jde asi o čtyři procenta ze všech studentů, v tuzemsku o 7,5 procenta.

Největší česká univerzita, Karlova, chce po prvním roce doktorského studia zavést jemnější síto pro postup do dalšího ročníku. Na škole podle posledních dat z roku 2016 studovalo téměř 7,5 tisíce doktorandů. "Začínáme pečlivě sledovat úspěšnost našich studentů. Provedeme jejich reálné a odpovědné hodnocení," uvedl rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima s tím, že pokud k tomu přistoupí děkani liknavě, promítne to do jejich odměn. "Chceme limitovat počet studentů na školitele a chceme, aby měly příbuzné obory relativně podobné nároky a kritéria," dodal Zima.

I Univerzita Palackého v Olomouci plánuje zvýšit kvalitu doktorského studia a omezit studijní neúspěšnost. Podle rektora Jaroslava Millera bude univerzita trvat na tom, aby fakulty vybíraly doktorandy efektivněji. "Doktorand je drahá záležitost. Pokud za rok dva neuspěje, je to zmařená investice," řekl HN.

Přestože na stipendia pro doktorandy posílá stát školám stejnou částku, kolik pak studenti reálně dostanou, se liší napříč školami i obory. Přilepšit si mohou díky grantům nebo tomu, že je škola zaměstnává. Například na přírodovědných nebo lékařských oborech si mohou přijít i na 40 tisíc korun měsíčně. Někteří, často z humanitních oborů, ale dostávají i méně, než na studenta přispívá škole stát.

Na Masarykově univerzitě se například měsíční příjem doktoranda pohyboval průměrně mezi 10 a 25 tisíci korunami, teď se minimum zvedne na 12 tisíc. "Budeme také usilovat o to, aby všichni doktorandi, kteří jsou pravidelně zapojeni do výuky nebo výzkumu v laboratořích, měli aspoň částečné pracovní úvazky ke stipendiu," řekl rektor Bek.

Stipendia jsou podle něj sice pro univerzity i pro studenty výhodná, protože neodvádí daně, pracovní smlouva ale dává větší jistotu. Pokud například doktorandka plánuje rodinu, je pro ni důležitější mít odpracované roky, aby pak měla nárok na mateřskou dovolenou.

Česká asociace doktorandek a doktorandů změny vítá, ale musí se podle ní nastavit jasné podmínky.