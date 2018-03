Dali facku republice, je čas vyjít do ulice, nenechme to být, ať se tu dá žít, hlásal jeden z transparentů, který nesl účastník pondělní demonstrace na pražském Václavském náměstí. Spolu s ním dorazily do centra metropole, stejně jako na náměstí dalších měst po celé republice, tisíce lidí. Pomyslná facka, kvůli které lidé přišli, bylo páteční zvolení komunisty Zdeňka Ondráčka do čela sněmovní komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Demokratická žumpa

Pár hodin poté bývalý příslušník předlistopadových pohotovostních pluků Veřejné bezpečnosti Ondráček na jednání sněmovny oznámil, že ve funkci končí: "Neodstupuji z této funkce, protože tu je pár křiklounů na ulici," zdůvodnil očividně rozčilený Ondráček, "ale protože jsem vyhodnotil bezpečnostní situaci sebe a svojí rodiny."

Pravicové strany pak nazval "demokratickou žumpou" a obvinil je, že vyzývaly k jeho lynčování, kvůli kterému prý zvažuje policejní ochranu. "Chtěl bych poděkovat všem, kteří byli na náměstích a vyjádřili jasné ne estébácko-bolševickému spojení a že je toto chování nepřijatelné," reagoval šéf lidoveckých poslanců Jan Bartošek.

4 dny vydržel Zdeněk Ondráček v čele komise pro kontrolu GIBS.

Že Ondráček v čele komise pro GIBS skončí, začalo být jasné ještě před pondělními akcemi. V neděli, kdy se k účasti na demonstracích přihlásily přes sociální sítě tisíce lidí, takovou variantu přislíbil Babiš na svém Facebooku: "Jsem zvědavý, zdali navrhnou odvolání Ondráčka. Pokud ano, tak já budu samozřejmě hlasovat pro jeho odvolání. A tentokrát klub přesvědčím." V páteční volbě totiž měli poslanci ANO volné hlasování a část z nich Ondráčka na postu šéfa komise podpořila.

Na hlasování o Ondráčkově odvolání, které by kromě "přesvědčených" poslanců ANO podpořily nejspíš všechny sněmovní strany vyjma SPD a KSČM, ale nakonec nedošlo. Hned v úvodu úterního jednání poslanců Ondráček vystoupil a oznámil, že odchází sám.

Oslabení spojenectví ANO a KSČM

Hnutí ANO si otevřeným postojem proti Ondráčkovi zkomplikovalo spojenectví s KSČM. Právě na to, že komunisté podpoří jeho příští menšinovou vládu pravděpodobně s ČSSD, totiž Babiš spoléhá. Komunisté teď ale vzkazují, že původní přísliby po úterku platit nemusí. "Ne z důvodu programu, ale kvůli důvěryhodnosti partnera," naznačil šéf komunistů Vojtěch Filip. Místopředseda strany Stanislav Grospič byl včera ještě otevřenější: "Bezpochyby to vyjednávání ovlivňuje. Obě strany se musí sejít a musí si říci, zda vůle společně jednat pokračuje, či nikoli," prohlásil.

Předseda poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek přesto doufá, že společnou řeč obě strany znovu najdou. "V tuto chvíli nevím, jestli to debatu o programových požadavcích KSČM nějak ovlivní. Ta debata je téměř ukončená. Za sebe si myslím, že nijak významně," řekl Faltýnek. Babiš se do diskuse před Ondráčkovým odstoupením ani po něm nezapojil a ani poté situaci nijak nekomentoval.

Kdo Ondráčka v čele komise pro kontrolu GIBS nahradí, zatím není jasné. Post nejspíš zůstane komunistům, kteří včera nechtěli nového kandidáta prozradit. "To nechte na nás," odmítl příkře dotaz novinářů Filip.

Stejně tak není jasné ani to, jestli a co hnutí ANO komunistům nabídne jako "odškodné" za Ondráčka "Není žádná nabídka. Pan Ondráček odstoupil sám. Nebyl dehonestován, takže dál, doufám, pokračujeme v debatě o programových požadavcích," odmítl takové úvahy Faltýnek.