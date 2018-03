Vy demokratická žumpo! rozkřikl se ve sněmovně komunista Zdeněk Ondráček. Je to asi nejdůležitější informace, kterou jsme za celou dobu anabáze s jeho instalací do čela komise pro kontrolu GIBS dostali. Člověk, který v roce 1989 mlátil demonstranty požadující demokracii, se nezměnil. Samotné slovo demokracie je pro něj nadávka.

Proč je to důležitá informace? Zaprvé proto, že se tak symbolicky odkopává celá současná KSČM. Sice úporně tvrdí, že je úplně jiná než totalitní KSČ, ale když přijde tvrdé na tvrdé, ukáže se, že demokratický komunismus je dokonalejší oxymóron než kulatý čtverec. Ještě důležitější je to ale z pohledu sestavování vlády. Zřetelně vidíme, že se Andrej Babiš a Jan Hamáček rozhodli pustit k podílu na moci stranu, ve které přežívá pendreková mentalita. Pokud vznikne koalice ANO a ČSSD s podporou KSČM, nebude to o nic lepší, než kdyby vládu podporovala Okamurova nahnědlá SPD.

Ne, upozorňovat na to není morální kýč, jak se někdy tvrdí. Komunisté si nechají za podporu řádně "zaplatit". Už to, že Ondráček z postu šéfa komise pro kontrolu GIBS odstoupil, nebude zadarmo. Co za to Babiš musel slíbit? Útok na církve? Na média veřejné služby? Nevíme. Ale výlet na "Čapák" na lemury asi funkcionářům strany, ve které se demokracie považuje za sprosté slovo, zřejmě jako protihodnota stačit nebude.

