Velikost nově postavených bytů se smršťuje už pátým rokem v řadě. Platí to především pro Prahu a Brno, tedy pro dva největší developerské trhy v České republice. V připravovaných domech zároveň rychle roste podíl malometrážních bytů na úkor těch větších. "Průměrná velikost nových bytů v Praze klesá od počátku roku 2014 o jedno až dvě procenta ročně," upozorňuje František Brož, analytik portálu Cenovámapa.org. Průměrný byt v hlavním městě má nyní necelých 63 metrů čtverečních, stejně jako v Brně.

Podíl bytů s jedním nebo dvěma pokoji se podle Brože za poslední tři roky zvýšil na 65 procent všech novostaveb. Letos v únoru pak dvoupokojové byty tvořily téměř polovinu všech nových na trhu. "I to se promítá do poklesu průměrné velikosti," uvádí Brož.

Každý metr navíc něco stojí, zvlášť v době, kdy za nové byty chtějí developeři v Praze více než 95 tisíc korun za metr čtvereční. Kvůli vysoké poptávce a nedostatečně rychlé výstavbě podražuje bydlení dvouciferným tempem, banky navíc v posledním roce a půl zpřísnily hypotéky. Proto také developeři přišli s širší nabídkou menších bytů. "Dělají to kvůli ceně. Lidé, kteří dříve kupovali třípokojové byty, dnes směřují k menším, dvoupokojovým. Stejně tak ti, kteří poptávali dva pokoje, dnes kupují garsonky," říká Brož.

Jak se zmenšují byty v Praze rok a průměrná velikost nových bytů v nabídce (m2) 2014 - 65,85

2015 - 64,21

2016 - 64,19

2017 - 63,55

2018 (leden–únor) - 62,70 Zdroj: Cenovámapa.org

Malé byty na investici

Nabídku menších bytů obohatili i developeři v Brně. Potvrzuje to František Šudřich, obchodní ředitel developerské společnosti Trikaya, která tamní trh nových bytů sleduje. Jedním z důvodů je i razantní růst cen bytů v jihomoravské metropoli. "Snížením plochy stavitelé snižují cenu nemovitosti na přijatelnou hodnotu pro kupující," říká Šudřich s tím, že to platí pro všechny kategorie bytů.

Uvádí i další dva důvody zvyšující se nabídky malometrážních bytů v Brně. V první řadě jde o to, že lidé kupují byty na investici, roli hraje i zastaralý územní plán. Ten developerům mnohde neumožňuje bytovou výstavbu. Staví se proto budovy, ve kterých vznikají takzvané ubytovací jednotky. "Jedná se převážně o garsoniéry a malometrážní byty určené k investici a následnému pronájmu," popisuje Šudřich.

Družstevní garsonky

V posledních dvou měsících loňského roku došlo k výraznému poklesu velikosti průměrného bytu v nových projektech v Praze 1. V centru města se v tu dobu začal prodávat nezvykle velký počet miniaturních bytů v historických domech, které procházejí rekonstrukcí. Některé z nich mají i méně než 14 metrů čtverečních a jejich developeři sami podotýkají, že se ke stálému bydlení nehodí.

Více malometrážních bytů se ale objevuje i v nových developerských projektech. Developerská společnost Finep minulý týden spustila prodej ve dvou domech na Barrandově. Ve větším z nich bude 85 bytů v družstevním vlastnictví a nejpočetněji v něm budou zastoupené garsonky. Těch v domě vyroste přes 45 procent. Projekt s názvem Kaskády Barrandov VII bude spravovat Stavební bytové družstvo Praha.

"Momentálně se nejvíce kupují družstevní byty jak na bydlení, tak jako investice pro budoucí využití dětmi klientů," říká Martin Kroh, předseda představenstva tohoto družstva. "Přibližně 15 procent tvoří východní klientela, která z větší části využívá byty ke svému bydlení," doplňuje.

Garsonky v družstevní novostavbě na Barrandově mají 26 metrů čtverečních. Odborníci ale upozorňují, že developeři často uvádějí plochu podlahovou, která je větší než užitná. Prostor je pak menší, protože podlahová plocha zahrnuje i půdorysy příček či instalačních šachet. Navíc z inzerátů nebývá zřejmé, jakou výměru developer vlastně uvádí. Pokud by se přepočítala z podlahové na užitnou, průměrná velikost nových pražských bytů by se podle Brože zmenšila o dalších pět procent. Šlo by tedy o 60 metrů čtverečních.

