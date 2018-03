Při čtvrteční inauguraci Miloše Zemana prezidentem na druhé volební období může mít premiér Andrej Babiš dobrý pocit, že svého politického spřízněnce podpořil opravdu všemi způsoby. Nejen když se jako předseda aktuálně jediné velké strany vyslovil pro jeho znovuzvolení. Ale i materiálně. Akciovka AgroZZN patřící do holdingu Agrofert dodala Hradu naposled materiál za 125 tisíc korun a tato firma a vysoutěžila i dodávky pro "Zemanův" zámeček v Lánech.

Jsou to sice jen drobné, ale zároveň jde o ilustrativní příklad, jak bizarní ekonomický propletenec vznikl kolem prezidenta a jeho sídel moci.

Zatím se systém nejrůznějších služeb a protislužeb provalil jen v případě Lán, kde minulý červen podnikla policie razii a obvinila vysoce postaveného manažera v hradní hierarchii. Při pohledu na to, jak poskakují miliony mezi hradními sponzory, příjemci zakázek a politickými blíženci, se však nabízí otázka: Skončí to opravdu jen jednou razií v Lánech?

Mynářovy Lány

Lánský případ zatím nemá rozuzlení. Policie obvinila ředitele Lán Miloše Baláka v souvislosti s objednávkou zpevnění břehů lánské nádrže Klíčava za desítky milionů. Kancléř Mynář, který Baláka do čela organizace dosadil, nad razií mávl rukou s podobnou lehkostí, jako kdysi mávl rukou nad svou nezískanou bezpečnostní prověrkou. A Balák je tak dál ve funkci.

Policie při vyšetřování sporné zakázky musí jistě procházet i další objednávky Lán. A v nich se to hemží spousty jmen, která známe z tuzemského politického provozu už odjinud.

Minulý měsíc Lány zveřejnily v registru smluv právní zakázku pro advokátku Barboru Klouda Jestřábovou z kanceláře Jestřáb, Tománek. Cena je neveřejná, pravděpodobně už však jde jen o malou částku ve srovnání se zakázkou pro tuto kancelář za zastupování v letech 2015 a 2016. Ta přišla Lány na 4,4 milionu.

Ano, je to zároveň ta kancelář, která zprostředkovala kancléři v roce 2014 životní koupi − pražskou vilu za 5,5 milionu. A brněnští advokáti jsou také významnými sponzory Strany práv občanů, které Zeman čestně předsedá, a pak i přímo prezidentské kampaně.

MF Dnes před časem podrobně zakázky Lán zmapovala a na lidi kolem Mynáře narazila na každém kroku. Tu úspěšný uchazeč o lánskou zakázku zařizoval kancléři evropskou dotaci, jiný se s pravou rukou prezidenta zase potkal v nadaci.

Hrad se rád přimluví

Jsou to ale jen Lány, které jsou takto pěkně rozporcovány mezi příznivce Zemanova týmu? Dalším hájemstvím týmu Vratislava Mynáře a prezidentova poradce Martina Nejedlého je samozřejmě Hrad.

Jednou z největších zakázek půlmiliardové instituce byla až donedávna dodávka plynu do roku 2019 od firmy Vemex, kterou většinově ovládá ruský Gazprom. Plynařskou firmu dlouho řídil Vladimir Jermakov, ten nyní vede Rusko-českou smíšenou obchodní komoru, kterou v roce 2012 spoluzakládal Lukoil, s nímž zase čile podnikal zmíněný Nejedlý. Lukrativní kontrakt ale nakonec musel ukončit sám Vemex, protože firmě se na tuzemském trhu nedařilo a stahuje se.

Na Hradě tiskne lístky sponzor Zemanovců firma Optys, Česká televize informovala o dalším sponzoru straničky firmě Avers, která rekonstruovala restauraci Na Baště v areálu Hradu.

Nejen penězi se ale dá platit. Minulý říjen týdeník Ekonom upozornil na dvousettisícový dar od firmy Liglass Trading, která hrála ústřední roli v kyrgyzské kauze hydroelektráren. K zakázce − později zrušené − jí v rok zaslání daru pomohl i přímluvný dopis kancléře na hradním hlavičkovém papíře s dobrozdáním, že "česká společnost je osvědčenou firmou nejen na českém, ale i evropském trhu".

V létě roku 2015 zase třeba prezident přijal na Hradě finančníka Pavola Krúpu. O rok později Krúpova firma Arca Capital Bohemia darovala Zemanovcům 300 tisíc korun.

Zbraně a mediální zbraně

Kapitola sama pro sebe jsou podnikatelské zahraniční cesty Miloše Zemana. Poslední velká byznysová cesta prezidenta vedla v závěru jeho prvního mandátu do Ruska. Na 140 firem podepsalo v Rusku kontrakty zhruba za 20 miliard korun. Jednou z úspěšných společností, o jejíchž obchodech se veřejnost dozvěděla, byl třeba servis letadel Job Air Technic, který spoluvlastnil zbrojař Jaroslav Strnad, než před pár týdny převedl podíly na syna Michala. Firmy spjaté se Strnadem jsou přitom letitým sponzorem Strany práv občanů. Například Dako-CZ dala v roce 2013 Zemanovcům 2,5 milionu korun, o rok později milion. Minulé jaro Zeman zavítal do společnosti Excalibur Army, která patří do Strnadova holdingu Czechoslovak Group, a odnesl si maketu tankové střely. Strnadem úspěšně restrukturalizovaná Tatra získala minulý rok napřímo bez výběrového řízení miliardovou zakázku od české armády, nyní si brousí zuby na další velké kontrakty.

Sponzorů Zemanovců na palubě prezidentského speciálu najdeme samozřejmě více. Do Ruska jela třeba i firma Sigma, která několikrát podpořila SPO a přispěla i na Zemanovu minulou prezidentskou kampaň. Jiné sponzorující firmy zase zamířily například do Číny.

Svéráznou odbočkou v síti firem okolo Hradu jsou ty s mediálním vlivem. Před prezidentskými volbami se Zemanův portrét objevil na dvou billboardových kampaních. Jednu zajišťoval spolek Přátelé Miloše Zemana, který nemusel transparentně zveřejňovat financování. Druhou nakladatelství Olympia na knihu rozhovorů s prezidentem. Za nakladatelstvím stojí firmy napojené na mediálního podnikatele Michala Voráčka a senátora Ivo Valentu (společnost Our media ovládá například Parlamentní listy, nově i slovenský deník Pravda).

Týdeník Ekonom popsal, že lidé kolem Voráčka jsou Hradu ale blíže, než se zdá. Třeba někdejší předseda představenstva Our media Petr Horáček se rozhodl přes svou firmu Carolas poslat Zemanovcům v roce 2016 největší dar roku − 1,5 milionu. A z Hradu zase naopak plynou finance na propagaci hradních akcí do firmy Space 4U, kterou spoluvlastní Voráčkova firma.

Vděčné regiony a vděční chudáci

Samostatnou kapitolou jsou pak − pravděpodobně z důvodu nevalných volebních výsledků už definitivně ukončené − spanilé jízdy Zemanovců do regionů. Vrcholem jejich krajských úspěchů byla místa radních mezi lety 2012 a 2016 v Pardubickém a Zlínském kraji.

V Pardubickém kraji byl náměstkem hejtmana pro dopravu za Zemanovce bývalý železniční odborář Jaromír Dušek. Při budování dopravních staveb v regionu byla docela úspěšná i firma Mados MT, která poslala Zemanovcům minulý rok čtvrt milionu, a to i přesto, že její majitel je aktivním politikem ODS.

Ve Zlíně zase třeba najdeme sponzora Zemanovců, který profitoval ze zdravotnických zakázek, a zároveň v tomto kraji strana držela radního pro oblast zdravotnictví.

Svým způsobem je škoda, že Zemanovci neuspěli ve více krajích. Alespoň by bylo jasné, zda je v těchto nenadálých záchvatech sponzoringu Zemanovců od regionálních firem nějaká pravidelnost, nebo zda jde o prostou podporu autentické levicové politiky pana prezidenta.

Pro ty úspěšné firmy bychom ale neměli zapomínat ani na ty, kterým se zas tak bohužel nedaří. Už při prvním zvolení prezidentem se v Zemanově kampani vyskytlo několik zjevně chudých fyzických a právnických osob, které přesto našly statisíce, aby podpořily svého oblíbeného kandidáta.

Nejinak tomu bylo i při druhé volbě. Třeba společnost Rogat straně darovala předminulý rok 250 tisíc, i když sama pak skončila podle účetní závěrky za rok 2016 v minusu 281 tisíc. Proč se rozhodla financovat SPO, týdeníku Ekonom nezodpověděla.

Ještě výraznější sebeobětování musel vykonat velký sponzor Přátel Miloše Zemana, firma Contradiction. Ta přispěla 885 tisíci na Zemanovo znovuzvolení, přestože naposled vykázala ztrátu více než 140 milionů korun.

Dvacet let marné snahy

Financování politických stran a politiků v České republice samozřejmě nikdy nebyla úplně snadná práce, to nikdo nepopírá. Na druhou stranu je to už přes 20 let, co Česko docela dost žilo fiktivními pány s exotickými jmény Lajos Bács a Radjiv Sinha, tedy kauzou, kdy sponzor ODS volil raději anonymitu, aby se neprovalily jeho zájmy u vlády.

Otázka po 20 letech zní: Jsme o tolik dál? Je už pro politiky těžší kasírovat sponzory za různé protislužby?

Snad ano. A pokud ne, tak se o tom možná brzo něco víc dozvíme.

Miloš Zeman při své první prezidentské inauguraci 8. března 2013. Foto: ČTK

